منصة Gnomi العالمية الجديدة للأخبار ونشر المحتوى تُطلق برنامج الصحافة المدفوعة

تطبيق Gnomi يطلق للصحفيين برنامجًا مدفوعًا جديد ليمنحهم فرصة لتبادل الآراء وتأسيس قاعدة جماهيرية عالمية لهم.

لوس أنجلوس, 13 مايو 2024 /PRNewswire/ -- يطلق تطبيق Gnome اليوم برنامج الصحافة المدفوعة؛ وجدير بالذكر أنه تطبيق رائد في مجاله بهدف تجميع الأخبار من جميع أنحاء العالم فضلاً عن تعزيز المحادثات العالمية عبر تمكين مشاركة المعلومات بكل شفافية. تدعو المبادرة الجديدة والجريئة المؤلفين المستقلين والصحفيين وقادة الفكر إلى مشاركة محتواهم الأصلي وتحقيق الدخل منه على المنصّة.

سيكون هذا المحتوى بمثابة عنصر تكميلي لتيار الأخبار العالمي الأساسي على Gnomi، والذي يستفيد من تكنولوجيا التعلم الآلي لترجمة الأخبار الواردة عن 22 دولة قد حققت أعلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 11 لغة في الوقت الفعلي.

بدءًا من اليوم، يقبل برنامج الصحافة مدفوعة الأجر من Gnomi طلبات الانضمام من المؤلفين والصحفيين وقادة الفكر ذوي الخبرة، الذين أسسوا مجتمعًا رقميًا من خلال خبرتهم ويسعون إلى إيجاد سبل لمشاركة المحتوى الأصلي من وجهة نظرهم الفريدة. يمكن للمؤلفين المساهمة في مجموعة واسعة من الفئات، مثل الصحة والسياسة والترفيه والرياضة والأعمال التجارية وأسلوب الحياة، والعلوم، وأكثر من ذلك مع الالتزام بالمبادئ التوجيهية الأساسية للمجتمع. سيراجع فريق Gnomi كل الطلبات المُقدمة بعناية، وسيبلّغ مقدم الطلب بالنتيجة خلال يوميَن إلى 5 أيام عمل. وبمجرد القبول، يمكن للمؤلف التفاوض على السعر العادل لكل مقالة.

تقول إيفا سيسينيتي، للرئيسة التنفيذية ومؤسسة تطبيق Gnomi: "هناك أزمة غير مسبوقة المجال الإعلامي؛ إذ يتعرض الصحفيين الموهوبين للتسريحات، ما يجعلهم في حالة من الشك وعدم اليقين. نرى هنا في Gnomi أن المقالات الرائعة وأصوات المؤلفين الموهوبين لا ينبغي أن تعوقها قيود النشر التقليدي. إننا نؤمن بقوة الصحافة المستقلة، وبنينا منصّة متطورة تمكن المؤلفين من السيطرة على محتواهم والتواصل مباشرة مع جمهورهم وكسب المال في نفس الوقت. إننا نمنح الصحفيين صوتهم القوي من جديد. هل من طريقة أفضل لنعرض بها قيمة منصّتنا؟ نأمل في تطوير مجتمعنا على Gnomi بتكبير قاعدة من الجماهير الفردية لمجموعة من المؤلفين النشطاء، والذين لديهم شغف في سرد القصص."

أبرز سمات برنامج الصحافة المدفوعة من Gnomi:

للصحفي الحرية في الكتابة عن المواضيع التي تهمه.

الحصول على مبلغ مالي مقابل كل مقالة.

الوصول إلى قاعدة جماهيرية عالمية، ما يساعد على توسيع جمهورك ومجموعة أعمالك وعلامتك التجارية.

تخصيص المحتوى وتعزيزه باستخدام الصور ومقاطع الفيديو ومجموعة من أنماط الخطوط إلى جانب أدوات أخرى تساعد في إنشاء قصة جذابة.

رابط الوصول إلى تطبيق الصحافة المدفوعة من Gnomi: https://www.gnomi.com/journalismprogram

نبذة عن Gnomi: تطبيق Gnomi هو منصّة عالمية لبث الأخبار العالمية (واردة من 22 دولة تحقق أعلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي يتمت رجمتها إلى أكثر من 11 لغة في الوقت الفعلي) ومنصّة لنشر المحتوى، ما يجعل منه مساحة مبتكرة لإجراء المناقشات المستنيرة مع مجموعة واسعة من وجهات النظر المتنوعة. انطلقت المنصّة رسميًا يوم 3 مايو 2024.

للتواصل:

تريسي بول

Tracy Paul & Company, Inc.

رقم الهاتف المباشر: ‎917-693-9139

www.tracypaul.com

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