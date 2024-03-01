منح جائزة Niwano Peace Prize الحادية والأربعين للبروفيسور محمد أبو نمر بالجامعة الأمريكية

طوكيو، 1 مارس 2024 /PRNewswire/ -- ستمنح مؤسسة Niwano Peace Foundation جائزة Niwano Peace Prize للسلام في دورتها الحادية والأربعين للبروفيسور محمد أبو نمر من الجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة، وهو مؤسس معهد Salam Institute for Peace and Justice الذي يقع مقره في العاصمة، تقديراً لتفانيه طوال حياته من أجل السلام، وجهوده التي جمعت بين حل النزاعات والحوار بين الأديان.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز في طوكيو يوم 14 مايو. بالإضافة إلى شهادة الجائزة، سيحصل الباحث الفلسطيني الأمريكي على ميدالية وجائزة نقدية بقيمة 20 مليون ين.

وقالت لجنة Niwano Peace Prize إن مساهمة البروفيسور أبو نمر الشاملة في الحوار بين الأديان من أجل السلام لافتة ومثيرة للإعجاب، "لأنها تجمع بين قدر كبير من البحث والتدريس"، مضيفة أن "أفكاره بشأن المصالحة والتسامح والعدالة تظهر عمق روحانيته وخبرته العظيمة في ممارسة إرساء قواعد السلام."

لقد بدأ رحلته في مد جسور السلام في عام 1982، حيث عمل على معالجة العلاقات الكاثوليكية البروتستانتية في أيرلندا الشمالية، والعلاقات البوذية والهندوسية في سريلانكا، والعلاقات الإسلامية المسيحية في مينداناو، والفلبين، وفي أجزاء كثيرة من أفريقيا، وكذلك على نطاق واسع في المنطقة العربية، بحسب ما جاء في تقرير اللجنة.

Niwano Peace Prize:

أنشأت Niwano Peace Foundation جائزة Niwano Peace Prize لتكريم وتشجيع الأفراد والمنظمات الذين ساهموا بشكل كبير في التعاون بين الأديان، ومن ثم تعزيز قضية السلام العالمي، والتعريف بإنجازاتهم على نطاق واسع قدر الإمكان. وعلى هذا الدرب، تأمل المؤسسة في تعزيز التفاهم والتعاون بين الأديان وتشجيع ظهور المزيد من الأشخاص الذين يكرسون جهودهم للعمل من أجل السلام العالمي. تمت تسمية الجائزة باسم Nikkyo Niwano، المؤسس والرئيس الأول لمنظمة Rissho Kosei-kai البوذية العلمانية.

مؤسسة Niwano Peace Foundation:

تأسست مؤسسة Niwano Peace Foundation في عام 1978 للمساهمة في تحقيق السلام العالمي وتعزيز ثقافة السلام. وتعمل المؤسسة على تعزيز الأبحاث والأنشطة الأخرى القائمة على مفاهيم المبادئ الدينية وتخدم قضية السلام في مجالات مثل التعليم والعلوم والدين والفلسفة.

للتواصل: (السيد) Shogo Nakano/ (السيدة) Natsuki Kudo/ (السيدة) Aina Hirano، مؤسسة Niwano Peace Foundation، رقم الهاتف: ‎+81-3-3226-4371، رقم الفاكس: ‎+81-3-3226-1835، ‏[email protected]، ‏https://www.npf.or.jp/english/