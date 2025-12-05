منصة Paribu التركيّة استحوذت على منصة تداول العملات الرقمية الرائدة، كوين مينا، بصفقة تصل قيمتها إلى ٢٤٠ مليون دولار

- نفذّت منصة العملات الرقمية الرائدة في تركيا أكبر صفقة تكنولوجيا مالية محلية وأول استحواذ عالمي لها على منصة عملات رقمية، موّسعة نطاقها التنظيمي من تركيا إلى الشرق الأوسط.

إسطنبول, 5 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت منصة تداول العملات الرقمية الرائدة في تركيّا، Paribu، اليوم عن استحواذها على كوين مينا، أكبر منصة محلية لتداول العملات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في صفقة تقدّر قيمتها بما يصل إلى ٢٤٠ مليون دولار.

تُمثّل هذه الصفقة أكبر عملية استحواذ في قطاع التكنولوجيا المالية في تركيّا حتى الآن، وأول استحواذ عالمي لها على منصة عملات رقمية. وتعكس هذه الصفقة التوّجه العالمي نحو توحيد الجهود في قطاع العملات الرقمية، حيث تسعى الشركات المحلية الرائدة إلى الانضمام للشركات الكُبرى بهدف تعزيز حضورهم العالمي، وقوتهم التنظيمية، والتوسع إلى المزيد من الأسواق.

وبفضل عملية الاستحواذ هذه، ستوّسع Paribu عملياتها إنطلاقاً من مركزها في تركيّا إلى الخليج العربي المعروف بكونه يضّم أكثر البلدان دعماً وتشجيعاً لتبني العملات الرقمية. ومن خلال كوين مينا، ستحصل Paribu على ترخيصين إضافيين لتقديم خدمات العملات الرقمية؛ الأول من سُلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، والثاني من مصرف البحرين المركزي. هذا التوسع في نطاقها التنظيمي يضع Paribu ضمن عدد قليل من منصات التداول التي تعمل تحت ترخيص عدّة هيئهات تنظيمية، مما يدعم خطتها للتوسع المدروّس والملتزم بالمعايير التنظيمية في الأسواق الجديدة.



تعدّ Paribu من المنصات الرائدة في قطاعي العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية، وتسير وفق استراتيجية نمّو تركز على الامتثال التنظيمي، والابتكار في الخدمات، والتوسّع الإقليمي. ففي عام ٢٠٢٤، أطلقت Paribu خدمة الحفظ الأمين، لتصبح المنصة التركيّة الأولى والوحيدة التي تقدّم هذه الخدمة المدعومة بتقنية الأمان متعددة الطبقات "كولد شيلد". وفي أكتوبر ٢٠٢٥، حصلت Paribu على ترخيص مجلس أسواق رأس المال (CMB)، وهي الهيئة التنظيمية والإشرافية الرئيسية لأسواق الأوراق المالية في تركيا، لإنشاء مكتب وساطة مالية تمهيداً لدخولها أسواق رأس المال. ويعزز الاستحواذ على كوين مينا دور Paribu كمنصة رائدة على المستوى الإقليمي في قطاع التكنولوجيا المالية.

تأسست كوين مينا في عام ٢٠٢٠ بقيادة طلال الطبّاع ودينا سمعان، وهي منصة مرخّصة ورائدة في تقديم خدمات العملات الرقمية، تعمل تحت إشراف وترخيص سُلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي ومصرف البحرين المركزي. وخلال تأسيسها، جمعت المنصة تمويلاً إجمالياً يقارب ٢٠ مليون دولار من مستثمرين بارزين مثل بيكو، والبنك العربي في سويسرا، وسيركل، وبونات فنتشرز. وتقدّم كوين مينا خدماتها لأكثر من ١.٥ مليون مستخدم في ٤٥ دولة، حيث توفّر الوصول إلى أكثر من ٥٠ عملة رقمية وتدعم عدّة عملات نقدية محلية في الخليج العربي بالإضافة إلى الدولار واليورو.



