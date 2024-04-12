منحت شركة Cognizant مبلغ 70 مليون دولار أمريكي لتعزيز المجتمعات المتنوعة عالميًا

دعمًا لمبادرة Synapse الخاصة بها، يؤكد التمويل الخيري لشركة Cognizant التزامها الطويل بتدريب الأفراد على وظائف المستقبل.

تينيك، نيوجيرسي، 12 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- منحت شركة Cognizant المدرجة بالرمز (ناسداك:CTSH)، وهي شركة تكنولوجيا عالمية رائدة، 70 مليون دولار أمريكي من الصناديق الخيرية من خلال 117 منحة إلى 77 منظمة على مستوى العالم منذ عام 2018. يعتمد هذا الإنجاز على تاريخ Cognizant الطويل في استثمار الأموال الخيرية في برامج المهارات العالمية وبناء الشراكات التي تدفع الحراك الاقتصادي للمجتمعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا. في الآونة الأخيرة، تم دمج جهود العطاء المؤسسية التي تبذلها شركة Cognizant كجزء أساسي من مبادرة Synapse الخاصة بالشركة لتدريب مليون فرد على وظائف المستقبل بحلول نهاية عام 2026.

تتمتع شركة Cognizant بتاريخ عميق من الاستثمار في تدريب وتثقيف القوى العاملة العالمية، فضلاً عن الارتقاء بالمجتمعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا والفئات المهمشة من خلال مسارات النجاح. كجزء أساسي من مبادرة Synapse التي أطلقتها Cognizant مؤخرًا، ستهدف الصناديق الخيرية والشراكات المجتمعية والعمل التطوعي إلى مساعدة 300000 فرد على تحقيق تحولات مهنية ناجحة إلى التكنولوجيا ووظائف الذكاء الاصطناعي المستقبلية.

وتعليقًا على هذه المبادرات، قال توبي يونج، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي لشؤون الشركة في شركة Cognizant: "أطلقت شركة Cognizant برنامج Synapse كجزء من التزامنا بصقل مهارات القوى العاملة وإعدادها للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. نحن فخورون بالاستثمار مع شراكاتنا التعليمية غير الربحية والمجتمعية لتزويد الأفراد بالمهارات التكنولوجية الجديدة، لدعم المجتمعات مع نمو الاقتصاد الرقمي، وتحسين الفرص الاقتصادية للجميع."

تركز شركة Cognizant استثماراتها في المهارات على المنظمات التي: 1) توفر الوصول المبكر إلى التعلم والتواصل؛ 2) تنشئ مسارات للأفراد الذين يبدأون حياتهم المهنية أو يتقدمون فيها في مجال التكنولوجيا، و3) تلهم الأفكار الجديدة التي تدفع صناعة التكنولوجيا إلى الأمام لدعم المهارات. وقد لعبت هذه المنظمات مجتمعة دورًا فعالًا في إلهام وتعليم وإعداد المجتمعات والأفراد من جميع الأعمار لتحقيق النجاح في القوى العاملة سريعة التطور اليوم. في عام 2023 وحده، تتضمن عينة من العطاء المؤسسي العالمي لشركة Cognizant ما يلي:

1. المنظمات التي توفر الوصول المبكر إلى التعلم والتواصل، مثل:

Girlstart دعم تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ( STEM ) للفتيات على مدار العام. في عام 2024، تهدف Girlstart إلى الوصول إلى أكثر من 1800 فتاة في الصفين الرابع والخامس من خلال 88 برنامجًا لما بعد المدرسة في تكساس وكاليفورنيا وماساتشوستس بالإضافة إلى أكثر من 900 فتاة في الصفوف من الرابع إلى الثامن من خلال 36 معسكرًا صيفيًا موضوعيًا مكثفًا للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

Raspberry Pi Foundation دعم برامج Code Club و CoderDojo في المملكة المتحدة، التي توفر فرصًا مجانية ويمكن الوصول إليها للشباب لتعلم كيفية البرمجة والإبداع باستخدام التكنولوجيا الرقمية. يتم تقديم هذه الأندية محليًا بواسطة معلمين ومتطوعين في أماكن مجتمعية مثل المدارس والمكتبات، ومن المتوقع أن يستفيد 17000 طالب بشكل مباشر من هذا الاستثمار.

Year Up دعم خدمة Year Up المباشرة وبرامج تطوير القوى العاملة المبتكرة في جميع أنحاء البلاد في مناطق مثل أتلانتا وأوستن ومنطقة الخليج وشارلوت وشيكاغو ودالاس ودنفر ونيويورك وفينيكس والمزيد. يساعد التمويل في تمكين Year Up من مواصلة تنفيذ برامج التدريب الوظيفي، واستكشاف نماذج البرامج الجديدة، وتحسين العمليات التنظيمية الداخلية لتقديم خدمة أفضل لأكثر من 4000 شاب في عام 2024.



2. المنظمات التي تنشئ مسارات للأفراد الذين يبدأون حياتهم المهنية ويتقدمون في مجال التكنولوجيا، مثل:

Blind Institute of Technology دعم أكاديمية Blind Institute of Technology ، التي تقدم التدريب على المهارات التقنية ذات الصلة بالصناعة ووثائق الاعتماد للباحثين عن عمل ذوي الإعاقة الذين يرغبون في زيادة إمكانات أجورهم والعثور على عمل مفيد.

