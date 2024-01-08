منصة Bigo Live تكرم صناع المحتوى المتميزين والمجتمع العالمي في حفل جوائز BIGO Awards Gala لعام 2024 الذي يُعقد لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية

بحضور أكثر من 800 صانع محتوى على مستوى العالم في لاس فيغاس، تحتفي منصة Bigo Live بإنجاز جديد يعزز اقتصاد صانعي المحتوى في حفلها السنوي الرائد

Bigo Live Honors Outstanding Broadcasters and Global Community at the BIGO Awards Gala 2024 Held for the First Time in the US Runway Around the World

لاس فيغاس, 8 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- يسر منصةBigo Live، إحدى المنصات العالمية الرائدة في مجال البث المباشر الاجتماعي ومجال الترفيه، أن تقدم النسخة الخامسة من حفل توزيع الجوائز الرئيسي السنوي BIGO Awards Gala، ومن المقرر أن يعقد هذا الحفل في السادس عشر من يناير 2024 بمدينة لاس فيغاس الأمريكية. وسيُعقد هذا الحفل للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيشهد حضور العديد من صناع المحتوى المتميزين من أجل التكريم الاستثنائي من جميع أنحاء العالم، وعرض القوة التحويلية لمجال البث المباشر وتأثيره الإيجابي على الصناعة والمجتمعات الاجتماعية في العالم.

يعكس حفل هذا العام، المقام تحت عنوان "Win Big on BIGO"، رسالة المنصة في تنمية بيئة دولية يمكن فيها للأفراد والمجتمعات المتنوعة الاتصال والإبداع والفوز معًا. وسيقدم الكاتب والشخصية الإعلامية الأمريكية، بيريز هيلتون، بالتعاون مع الشخصية التلفزيونية الشهيرة ناتالي نان ، فعاليات الحفل التي ستبدأ بعرض مثير للمواهب يتضمن رقص K-pop وعروض الغناء والسحر وموسيقى الـ drag وعرض للأزياء. ومن أبرز الفنانين الموسيقيين المشاركين في الحفل كل من فرقةDJ WZRDالدولية والرابرJAQUAE، إلى جانب الفنانةEmie Conjuradoمن الفلبين، مما يسلط الضوء على الرحلة الرائعة لنجاح صانعي المحتوى. ويأتي المرشحين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Ucepth"" (MUSICWORLD01 : BIGO ID) من فرنسا و"Tractrac" (TRACTRAC :BIGO ID) من الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي يعكس التزام منصة Bigo Live بالاعتراف بالمساهمات المتميزة عبر الأنواع الفنية والمحتوى المتنوع. هذا وقالت الفنانة Emie Conjurado: "أن منصة Bigo Live قدمت لي بيئة داعمة، أتصرف فيها بطبيعتي ووفقًا لحقيقتي. تمكننا هذه المنصة من التواصل مع أفراد من جميع أنحاء العالم، وبناء علاقات تتجاوز الحدود الجغرافية."

فضلًا عن الاحتفال بأبرز صانعي المحتوى، ستشارك منصة Bigo Live الابتكارات والتقدم على منصتها خلال بدئها لعام 2024. وفي الآونة الأخيرة، قامت Bigo Live، بجانب الحفل الكبير سالف الذكر وكجزء من جهودها المستمرة لتزويد مستخدميها بالأدوات اللازمة للنجاح، بإطلاق برنامج Amateur Streamers Incentive الذي يعتمد على المحتوى الذي يقدمه المستخدمون UGC، والذي يشجع البث الحي لصناع المحتوى الطامحين للانضمام إلى عالم برامج البث المباشر. وسيحصل من نجح من المتقدمين إلى هذا البرنامج على تدريب مخصص وجداول زمنية مرنة وعرض عالمي، مع مكافآت مميزة لإنشاء محتوى ثابت ومتسق. كما قدمت Bigo محتوى جديد تمامًا لسلسلة الدراما الصغيرة، "WolfsFolly"، فاتحة بذلك أبواب فئة جديدة من المحتوى في صناعة البث المباشر.

ومن جانبه، قال السيد James، رئيس شركة BIGO Technology: "أن حفل توزيع جوائز BIGO يهدف إلى الاحتفال بالإبداع والجهد الذي يبذله مذيعو برامج البث المباشر ومستخدمي منصتنا وكذلك موظفينا وشركائنا. ويدل هذا الحفل على القوة التحويلية لبرامج البث المباشر، حيث يَعرض المواهب والقصص المتنوعة التي وجدت مأوى لها على منصتنا." وأضاف: "مهمتنا تكمن في تمكين المستخدمين في جميع أنحاء العالم للتعبير عن مواهبهم والتواصل مع الجمهور حول العالم، وتعزيز العلاقات الهادفة".

إن انتشار برامج البث المباشر على مستوى عالمي، في عصر يتسارع فيه استهلاك المحتوى الرقمي، يعيد تشكيل مشهد وسائل التواصل الاجتماعي ويدفع بنا إلى عصر جديد من الفرص لصناع المحتوى والمبدعين. على مدى السنوات السبع الماضية، وضعت شركةBIGO Technology، من خلال منصة Bigo Live، نفسها كشركة رائدة في تنمية اقتصاد صناع المحتوى، والذي من المتوقع أنيصل إلى 480 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027. وقد حصلت شركة BIGO Technology، هذا العام، على جائزة التميز في نمو الأعمال لتطوير البرمجيات لعام 2023 المقدمة منAPAC Insider، وكذلك حصلت على جائزة شركة المحتوى الإبداعي الأكثر ابتكارًا لعام 2023 من قبلAI Global Media. الأمر الذي وإن دل فإنما يدل على التزام المنصة بتعزيز الابتكار والإبداع.

للانضمام إلى مجتمع Bigo Live العالمي ومشاهدة بعض من أكثر المواهب إثارة على المنصة خلال الحفل، يمكنك البحث مستخدماً BIGO ID: music في تمام الساعة 18:00 (GMT-8) في 16 يناير عبر تطبيق Bigo Live للاستمتاع بالحفل. يمكنك تنزيل تطبيق Bigo Live (المتاح على نظامي التشغيلiOSوAndroid) أو متابعة Bigo Live علىFacebookوInstagramلمزيد من التحديثات.

نبذة عن Bigo Live

تعتبر Bigo Live واحدة من إحدى مجتمعات البث المباشر الاجتماعية الأسرع نموًا في العالم حيث يقوم المستخدمون ببث لحظات من حياتهم في الوقت الفعلي لمشاركتها مع الآخرين، وعرض مواهبهم والتفاعل مع أشخاص من جميع أنحاء العالم. Bigo Live لديها أكثر من 400 مليون مستخدم في أكثر من 150 دولة. تم إطلاق Bigo Live في مارس 2016، وهي مملوكة من قبل شركة BIGO Technology، ومقرها سنغافورة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2308494/Bigo_Live_Awards_Gala.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2308495/10_Runway_Around_the_World.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1476800/4470804/Bigo_Live_Logo.jpg