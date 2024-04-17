منصة OKX بصدد إطلاق شبكة X Layer الرئيسية العامة لاستقطاب مستخدميها البالغ عددهم 50 مليون مستخدم إلى هذه الشبكة

تستفيد العشرات من تطبيقات تكنولوجيا Web3 والتمويل اللامركزي DeFi الرائدة، بما في ذلك Curve، The Graph، LayerZero، QuickSwap، Galxe، Timeswap والعديد غيرها، بالفعل من شبكة الطبقة الثانية L2 المبتكرة من OKX.

سنغافورة, 17 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت OKX، منصة تداول العملات الرقمية الرائدة وشركة تكنولوجيا Web3 اليوم شبكة X Layer الرئيسية العامة، وهي شبكتها المبتكرة والآمنة من الطبقة الثانية (L2) المبنية على إيثريوم والتي لا تحتاج للكشف عن الهوية (ZK) والمطورة من قبل Polygon CDK لتفعيل التوافق والسيولة المشتركة عبر عدة شبكات بواسطة طبقة التجميع AggLayer .

تستخدم X Layer تكنولوجيا متقدمة لجعل التفاعل مع التطبيقات على الشبكة أرخص وأسرع لملايين المستخدمين. تستفيد الشبكة من إثباتات دون الحاجة للكشف عن الهوية (ZK)، مما يجعل المعاملات آمنة وقابلة للتوسع مع تقليل التكاليف أيضًا. كما أنها متوافقة مع آلة إيثيريوم الافتراضية (EVM)، مما يعني أن التطبيقات اللامركزية (dApps) المبنية على إيثريوم يمكن نشرها عليها بسهولة دون الحاجة لبذل الكثير من الجهد البرمجي.

من جانبه صرًّح "حيدر رفيق"، المدير التنفيذي للتسويق في OKX، قائلاً: "X Layer مخصصة للمطورين الطموحين ممن ينشؤون تطبيقاتٍ لاستقطاب ملايين الأشخاص إلى الشبكة. نتخيل X Layer وشبكات الطبقة الثانية الأخرى كطرق سريعة في عالم Web3، حيث تعد التطبيقات اللامركزية بمثابة الأسواق، والمحافظ الشخصية بمثابة المركبات المستخدمة لإيصالك إليها. وفي إطار سعينا نحو هذه الرؤية، نبني نظامًا بيئيًا سلسًا وقابلًا للتشغيل المتبادل قدر الإمكان. إذ نعتقد أن X Layer لديها إمكانات لا حدود لها بفضل مجتمعنا القوي وتواصلها مع شبكات إيثريوم الأخرى."

شهدت X Layer نموًا سريعًا في مدى اعتماديتها وذلك منذ الكشف عن الشبكة الرئيسية التجريبية في نوفمبر 2023، حيث تم نشر أكثر من 50 تطبيق Web3 عليها خلال أسبوع واحد من إطلاق شبكتها التجريبية. العديد من التطبيقات البارزة الأخرى في طور النشر أيضًا على X Layer، بما في ذلك The Graph، QuickSwap، Galxe، Timeswap، Curve، LayerZero و غيرها . يمكن للمستخدمين حول العالم الآن الاستفادة من شبكة X Layer لنقل الأصول، وإيداع وسحب العملات الرقمية على OKX والوصول إلى أكثر من 170 تطبيقًا لامركزيًا يقدم القدرة على التبديل، والتخزين، والتفاعل مع العقود الذكية. من المتوقع أن يزداد عدد التطبيقات اللامركزية على نحوٍ كبير مع الافتتاح الرسمي لشبكة X Layer للجمهور العام.

تُعد OKX اليوم واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية من حيث حجم التداول اليومي (التداول الفوري والمشتقات المالية) وتحتفظ بأكثر من 22 مليار دولار من العملات الرقمية على منصتها. كما تُعدّ محفظة OKX واحدة من أكثر البوابات تقدمًا نحو عالم Web3، إذ تتيح إمكانية الوصول إلى أكثر من 90 شبكة ومجمّعات لمنصات تداول العملات اللامركزية (DEX) وأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال NFT. تفخر المنصة بأكثر من 50 مليون مستخدم على مستوى العالم، مما يجعلها مركزًا عالميًا لمجتمع متنوع، ما يضمن إطلاق الشبكة مع قاعدة مستخدمين ذات إمكانية كبيرة وسيولة وافرة. ستلعب العملة الرقمية لمنصة OKX، وهي OKB دور العملة الأصلية لشبكة X Layer لأغراض دفع رسوم الغاز على الشبكة.

