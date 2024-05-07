منصة CapBridge السنغافورية تُصبح الشريك الدولي لصناديق الاستثمار المتداولة ETFs في الأصول الافتراضية ببورصة هونغ كونغ

سنغافورة، 7 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- شهدت بورصة هونغ كونغ في 30 من أبريل الماضي إدراج أول مجموعة من منتجات صناديق الاستثمار المتداولة ETF في الأصول الافتراضية الفورية التي صدرت عن شركة Bosera Asset Management، وشركة China Asset Management، وشركة Harvest Global Investment. وقد أعلنت CapBridge، وهي منصة لإدارة الثروات الرقمية تابعة لمجموعة FOMO Group، عن اختيارها لتكون الشريك الدولي لصناديق الاستثمار المتداولة ETF في الأصول الافتراضية ببورصة هونغ كونغ، بهدف توفير وصول آمن وموثوق للاستثمار في الأصول الرقمية للشركات والمؤسسات الاستثمارية، وذلك وفقاً للوائح القانونية المعمول بها.

هذا وهنأ السيد Johnson Chen، مؤسس منصة CapBridge ورئيسها التنفيذي CEO، كلاً من شركة Bosera Asset Management، وشركة China Asset Management، وشركة Harvest Global Investment على نجاح إدراج صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) في الأصول الافتراضية الفورية. وصرح قائلًا: "دائمًا ما تابعت منصة CapBridge، بصفتها مؤسسة مالية تمتلك رؤية عالمية وتتخذ من سنغافورة مقرًا لها، عن كثب التطور الاستراتيجي لبورصة هونغ كونغ في مجال الأصول الرقمية. وإنه لشرف لنا أن نُعمق تعاوننا مع مختلف شركاء الصناعة، والعمل يداً بيد لبناء نظام استثماري قوي للعملات الرقمية وتعزيز الابتكار في سوق الأصول الرقمية الآسيوية".

عقدت منصة CapBridge شراكة استراتيجية مع Moomoo Singapore خلال شهر أبريل 2024 الماضي، وقد سمحت هذه الشراكة لعملاء CapBridge بالاستثمار المباشر في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETF) وصناديق الاستثمار التي تقدمها Moomoo عبر منصة CapBridge، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة في الأصول الافتراضية في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من صناديق الاستثمار المتداولة في الأصول الافتراضية في جميع أنحاء العالم. يأتي إدراج صناديق الاستثمار المتداولة ETFs الجديدة في الأصول الافتراضية ببورصة هونغ كونغ ليوفر للعملاء المزيد من خيارات الوصول والاستثمار. ومن جانبها، تلتزم منصة CapBridge بتلبية احتياجات تخصيص الأصول المتنوعة لعملائها مع الوفاء بالمعايير التنظيمية والامتثال لها، وذلك من خلال توفير منصة خدمات استثمارية شاملة للمستثمرين.

لم تدخر منصة CapBridge جهدًا يوماً في دفع عجلة التطور والابتكار في أسواق الأصول المالية. وبالنظر إلى المستقبل، تعتزم CapBridge مواصلة التعاون مع الشركاء العالميين في القطاع لإنشاء جسر يربط بين الأصول التقليدية والرقمية لصالح المستثمرين، وبالتالي وضع الأساس لمستقبل مالي أكثر شمولاً وديناميكية.

نبذة عن CapBridge

تعتبر CapBridge، وهي عضو في مجموعة FOMO، منصة رائدة لإدارة الثروات الرقمية وتتخذ من سنغافورة مقرًا رئيسيًا لها. تُنظم منصة CapBridge من قبل سلطة النقد في سنغافورة (MAS) بصفتها شركة حاصلة على ترخيص خدمات أسواق رأس المال، ويخولها هذا الترخيص للتعامل في منتجات أسواق رأس المال، بما في ذلك الأوراق المالية، وبرامج الاستثمار الجماعي، وتقديم خدمات إدارة سجلات الأصول. كما أن المنصة مرخصة كإحدى شركات الاستشارات المالية المعفاة، مما يسمح لها بإصدار أو نشر تحليلات وتقارير حول المنتجات الاستثمارية.

تتيح CapBridge، منصة الاستثمار الرقمي المتكاملة، للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية HNWIs والمؤسسات الاستثمارية على حد سواء، فرصة الاستثمار في الأصول التقليدية والرقمية من خلال منصتها الاستثمارية الرقمية الشاملة، مما يوفر فرصُا استثمارية عالية الجودة ومؤهلة بعناية ومطابقة للمستوى المؤسسي لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة في مجال تخصيص الأصول.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.capbridge.sg. للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل على [email protected].

لم تتم مراجعة هذا الإعلان من قبل سلطة النقد في سنغافورة.

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