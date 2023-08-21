منصة OKX تعيِن المغني والممثل علي ظافر سفيرًا عالميًا لعلامة Web3 التجارية

هونغ كونغ والمملكة المتحدة, 21 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت منصة OKX، المنصة العالمية الرائدة في مجال تطوير Web3، اليوم عن انضمام المغني والممثل الشهير علي ظافر (Ali Zafar) كسفير عالمي لعلامة Web3 التجارية الخاصة بها.

وبموجب هذه الشراكة، سيشارك ظافر في عدد من فعاليات وتجارب OKX كجزء من حملة Web3 العالمية الخاصة بمنصة OKX، مع التركيز على جنوب آسيا والشرق الأوسط.

صرح علي ظافر قائلًا: "يسعدني أن أتعاون مع OKX، حيث يستخدم الممثلون والموسيقيون في جميع أنحاء العالم Web3 للتفاعل مع المعجبين بطرق مباشرة ويسهل الوصول إليها أكثر من أي وقت مضى. ومع استمرار تطور صناعة الترفيه، ستصبح تقنية Web3 و blockchain أدوات مهمة تمكّن المبدعين من سرد القصص ومشاركة رؤيتهم على نحو متزايد. تعمل التكنولوجيا على تغيير الطريقة التي نبتكر بها الموسيقى والفنون الأخرى، وتسمح لنا باختيار كل ما يناسب أذواق الجمهور الكبير".

تأتي الشراكة مع ظافر في أعقاب حملة OKX العالمية "النظام يحتاج إلى إعادة الصياغة"، والتي تدعو إلى نموذج جديد يدعم Web3 ليحل محل الأنظمة المركزية الحالية. كما تشمل عروض OKX الموسعة في مجال Web3 ما يلي: OKX Wallet و DEX و متجر NFT و Web3 Earn.

كما صرح حيدر رفيق، رئيس قسم التسويق في OKX، قائلًا: "يعد تقديم فنان متميز مثل علي ظافر بصفته سفير Web3 العالمي إنجاز كبير بالنسبة لمنصة OKX فمع وجود متابعين عالميين وقاعدة جماهيرية رائعة في مناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط، يمكن لـعلي مساعدة OKX في تقديم منتجات Web3 المبتكرة إلى جماهير جديدة في كل مكان. إن الطبيعة التحويلية لتقنية Web3 هائلة ويمكنها أن تكون أكبر من الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. مع وجود علي ظافر في فريقنا، لا حدود لما يمكننا تحقيقه معًا".

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المزيد عن علي ظافر

هو شخصية ترفيهية لا مثيل لها، ويشتهر بكونه واحدًا من أكثر الفنانين تنوعًا وجاذبية في العصر المعاصر. إلى جانب أدواره الرائدة كممثل ومنتج، فهو أيضًا مغني استثنائي وكاتب أغاني ومنتج موسيقى ومؤدي مذهل على المسرح.

تميزت رحلته الاستثنائية بالعديد من الألبومات الناجحة والأغاني الفردية والأفلام التي عززت مكانته كقصة نجاح حقيقية. حطم إصدار ألبومه الأول "Huqa Pani" عام 2003 الأرقام القياسية، حيث بيع منه 5 ملايين نسخة في غضون أيام. تميزت أغنيته الأخيرة "Jhoom" بإلهام أكبر عدد من Instagram reels، حيث قام 1.8 مليون معجب متحمس بإنشاء مقاطع فيديو لهم وهم يغنون مع الأغنية ويرقصون على لحنها الجميل. وتجدر الإشارة إلى أن مساهمات Zafar تمتد لتشمل تسجيل أغانٍ فردية حققت نجاحًا ساحقًا وفيلم باكستان الرائد في غير أيام العيد "Teefa in Trouble".

تظرًا لريادته العالمية، صنع ظافر التاريخ باعتباره الممثل الرئيسي في سبعة أفلام بوليوود، وحصل على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة Stardust عن "أفضل ظهور لأول مرة". وقد حصدت مواهبه الاستثنائية العديد من الجوائز، بما في ذلك تكريم "فخر الأداء" المرموق من حكومة باكستان. رحلة علي ظافر في عالم الترفيه هي شهادة على فنه وتأثيره الدائم.

المزيد عن منصة OKX

بصفتها المنصة العالمية الرائدة في مجال تطوير Web3، تقدم منصة OKX مجموعة شاملة من المنتجات لتلبية احتياجات المبتدئين والمتداولين المحترفين على حد سواء، بما في ذلك:

OKX Wallet : أقوى محفظة عملات رقمية في العالم وأكثرها أمانًا وتعددًا للاستخدامات مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى أكثر من 50 شبكة Blockchain مع توفير الوصاية للمستخدمين على أموالهم. تتضمن المحفظة تقنية MPC التي تتيح للمستخدمين بسهولة استعادة الوصول إلى محفظتهم بشكل مستقل، مما يلغي الحاجة إلى عبارات أولية تقليدية "مكتوبة"

DEX : منصة تداول لامركزية عابرة للشبكات تجمع ما يقرب من 200 DEX أخرى، مع أكثر من 200,000 عملة رقمية على أكثر من 10 شبكات Blockchain متاحة.

متجر NFT : متجر متعدد الشبكات بدون رسوم يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى إدراجات NFT عبر سبعة أسواق من الدرجة الأولى بما في ذلك OpenSea و MagicEden و LooksRare و Blur .

Web3 DeFi : منصة DeFi قوية تدعم الكسب وربط الحصة على 80 بروتوكولًا عبر 15 شبكة.

قامت منصة OKX بالتعاون مع عدد من أفضل العلامات التجارية والرياضيين في العالم، بما في ذلك: بطل الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي، و McLaren Formula 1، ومهرجان Tribeca، واللاعب الأوليمبي Scotty James، وسائق الفورمولا 1 Daniel Ricciardo.

نظرًا لدورها الرائد في بناء المنتجات التكنولوجية المبتكرة، تؤمن منصة OKX بتحدي الوضع الراهن. أطلقت المنصة مؤخرًا حملة عالمية بعنوان، النظام يحتاج إلى إعادة الصياغة، التي تدعو إلى نموذج جديد تقوده تقنية Web3 ذاتية الإدارة لتحل محل الأنظمة المركزية الحالية.

لمعرفة المزيد عن OKX، قم بتنزيل تطبيقنا أو زيارة:okx.com

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