منصة ConnectLife التابعة لشركة Hisense تقدم تجربة ذكية للمنازل المستقبلية عبر ابتكارات الذكاء الاصطناعي AI في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES لعام 2025

تُحدث شركة Hisense نقلة نوعية في المنازل الذكية المستقبلية عبر الوظائف الجديدة والموسعة لمنصة ConnectLife. ومن خلال التكامل مع Google Home، تتيح لك منصة ConnectLife التحكم في جميع أجهزتك الذكية، بدءًا من أجهزة Hisense وحتى أجهزة تنظيم الحرارة المعتمدة من Matter، كل ذلك في تطبيق واحد. يوفر لك هذا التطبيق رؤية ثلاثية الأبعاد 3D لمراقبة المنزل في الوقت الفعلي، مع إمكانيات الأتمتة الشخصية، وخيار توفير الطاقة بلمسة واحدة عبر وضع AI Eco. كما تشمل مزايا الذكاء الاصطناعي AI في تطبيق ConnectLife أدوات مبتكرة على غرار Dish Designer، وAI Food Recognition، وAI Meal Planner، التي تُبسط عملية إعداد الوجبات والتخطيط لها، وتُنشئ قوائم تسوق مخصصة، وتُرشدك في إعداد وصفاتك وممارسة مهاراتك في الطهي.

ثورة في غرفة الغسيل مع سلسلة الغسالات المجففة من طراز Hisense 7S

تضيف سلسلة الغسالات المجففة من طراز Hisense 7S تقنيات الذكاء الاصطناعي AI إلى عالم الغسيل، حيث توفر تكاملاً سلسًا مع تطبيق ConnectLife للمراقبة والتحكم عن بُعد. هذا وتتميز سلسلة الغسالات المجففة بشاشة لمس TFT مقاس 6.86 بوصة تجمع بين التصميم الأنيق والتكنولوجيا المتطورة. كما أنها مزودة بوضع AI Super Wash الذي يعمل على تحسين إعدادات الغسيل استنادًا إلى نوع القماش ومستوى الماء ودرجة الحرارة، في حين يضمن وضع AI Super Dry تجفيفًا مثاليًا عبر التكيف مع مستويات الرطوبة. وصُممت سلسلة غسالات 7S المجففة لتكون كفؤًا في استهلاك الطاقة، حيث حصلت على تصنيف EU A-20%، مما يحقق توفيرًا في الطاقة والتكاليف. كما توفر دورة غسيل وتجفيف سريعة تستغرق ساعة واحدة فقط (*بحمولة قياسية 1 كجم)، مما يجعلها حلًا موفرًا للمساحة لتلبية احتياجات الحياة العصرية بسهولة.

تغيير مفهوم المطبخ العصري مع ثلاجة BCD-780W

تُقدم شركة Hisense ثلاجة BCD-780W المبتكرة والمزودة بمنصة ConnectLife مع شاشة لمس TFT مقاس 21 بوصة، مما يُوفر للمستخدمين تجربة تحكم سهلة وعرضًا بصريًا مذهلًا. تُوفر هذه الثلاجة المتقدمة مجموعة من الميزات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي AI، بما في ذلك إدارة مخزون الطعام، وتذكيرات بانتهاء الصلاحية، وتوصيات للوصفات، والتحكم الصوتي، واقتراحات الوصفات الشخصية بناءً على المكونات المخزنة وملفات تعريف صحة المستخدم. تتضمن أيضًا درجًا محكم الإغلاق يحافظ على اللحوم طازجة لمدة تصل إلى خمسة أيام مع ضمان بيئة خالية من البكتيريا بنسبة 99.99%، ويتيح درج VersaTemp+ التحكم المرن في درجات الحرارة، مما يجعله مثاليًا لتخزين النبيذ والمشروبات. إن التصميم الأنيق والتكنولوجيا المتقدمة التي تتمتع بها ثلاجة BCD-780W يُعيدان تعريف مفهوم التبريد الحديث.

راحة الجيل الجديد مع سلسلة مكيفات هواء Hisense Uni

تجمع سلسلة مُكيفات الهواء Hisense Uni بين تقنية الذكاء الاصطناعي AI الذكية المتطورة والتصميم المريح الذي يركز على احتياجات المستخدم. مدعومًا بتقنية Smart Eye ونظام التحكم TMS، يقوم مكيف الهواء بضبط درجة الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح واتجاهها لضمان درجات الراحة المُثلى. هذا وتعمل تقنية Smart Eye بوضعية التتبع/التجنب لتدفق الهواء حسب الحركة، بينما يضمن نظام تحكم TMS بيئة داخلية مثالية. يتميز تصميم All Easy المعتمد في مكيف الهواء بسهولة التركيب والتنظيف والصيانة، مما يضمن أداءً فائقًا ويندمج بسلاسة مع أي ديكور منزلي بفضل تصميمه IMR القابل للتخصيص. كما تقدم تقنية HI-NANO حماية صحية متقدمة عبر إطلاق مجموعات أيونية مزدوجة للقضاء على الجراثيم والبكتيريا، حيث تزيل 60.07% من الجسيمات الدقيقة PM2.5، و92.6% من فيروس H1N1، و88.5% من بكتيريا E.coli خلال ساعتين فقط، لتوفر بيئة هواء صحية وعالية الجودة.

نبذة عن Hisense

تُعد Hisense علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. وتحتل شركة Hisense، وفقًا لبيانات شركة أوميدا (Omdia)، المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون، والمرتبة الأولى في صادرات شاشات التلفزيون بحجم أكبر من 100 بوصة. وقد حققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، والحلول الذكية لتكنولوجيا المعلومات.

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