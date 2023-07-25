منصة "Brain" بريطانيا تبشر بعصر جديد من التجارة مع تمكين الذكاء الاصطناعي

شركة Rezolve AI البريطانية تدعو إلى عصر جديد من الذكاء الاصطناعي بمنصة " Brain " الرائدة

تقدم متسوقين شخصيين متعددي اللغات ومساعدين أذكياء مُحدثة ثورة في العمليات التفاعلية للبيع بالتجزئة والتجارة

تعزز مكانة المملكة المتحدة كرائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي

لندن, 25 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- Rezolve AI Limited ، أعلنت الشركة الرائدة في مجال ابتكار الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة اليوم، عن تقديم منصتها التحويلية للذكاء الاصطناعي، "Brain". يعد هذا التطور الملحوظ بتحفيز عصر جديد من تفاعل التجارة الإلكترونية وتحليل البيانات، مما يعزز سمعة المملكة المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي العالمي.

تعد "Brain" محركًا لاكتشاف المنتجات يعيد تعريف تفاعلات التجارة الإلكترونية طوره فريق الخبراء في Rezolve بقيادة الدكتور سلمان أحمد . تعمل Brain كمساعد مبيعات على دراية عالية، مُجهز بمعلومات ورؤى لا مثيل لها عن المنتج، من خلال تسخير الخوارزميات المتطورة الخاصة، والتعلم الآلي المتقدم، ومعالجة اللغة الطبيعية.

مع Brain، يمكن للمستهلكين إشراك مواقع التجارة الإلكترونية من خلال المحادثة، وطرح استفسارات مفصلة وتلقي الردود التي تُظهر فهمًا عميقًا للمنتج وأهميته. يمكن إجراء هذه التفاعلات بأي لغة من 95 لغة مختلفة مما يسمح بالتفاعل الفوري بغض النظر عن الجنسية ومتجر البيع بالتجزئة. أحدث هذا النهج في اكتشاف المنتجات والتفاعل مع العملاء ثورة في مشهد التجارة الإلكترونية، حيث يقدم مستوى لم يسبق له مثيل من الخدمة الشخصية.

وأشار دان واغنر ، قائلًا: "أن Brain هي أكثر من مجرد منتج؛ فهو حافز لعصر جديد من كفاءة الأعمال، وتمكين المنظمات من تسخير البيانات وتقديم تجارب عملاء متفوقة. ولطالما كانت بريطانيا في طليعة التطورات في البحث والاسترجاع فمنذ أوائل التسعينيات كنت أعمل مع أفضل العقول من جامعة كامبريدج في تشكيل استرجاع النصوص والصور بمساعدة الكمبيوتر. لذا فإن Brain تمثل تتويجًا لعقود من الهندسة التقنية البريطانية المتطورة، وتقود Brain اليوم العالم في معالجة اللغات الطبيعية ونماذج اللغات الكبيرة المصممة للتجارة".

وأضافت ميشيل دونيلان، وزيرة الدولة للعلوم والابتكار والتكنولوجيا، "تعد منصة "Brain" المقدمة من "Rezolve"مثالًا آخرًا على ابتكار الذكاء الاصطناعي البريطاني العظيم. ويذكر أن الذكاء الاصطناعي يتمتع بالقدرة على تحويل خدماتنا العامة وخلق وظائف أفضل وتنمية اقتصادنا. وإلى جانب قيادتنا العالمية لسلامة الذكاء الاصطناعي، تقود وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا، الابتكار في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مما يخلق بيئة للشركات للبدء والنمو".

وعلق سوراب شاندرا، العضو المنتدب لشركة Platinion التابعة لمجموعة Boston Consulting Group ، وهو رائد في مجال الذكاء الاصطناعي وخبير مخضرم سابق في Amazon وFlipkart، قائلًا: "إن عرض الذكاء الاصطناعي التحاوري لمنصة – Brain – من Rezolve يتماشى تمامًا مع الاتجاهات المتغيرة في مجال البيع بالتجزئة ويتمتع بالقدرة على تغيير قواعد اللعبة. فهي لا تعمل فقط على تعزيز تجربة المستهلك ودفع نمو الأعمال التجارية، ولكنها تقدم أيضًا رؤى في الوقت الفعلي باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، على نطاق واسع. تعد Brain في طليعة تطورات الذكاء الاصطناعي القائمة على الحوسبة الموزعة، وبنية البيانات الموحدة، ونماذج الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي الفعالة، وواجهة برمجة التطبيقات المفتوحة التي توفر تجربة التوصيل والتشغيل لعملاء من الشركات إلى المستهلك B2C ومن الشركات إلى الشركات B2B ونظمهم الإيكولوجية".

لمعرفة المزيد عن Rezolve وBrain، يُرجى زيارة www.rezolve.com و www.mybrain.zone .

ملاحظات للمحرّرين:

صُممت منصة Brain للشركات والمستهلكين والمؤسسات الأكاديمية لاستيعاب وتحليل المحتوى الخاص بهم الذي يركز على كتالوجات المنتجات ولكن لا يقتصر عليها. وعلى سبيل المثال، يمكن للمؤسسات الأكاديمية تحميل الأطروحات، والتي يمكن لمنصة Brain بعد ذلك تلخيصها وتحليلها، مما يقدم رؤى وفهمًا نقديين.

وعلى الجانب الآخر، تتكامل وظائف Brain القابلة للتكيف هذه بسلاسة مع الأنظمة الحالية عبر مجموعة واسعة من المجالات، مما يعزز الانتقال السلس إلى عصر الذكاء الاصطناعي المبتكر هذا. يمكن تصميم وظائف Brain لتناسب الاحتياجات المحددة، من تعزيز تفاعلات خدمة العملاء إلى تحسين إدارة العوائد وتحسين دعم ما بعد البيع.

رقم الهاتف: +44 7576 094 040، أورمي خان، [email protected]، رقم الهاتف: 7805737887 44 +، إيمالين ويندلر: [email protected]

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