Code Platoon دعم برامج هندسة البرمجيات الكاملة الخاصة بـ Code Platoon وبرامج التدريب على الهندسة السحابية DevOps في عام 2024. منذ عام 2016، قامت CodePlatoon بتخريج أكثر من 500 من قدامى المحاربين وزوجات العسكريين، وقد وجد 74% منهم وظيفة في غضون 6 أشهر من التخرج.

ReDI School of Digital Integration دعم مدرسة ReDI School of Digital Integration في ألمانيا لأنها تعمل على تمكين الأفراد الذين قد يتم استبعادهم من المشهد التكنولوجي. وسيساهم ذلك في إنشاء مجتمع عالمي متنوع وماهر ومترابط. يدعم التمويل من Cognizant برنامج التوظيف الرقمي Digital Career Program ، الذي يقدم دورات تدريبية عالية التقنية للطلاب الذين يرغبون في تطوير حياتهم المهنية في صناعة التكنولوجيا، وبرنامج المرأة الرقمية، الذي يعمل على تمكين المرأة في مجال التكنولوجيا.

ICT Academy أبرمت مؤسسة Cognizant India ، في إطار مبادرتها الرائدة " Tech4All "، شراكة مع أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT Academy في تاميل نادو لتدريب 5000 خريجة من النساء المحرومات وتزويدهن بالمهارات التكنولوجية المتقدمة من خلال إنشاء مركز التميز لتمكين المرأة في 71 كلية في جميع أنحاء ولايات كارناتاكا الهندية وكيرالا، وتاميل نادو، وتيلانجانا. الهدف من المشروع هو تمكين الخريجات بمهارات الصناعة الأساسية 4.0 وضمان استعدادهن لسوق العمل الديناميكي.



3. المنظمات التي تلهم الأفكار الجديدة التي تدفع صناعة التكنولوجيا إلى الأمام لدعم المهارات، مثل:

مركز الرابطة الوطنية للمحافظين لأفضل الممارسات، شبكة ابتكارات القوى العاملة مركز الرابطة الوطنية للمحافظين لأفضل الممارسات (مركز NGA )، شبكة ابتكارات القوى العاملة دعم المرحلة الثالثة من شبكة ابتكار القوى العاملة التابعة لمركز NGA لرفع مستوى قادة القطاعين العام والخاص الذين يعملون على تطوير حلول القوى العاملة المبتكرة التي تعد العمال لوظائف الغد. تدعم هذه الهدية اجتماعات مستشاري المحافظين وصانعي السياسات بالولاية، بالإضافة إلى القيادة الفكرية للنهوض بالمجال ومساعدة الولايات التي تهدف إلى تنفيذ أفضل الممارسات.

مبادرة مناوبة العمل والذكاء الاصطناعي وإعداد التقارير عن الفرص الاقتصادية دعم التقارير المتعمقة حول الطرق التي يعيد بها الذكاء الاصطناعي تشكيل التعليم والعمل - مع التركيز بشكل خاص على ما إذا كان استخدامه يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة أو فتح أبواب جديدة للتقدم الاقتصادي. سيركز المشروع على 1) الدور المحدد للذكاء الاصطناعي في بناء (أو إعاقة) روابط أفضل بين التعليم ما بعد الثانوي والعمل، 2) التأثيرات المحتملة على التقدم الاقتصادي للأشخاص في النصف الأدنى من طبقات الدخل، و3) أمثلة ملموسة على كيف يؤثر استخدام الذكاء الاصطناعي بالفعل على التعليم ما بعد الثانوي والعمل.



تهدف مبادرة Synapse من Cognizant إلى إعداد وتجهيز الأفراد من خلفيات متنوعة، في جميع أنحاء العالم، الذين يفتقرون إلى الوصول إلى المهارات التكنولوجية للمشاركة والازدهار مع اعتماد المزيد من الوظائف على المعرفة التكنولوجية. تعتقد شركة Cognizant أن أحد العناصر الرئيسية في الاستدامة هو الاستثمار في التدريب وتحسين المهارات بحيث يتم تمكين الأفراد بالمهارات التكنولوجية للحفاظ على سبل عيشهم ومجتمعاتهم. لمزيد من المعلومات حول Synapse، تفضل بزيارة هنا .

نبذة عن Cognizant

تقوم شركة Cognizant، المدرجة بالرمز (Nasdaq: CTSH) بتصميم الأعمال الحديثة. نساعد عملائنا على تحديث التكنولوجيا وإعادة تصور العمليات وتحويل التجارب، حتى يتمكنوا من البقاء في المقدمة في عالمنا سريع التغير. معًا، نعمل على تحسين الحياة اليومية. شاهد كيفية قيامنا بهذا الأمر من خلال www.cognizant.com أو قم بزيارتنا على @cognizant.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

الولايات المتحدة الأمريكية الاسم: Gabrielle Gugliocciello البريد الإلكتروني: [email protected]

أوروبا / آسيا والمحيط الهادئ APAC الاسم: Christina Schneider البريد الإلكتروني: [email protected]

الهند الاسم Rashmi Vasisht البريد الإلكتروني: [email protected]