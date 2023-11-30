منتدى هواوي للاستدامة: جيفري ساكس يدافع عن الحلول التقنية لمواجهة تحديات أهداف التنمية المستدامة

شنجن، الصين, 30 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- اختتم أمس منتدى هواوي للاستدامة 2023 وجلساته الإقليمية. تضمن الحدث الذي يحمل عنوان "الازدهار مع التكنولوجيا: تحقيق التنمية المستدامة"، خمس جلسات إقليمية في الصين وإيطاليا وغانا وباكستان والبرازيل، حيث تم عرض أفضل ممارسات الاستدامة من هواوي وشركائها.

في البرازيل، تعمل هواوي مع المشغل المحلي Veloso Net لتوفير اتصال مستقر لأكثر من 30% من السكان غير المتصلين في ولاية أمازوناس. وأعلنت هواوي أيضًا عن خطط للتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) لتنفيذ مشروع Tech4Nature، الذي سيحمي التنوع البيولوجي مع تعزيز تنمية المجتمعات المحلية.

Jeffrey Sachs delivering a keynote speech at Huawei 2023 Sustainability Forum

في المنتدى الرئيسي في دونغ غوان بالصين، ألقى جيفري ساكس، رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، ومفوض لجنة النطاق العريض التابعة للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأستاذ بجامعة كولومبيا، خطابًا رئيسيًا ناقش فيه كيف أصبحت التحديات العالمية تزداد تعقيدا. "نحن نعيش في فترة تتزايد فيها التحديات وتصبح الحاجة إلى تقنيات متقدمة، مثل تلك التي تجلبها لنا هواوي، أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى."

وسلط ساكس الضوء على الدور الحيوي الذي يجب أن تلعبه التكنولوجيا الرقمية. "يمكن للتكنولوجيا، على الأقل من الناحية المحتملة، أن تصل إلى كل فرد في المجتمع، ويمكنها حتى الوصول إلى أفقر الناس في العالم، طالما أنهم بالقرب من محطة قاعدة، وطالما يمكنهم الحصول على اتصال رقمي، وطالما أن لديهم جهاز."

شدد الحاضرون على أن التكنولوجيا الرقمية من شأنها أن تساعد في تحسين مرونة الطبيعة والإنسانية في مواجهة المخاطر والتحديات وتعزيز الاستدامة. أشار جيفري تشو، رئيس قسم تسويق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هواوي: "جنبًا إلى جنب مع شركائنا، نستخدم قوة التكنولوجيا الرقمية لدفع الشمول الرقمي وتمكين عالم رقمي شامل ومستدام."

وفي مقاطعة يونان بالصين، أدى تحسين الاتصال الذي أتاحته حلول الجيل الخامس من هواوي إلى زيادة كفاءة زراعة القهوة وجودة الحبوب. ومع وجود البنية التحتية الرقمية، ازدهرت التجارة الإلكترونية وتدفق الفيديو، مما أدى إلى الارتقاء بصناعة القهوة المحلية وجعل القهوة المحلية علامة تجارية ثمينة بين المستهلكين.

في إيطاليا، قام مشروع TECH4ALL Nature Guardian التابع لشركة هواوي، بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة في إيطاليا، بنشر أنظمة مراقبة صوتية قائمة على السحابة والذكاء الاصطناعي في 16 مزرعة بيئية ومزرعة تقليدية. وقد اكتشف المشروع أن ما يقرب من 10% من الأنواع تعيش داخل المزارع البيئية مقارنة بالمزارع التقليدية.

في جوكينا بباكستان، قامت هواوي وشركاؤها بتوفير الاتصال للمجتمع المحلي، مما أتاح التطبيب عن بعد والتعليم عن بعد. يستطيع الآن القرويون في هذه القرية النائية الحصول على خدمات طبية عالية الجودة عندما يحتاجون إليها.

في غانا، عملت هواوي مع شركاء لبناء أول محطة هجينة عائمة للطاقة المائية والطاقة الشمسية في غرب أفريقيا. ستعمل المحطة على تغذية مصنع الكاجو في منطقة بونو وخلق فرص عمل لأكثر من 800 مواطن بما في ذلك النساء.

أعربت السيدة الأولى لجمهورية غانا، سعادة السيدة ريبيكا أكوفو أدو، عن تقديرها لمساهمة هواوي في التنمية المستدامة للبلاد.

وقالت: "إن العالم يتجه نحو البيئة الخضراء وتظهر مشاريع مثل المحطة الهجينة المائية والطاقة الشمسية أن غانا تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق مستقبل رقمي مستدام وصديق للبيئة."

وقال ساكس: "ما أتمناه هو أن قدرة هواوي الهائلة في مجال الجيل الخامس، وفي الأجهزة، وفي تصميم الأنظمة، وفي المحتوى والمنصات يمكن تسخيرها مع برامج أخرى واسعة النطاق". "علينا أن نوضح للعالم أن لدينا الحلول، وأن لدينا الآليات اللازمة لتطبيقها على نطاق واسع."