منصة Salla (سلة) تُبرِم شراكة مع شركة Adjust لإتاحة تحليلات سلسة لآلاف التجار

مدينة برلين، 23 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Adjust، الشركة الرائدة العالمية في القياس والتحليلات، اليوم عن اندماج استراتيجي مع منصة Salla (سلة)، منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستمكن هذه الشراكة الآلاف من تجار Salla (سلة) من دمج أدوات التحليل المتقدمة من Adjust في تطبيقاتهم فقط ببضع نقرات، دون الحاجة إلى أي خبرة في التطوير.

إن دمج Salla (سلة) لـ Adjust في منصتها يمكّن التجار من الاطلاع على رؤى متعمقة قيِّمة بسرعة من شأنها دفع أداء حملاتهم الترويجية وزيادة نمو تطبيقاتهم. ومن خلال تفعيل ميزات مثل: الروابط العميق ة ( Deep linking ) ، تتبع رحلة العملاء، والتوصيات الذكية، فإنه يمكن للتجار تحسين استراتيجيات التسويق لديهم بأقل جهد ممكن.

قال أمين فاضل - نائب رئيس قسم المنتجات في Salla (سلة): "إن هذه الشراكة تتوافق تمامًا مع التزام Salla (سلة) بتزويد تجارنا بأفضل الأدوات لتنمية وتحسين أعمالهم". "وبفضل أداة صانع تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية لدينا، التي تحتوي على أفضل الممارسات في التجارة عبر الهاتف المحمول، فإن هذا المزيج سيصير أكثر قوة لأنه يعمل بسلاسة وخارج الصندوق لأي تطبيق للهاتف المحمول على منصة Salla (سلة). من خلال الاستفادة من أدوات التحليل والإحالة (attribution) القوية لـ Adjust، سيُتاح لمستخدمينا إمكانية الوصول إلى رؤى أعمق لسلوك العملاء، ما يسمح لهم باتخاذ قرارات قائمة على البيانات تعزز استراتيجياتهم التسويقية وتدفع النمو. حيث سيمكِّن هذا التكامل تجار Salla (سلة) من فهم عملائهم بشكل أفضل، وتحسين إنفاقهم على الإعلانات، ثمَ توسيع نطاق أعمالهم بشكل أكثر فعالية في نهاية المطاف."

إن Adjust تمكن تجار Salla (سلة) من تتبع أداء حملاتهم الترويجية، وربط الإنفاق بالإيرادات، وتعزيز عائد الاستثمار الحقيقي. وبفضل تجارب العملاء التي يتم تحسينها على الدوام في ميزات مثل اللافتات الذكية والروابط العميقة (deep linking)، يمكن للتجار توجيه المستخدمين بسلاسة من الويب إلى تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم. كما يتيح هذا التكامل للتجار تفعيل أداة تطوير البرمجيات (SDK) من Adjust، ما يتيح لهم الوصول الفوري إلى الأدوات التي تسرع نمو التطبيقات وتقلل من وقت التسويق.

صرح رياض خليل، مدير الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في Adjust: "نحن سعداء بالشراكة مع Salla (سلة) لمساعدة تجارهم على تحقيق مستويات جديدة من النجاح". "إن الاندماج مع أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في المنطقة لا يزيل الحواجز أمام الوصول إلى التحليلات المتقدمة وتحسين الحملات الترويجية فحسب، بل ويعزز أيضًا التزام Adjust القوي بدعم الشركات في جميع أنحاء سوق الشرق الأوسط أثناء نموها وتوسيع نطاق تطبيقاتها".

نبذة عن Adjust

منصة Adjust، هي منصة تابعة لشركة AppLovin (مؤشر الشركة في بورصة NASDAQ "نازداك": APP)، يثق بها المسوقون من جميع أنحاء العالم في قياس وتنمية تطبيقاتهم عبر المنصات، من الهواتف المحمولة إلى CTV (التلفزيونات المتصلة بالإنترنت) وما دونها. تعمل Adjust مع الشركات في كل مرحلة من مراحل رحلة تسويق تطبيقاتهم، من العلامات التجارية الرقمية سريعة النمو إلى الشركات الموجودة على أرض الواقع فقط والتي تود إطلاق أول تطبيق لها على الهاتف المحمول. حيث توفر حلول Adjust القوية للقياس والتحليلات - الرؤية والنظرات المتعمقة والأدوات الأساسية التي تؤدي إلى نتائج أفضل.

نبذة عن Salla (سلة)

تأسست Salla (سلة) في عام 2016، وهي منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي يثق بها أكثر من 55,000 تاجر، من الشركات الصغيرة إلى الشركات الكبيرة. وقد مكنت شركة Salla (سلة) التجار من بيع منتجاتٍ بأكثر من 30 مليار ريال سعودي من خلال إزالة تعقيدات التجارة الإلكترونية وتوفير حلول سهلة الاستخدام للدفع، والشحن، والتخزين، والتسويق. مهمتنا بسيطة: تمكين التجار من التركيز على عملهم بينما نقدم نحن الأدوات التي يحتاجون إليها للنمو والنجاح في هذا الواقع الرقمي دائم الحركة.

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