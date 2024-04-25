منصة SDAX تطرح أول عملة رقمية ذهبية مضمونة في العالم لمستخدمي البورصات الرقمية

• منصة SDAX تتعاون مع شركة Muscat Precious Metals Refining Company LLC لطرح عملة MPMT الذهبية.

• العملات الذهبية مضمونة صادرة عن جهة اعتماد مستقلة مدعومة فعليًا بأصول ذهبية مخزنة بأمان.

سنغافورة، 25 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- حققت منصة SDAX، البورصة الرائدة في سوق الأصول الرقمية في سنغافورة، قفزة نوعية في مجال عرض منتجاتها الرقمية لتشمل ولأول مرة عملة ذهبية فريدة من نوعها. فبالتعاون مع شركة Muscat Precious Metals Refining Company LLC العُمانية، قدمت المنصة عملة MPMT الذهبية لتقدم للمستثمرين طريقة مبتكرة وآمنة لامتلاك الذهب تتميز بالأمان التام، حيث إنها مضمونة بأصول حقيقية من الذهب، وذلك على عكس المنتجات الأخرى المتوفرة حاليًا في السوق.

تتميز عملات MPMT الذهبية، المتوفرة حصريًا على منصة تداول الأصول الرقمية الرائدة SDAX، بأنها تمنح المستثمرين حماية إضافية، ويعود ذلك إلى كونها مضمونة صادرة عن جهة اعتماد مستقلة مدعومة فعليًا بأصول حقيقية من الذهب تُخزن بأمان في خزائن Le Freeport بجمهورية سنغافورة.

يستخدم هذا المنتج تقنيات الأوراق المالية ويقدم للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في الذهب طريقة سهلة لفعل ذلك دون الحاجة إلى تأمين أماكن تخزين مادية للمعدن النفيس. كما يُتيح هذا المنتج للمالكين تداولها بسبائك ذهب حقيقية من خلال وسطاء سوق مؤهلين يعملون على منصة SDAX.

وتعليقًا على إطلاق العملة الجديدة، صرحت Rachel Chia، الرئيس التنفيذي CEO لمنصة SDAX، قائلة: "لقد رأينا فرصة في السوق تتمثل في افتقار عملية امتلاك الذهب عبر العملات الرقمية إلى الأمان الكافي بالنسبة للمستثمرين. لذلك، تمنح هذه العملة المؤمنة طبقة إضافية من الحماية، مما يسمح للمستثمرين ثقة أكبر بشأن استثماراتهم وقيمتها".

مع ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، يفتقر المستثمرون للعديد من الخيارات للاستثمار في الذهب. ومن خلال طرح العملة الذهبية الجديدة، تقدم منصة SDAX حلًا مبتكرًا يجمع بين الملاءمة والموثوقية والأهم من ذلك، الأمان الذي يطمح إليه المستثمرون. تتيح هذه العملات المضمونة للمستثمرين امتلاك حصة مُقننة في كميات محددة من الذهب تُخزنها جهة اعتماد مستقلة لصالحهم بشكل قانوني، على عكس خيارات استثمار الذهب الأخرى مثل صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) وشهادات الذهب المودعة التي تصدرها البنوك، والتي يكون فيها الذهب مملوكًا فعليًا من قبل مزود أحد الصناديق المتداولة في البورصة ETF أو البنك.

وأضافت Chia: "لقد رأينا، في الوقت الذي تستمر فيه أسعار الذهب بالارتفاع على نحو قياسي ووجود توقعات باستمرار هذا الارتفاع وفقًا للتنبؤات الاقتصادية الكلية، أن الوقت مناسب تمامًا لتقديم منتج فريد من الذهب ومغاير للمنتجات المتواجدة حاليًا في الأسواق لمستخدمي منصة ."SDAX

وبفضل الشراكة مع شركة Muscat Precious Metals Refining Company LLC، أول شركة تداول للمعادن الثمينة في عُمان والمتخصصة في مجموعة واسعة من السلع تشمل الذهب والفضة والبلاتين، باتت منصة SDAX قادرة على توفير عملات ذهبية بكميات كبيرة وبسرعة فائقة.