وفي هذه المناسبة، صرّح ياسين أورال، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Paribu: "تُعدّ هذه الصفقة نقطة تحوّل ليس فقط بالنسبة لنا، بل أيضاً لقطاع العملات الرقمية والخدمات المالية في تركيّا. فمن خلال هذا الاستحواذ، وسّعنا نطاق عملياتنا المُرخّصة حول العالم، لنصبح منصة منظّمة في أكثر الأسواق دعماً وتبنّياً للعملات الرقمية والتقنيات المالية في العالم. ونحن فخورون بكونها أكبر صفقة استحواذ في قطاع التكنولوجيا المالية في تاريخ تركيّا، وأول صفقة دولية في مجال منصّات العملات الرقمية داخل تركيا. كما تُعدّ كوين مينا، منصة تداول العملات الرقمية الرائدة، الشريك الأمثل لتوسّعنا الإقليمي. ومن خلال هذه الخطوة، نفتح فصلاً جديداً في مسيرة نمو Paribu عبر تعزيز حضورنا في الشرق الأوسط والمساهمة في توحيد صفوف قطاع العملات الرقمية عالمياً، بالانطلاق من الأساس القوي الذي بنيناه في تركيّا."

وفي بيان مشترك لهما، أفاد مؤسسا منصة كوين مينا، طلال الطبّاع ودينا سمعان: "يشهد سوق العملات الرقمية نمواً مستمراً ونضوجاً متزايداً، وانضمامنا إلى Paribu يعد خطوة استراتيجية لمواكبة هذا التطور. بدمج خبرتنا التنظيمية وشعبيتنا الإقليمية مع تقنيات Paribu المتقدمة، نستعد لتقديم المزيد من خدمات العملات الرقمية والحلول المبتكرة والمتنوعة لمستخدمينا في الخليج والشرق الأوسط. يمثّل هذا الاستحواذ نقطة تحوّل في تاريخ كوين مينا، واستثمار Paribu في منصتنا يعكس قوة ما أنجزناه. ومعاً نهدف إلى وضع معايير جديدة للابتكار والريادة في قطاع العملات الرقمية."

نبذة عن Paribu

Paribu هي المنصة الرائدة للأصول الرقمية في تركيّا وإحدى المنصات الرئيسية في منظومة التكنولوجيا المالية في تركيا. تتبع الشركة استراتيجية نمو تركز على الامتثال التنظيمي، والابتكار في الخدمات، وتوسيع حضورها في عدة أسواق إقليمية ودولية. في عام ٢٠٢٤، أطلقت Paribu خدمة الحفظ الأمين، لتصبح المنصة التركيّة الأولى والوحيدة التي تقدّم هذه الخدمة المدعومة بتقنية الأمان متعددة الطبقات "كولد شيلد". وفي أكتوبر ٢٠٢٥، حصلت Paribu على ترخيص مجلس أسواق رأس المال (CMB)، وهي الهيئة التنظيمية والإشرافية الرئيسية لأسواق الأوراق المالية في تركيا، لإنشاء مكتب وساطة مالية تمهيداً لدخولها أسواق رأس المال.

نبذة عن كوين مينا

تسعى كوين مينا، منصة تداول العملات الرقمية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تمكّين كل من المستثمرين الجدد وذوي الخبرة من خلال توفير خيارات استثمارية في العملات الرقمية بطريقة سهلة، وتمكينهم من المشاركة في الاقتصاد الرقمي الناشئ. يقع المقر الرئيسي لشركة كوين مينا ش.م.ب (مقفلة) في مملكة البحرين، وهي مرخّصة من قبل مصرف البحرين المركزي كمزود لخدمات العملات الرقمية (الفئة الثالثة). كما أن شركة كوين مينا ش.م.ح، التي يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرخّصة من قبل سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية كوسيط/تاجر لخدمات تداول العملات الرقمية. وبفضل رسومها التنافسية، وسيولتها العالية، ونهجها التعليمي، تهدف كوين مينا إلى أن تكون المنصة الأبسط والأكثر موثوقية للتعامل مع العملات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.coinmena.com.