بدعم من Polygon CDK، تستفيد X Layer من مجموعة أدوات برمجية متطورة دون الحاجة إلى الكشف عن الهوية (ZK) مُصممة خصيصًا لمطوري البلوكشين. تمكّن هذه المجموعة البرمجية المبتكرة المطورين من بناء شبكات جديدة ذات الطبقة الثانية لإيثريوم بسهولة. على المستوى التقني، سيساهم مطورو OKX أيضًا في Polygon CDK، مما يضمن استمرارية الابتكار والتحسين في التكنولوجيا الأساسية التي تدعم X Layer. بالإضافة إلى ذلك، ستنضم إلى X Layer شبكات أخرى تعمل بواسطة Polygon CDK عبر طبقة التجميع AggLayer. ربط الشبكات معا عن طريق طبقة التجميع AggLayer يسمح بانتقال سلس للسيولة بين X Layer وهذه الشبكات الأخرى، مما يعزز من حجم المجتمع العام لشبكة X Layer والوصول إلى السيولة.

قال مارك بويرون، الرئيس التنفيذي لمنصة Polygon: "X Layer هي خطوة كبيرة طموحة نحو بناء عالم Web3 موحّد بالفعل. اتصال X Layer بطبقة AggLayer يُمثّل حلًا لمشكلة تجزئة السيولة والمستخدمين عبر الشبكات ليتم تجميعهم على AggLayer حتى يتمكن الجميع من تحقيق النمو معًا. لدى مستخدمي OKX البالغ عددهم أكثر من 50 مليونًا مسار ميسّر للانضمام إلى X Layer وجميع الشبكات الأخرى المتصلة بطبقة التجميع AggLayer. ولعلّ القائمة المثيرة للإعجاب من المطورين الموهوبين الذين بدأوا بالفعل بالعمل على X Layer هي شهادة على إمكانات هذه الشبكة، ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع OKX لتحقيق أهدافنا المشتركة للمجال ككل."

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المزيد عن OKX

OKX هي منصة رائدة عالميًا في مجال تداول العملات الرقمية وشركة متخصصة في تكنولوجيا Web3 المبتكرة. كما أن OKX، التي تحظى بثقة أكثر من 50 مليون مستخدم حول العالم، تشتهر بكونها واحدة من أسرع تطبيقات العملات الرقمية وأكثرها موثوقية في العالم.

كشريك رئيسي لكل من أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، وفريق مكلارين لسباقات الفورمولا ون، والبطل الأولمبي سكوتي جيمس. تهدف OKX إلى تعزيز تجربة المشجعين بإتاحتها فرص تفاعل جديدة. كما أن OKX الشريك الرئيسي لمهرجان تريبيكا السينمائي كجزء من مبادرتها لجذب المزيد من المبدعين إلى عالم Web3.

محفظة OKX Wallet هي أحدث عروض المنصة للأشخاص الذين يتطلعون إلى استكشاف عالم الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والميتافيرس أثناء تداول عملات ألعاب البلوكشين ذات الحوافز المالية (GameFi) والتمويل اللامركزي (DeFi).

وتلتزم OKX بضمان الشفافية والأمان وتنشر تقارير إثبات الاحتياطيات (PoR) بصفة شهرية.

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حول Polygon Labs

تعمل Polygon Labs على تطوير حلول توسعة لبروتوكولات Polygon. تتفاعل Polygon Labs مع مطوري النظام البيئي الآخرين للمساعدة في توفير بنية تحتية للبلوكشين قابلة للتوسع وبأسعار معقولة وآمنة ومستدامة لعالم Web3. طورت Polygon Labs في البداية مجموعة متزايدة من البروتوكولات للمطورين لتسهيل الوصول إلى حلول التوسعة الرئيسية، بما في ذلك تقنية تجميع المعاملات دون الحاجة للكشف عن الهوية (zero-knowledge rollups)، والسلاسل الجانبية، والسلاسل المخصصة للتطبيقات، وبروتوكولات توفر البيانات. حلول التوسع التي طورتها Polygon Labs في البداية شهدت اعتمادًا واسع النطاق مع الآلاف من التطبيقات اللامركزية، وعناوين فريدة تتجاوز 400 مليون، وإنشاء 2 مليون عقد ذكي ومعالجة 3.5 مليار معاملة إجمالية منذ البداية. لعلّ شبكة Polygon الحالية هي موطن لبعض أكبر مشاريع Web3، مثل Aave، Uniswap، وOpenSea، وشركات معروفة، بما في ذلك Adidas، Stripe، وAdobe. تعتبر Polygon Labs محايدة كربونيًا (تقوم بتعويض كل الانبعاثات الكربونية التي تنتجها بأنشطة تقلل من الكربون بنفس القدر في مكان آخر) بهدف قيادة عالم Web3 ليغدو سالبًا كربونًا (تزيل من الجو كمية إضافية من ثاني أكسيد الكربون أكثر مما تنتجه).

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