هذا وقال السيد Shihab Al Busaidi، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Muscat Precious Metals Refining Company LLC: "يسرنا أن نكون جزءًا من هذا المنتج الجديد الذي يتيح للمستثمرين الدخول إلى سوق الذهب بأمان من خلال عملة MPMT الذهبية. مع ارتفاع أسعار الذهب، مدفوعةً بالطلب على الملاذ الآمن، وعمليات الشراء من قبل البنوك المركزية، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، بات من المهم للمستثمرين امتلاك خيارات متنوعة. لذلك، يسعدنا التعاون مع منصة SDAX لتقديم هذا البديل الاستثماري الجذاب في الذهب. ستتيح لنا هذه الشراكة مع منصة SDAX أيضًا الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين المتمرسين على منصة تداول الأصول الرقمية الرائدة SDAX".

لقد تم إعداد عملة MPMT الذهبية بعناية فائقة وبمشاركة نخبة من الجهات العالمية الرائدة على غرار شركة المحاماة العالمية Clifford Chance LLP الكائن مقرها في العاصمة البريطانية لندن، الاستشارات القانونية، وكذلك شركة الوصاية العالمية APEX وشركة Jin Huang Bullion، بصفتهم وكلاء للسبائك المعدنية، إلى جانب شركة Hydra X، لحراسة الأصول المادية من الذهب. كما شاركت كلًا من شركة Walkers بتقديم الاستشارات القانونية حول المنتج والعرض وفقًا للقوانين المعمولة بها والمطبقة بجزر الكايمان. وشاركت شركة BTPLaw LLC في تقديم المشورة القانونية حول العملات من منظور القوانين السارية في سنغافورة.

ومن جانبه، صرح السيد Kevin Ingram، شريك تقنين الأوراق المالية في شركة Clifford Chance London، قائلاً: "هذا المنتج يوضح كيف يمكن لتقنيات الأوراق المالية أن تضيف قيمة كبيرة للمفاهيم الجديدة بما يعود بالفائدة على جميع المشاركين. يسعدنا أن نشارك في إنشاء هذا المنتج الرائع".

كما صرح السيد Wee Hao Ng، الرئيس التنفيذي للعمليات COO لدى شركة Hydra X، قائلًا: "يسر شركة Hydra X أن تتعاون مع منصة SDAX وتقدم خدمات الاحتفاظ وحلول التكنولوجيا لتسهيل عملية ترميز الأصول الحقيقية مثل الذهب. تمثل هذه المبادرة التزامنا بتوفير فرص استثمارية أكثر سهولة ويسراً، وريادتنا في وضع معايير جديدة في مجال الأصول الرقمية المنظمة القائمة على تقنية البلوكتشين".

تتوفر عملة MPMT الذهبية حصريًا فقط للمستثمرين المعتمدين والمؤسسات الاستثمارية على منصة تداول SDAX. لمزيد من المعلومات حول MPMT Gold Token، قم بزيارة .www.sdax.co/gold

نبذة عن شركة SDAX

تعد منصة SDAX، الكائن مقرها بجمهورية سنغافورة، بمثابة مركز متكامل للخدمات المالية الرقمية المتصلة عالميًا، فهي توفر باقة شاملة من فرص الاستثمار لأصحاب الأصول والمستثمرين للاستفادة من الأسواق الخاصة في العالم. بإشراف ومتابعة سلطة النقد في سنغافورة، تتيح منصة تداول SDAX للمستخدمين فرصة الوصول إلى استثمارات فريدة من منظومتها الخاصة، بالإضافة إلى تداول الأسهم في السوق الثانوية من خلال سوق تبادل الأصول الرقمية التابعة لها.

يحظى المستثمرون، مع منصة SDAX، بفرص استثمارية مُنتقاة بعناية في مجالات الأسهم الخاصة، والصناديق الاستثمارية، والعقارات، والاستثمارات البديلة، والتي اجتازت جميعها عملية فحص وافية من قِبل منصة SDAX. كما تلعب منصة SDAX دورًا رئيسيًا في ربط الأسواق العالمية من خلال الشراكات مع كيانات مرموقة في أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. مما يوفر منظومة عمل سلسة وفعالة للأصول الرقمية عبر الحدود بهدف تحقيق الثراء.

تستفيد منصة SDAX من دعم نخبة من المساهمين الذين يتمتعون بسجل حافل من الإنجازات في مجالات تخصصهم المختلفة على غرار: شركة ESR، أكبر مدير للأصول العقارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ APAC؛ وكذلك شركة PSA International، الشركة الرائدة لمجموعة الموانئ في سنغافورة؛ وشركة The Straits Trading، وهي شركة استثمارية سنغافورية مجمعة تحظى بسمعة طيبة؛ إلي جانب مجموعة RHT Group، وهي مجموعة شركات خدمات مهنية متعددة التخصصات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .https://www.sdax.co/