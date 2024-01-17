منصة Sumsub تنضم إلى جمعية MENA Fintech Association

المنصة العالمية المتخصصة في مجال التحقق الكامل من الهوية تتعاون مع مجموعة التكنولوجيا المالية البارزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يعزز تواجدها في المنطقة

Sumsub joins the MENA FinTech Association (MFTA) to drive business growth in the Middle East and North Africa (MENA), raise identity fraud awareness, and foster innovation in the fintech sector.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 يناير 2024 /PRNewswire/-- انضمت Sumsub ، وهي إحدى المنصات العالمية المتخصصة في مجال التحقق الكامل من الهوية، إلى جمعيةMENA FinTech Association (MFTA)، وذلك بهدف دفع وتيرة نمو الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، فضلًا عن المساعدة في زيادة وعي الناس لجرائم الاحتيال المتعلقة بسرقة الهوية وانتحال الشخصية إلى جانب تعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية. ومن شأن هذه الشراكة أن تسلط الضوء على التزام منصة Sumsub بإنشاء وتعزيز الروابط الصناعية الرئيسية والمساهمة في عالم التكنولوجيا المالية دائم التطور في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

لقد تأسست جمعية MENA Fintech Association عام 2018، وهي جمعية معترف بها عالميًا كواحدة من أفضل 4 مجموعات متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية على الصعيد العالمي، فهي تجمع بين شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة والمستثمرين والمنظمين والمؤثرين والأوساط الأكاديمية. وتعتبر الجمعية واحدة من المنظمات الرائدة غير الربحية التي تهدف إلى خدمة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وكذلك الجهات الرئيسية الفعالة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. تعمل جمعية MFTA على توفير العديد من الفرص كونها مركزًا راسخًا لقطاع التكنولوجيا المالية يربط مختلف أصحاب المصلحة في الصناعة ويخلق مساحة للنمو والابتكار والشمولية. فهذا الأمر يوفر لخبراء Sumsub مجموعة واسعة من الفرص والخيارات للمشاركة مع كبار المتخصصين في مجال التكنولوجيا المالية، وكذلك إبرام شراكات محتملة في شبكة التكنولوجيا المالية، ومشاركة خبرات التحقق داخل المجتمع.

في ديسمبر الماضي، أعلن حفل توزيع الجوائز MENA FinTech Awards لعام 2023عن فوز منصة Sumsubفي فئة التكنولوجيا التنظيمية RegTech للعام ذاته. وتهدف Sumsub، بصفتها أحد أعضاء جمعية MFTA، إلى المساهمة في منظومة عمل قطاع التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال توفير رؤى وطرح أفكار حول تدابير مكافحة الاحتيال والامتثال للمتطلبات التنظيمية المتغيرة ، إلى جانب الدراية بمبدأي اعرف عميلك KYC واعرف عملك KYB ومراقبة المعاملات لشركات التكنولوجيا المالية. وستعزز هذه الشراكة تطوير قطاع التكنولوجيا المالية بأكمله، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى التوصل إلى المزيد من الحلول والمشاريع المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA. علاوة على ذلك، ستقود منصة Sumsub المحادثات داخل مجموعة العمل المعنية بالسياسات واللوائح، وستتعاون مع نظرائها في الصناعة لاستضافة حلقات النقاش وورش العمل والتقارير بهدف النهوض بالصناعة وتطويرها.

وفي هذا الصدد، قال السيد Nameer Khan، رئيس جمعية MENA Fintech Association ومؤسس FILS، قائلًا: "يسعدنا أن نرحب بمنصة Sumsub في جمعية MENA Fintech Association. وستكون درايتهم الكبيرة بمبدأي KYC وKYB ومراقبة المعاملات، بالنسبة لنا، كنزًا لا يقدر بثمن في جهودنا الرامية إلى تعزيز منظومة عمل قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA. ويتماشى التزام منصة Sumsub بمشاركة الأفكار والرؤى وكذلك المشاركة الفعالة في مناقشات السياسة مع مهمتنا الهادفة لتعزيز التعاون والابتكار. ومن جانبنا، نتطلع إلى الاستفادة من مساهماتهم ضمن عائلة جمعية MFTA ومجموعة العمل المعنية بالسياسات واللوائح، ونعتقد أنه يمكننا معًا خلق بيئة أكثر أمانًا وامتثالًا، وذلك لازدهار قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا".

وأضاف السيد Andrew Sever، الرئيس التنفيذي CEO لمنصة Sumsub وأحد مؤسسيها: "إن تعاون منصتنا Sumsub مع جمعية MENA Fintech يمثل مستوى جديد من الوجود في المنطقة. فنحن نعتقد أن خبرتنا وسنوات عملنا في مجال التحقق ومكافحة الاحتيال والامتثال ستكون مقدرة من قبل أعضاء جمعية MFTA الآخرين. ونهدف، جنبًا إلى جنب مع هذا المجتمع الاستثنائي، إلى بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا تعتمد على تقنيات من الدرجة الأولى مصممة خصيصًا لقطاع التكنولوجيا المالية".

نبذة عن Sumsub

Sumsub هي إحدى المنصات العالمية المتخصصة في مجال التحقق الكامل من الهوية تعمل على تأمين رحلة المستخدم بأكملها. وتتيح لك Sumsub، من خلال مبادئ KYC وKYB وحلول مراقبة المعاملات ومنع الاحتيال القابلة للتخصيص الخاصة بها، إمكانية تنظيم عملية التحقق الخاصة بك، والترحيب بالمزيد من العملاء في جميع أنحاء العالم وتلبية متطلبات الامتثال وخفض التكاليف وحماية عملائك.

تمتلك منصة Sumsub أكثر من 2000 عميل عبر صناعات التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية والنقل والتجارة والتجارة الإلكترونية والألعاب على غرار كل من Binance وWirex وMercuryo وBybit وHuobi وUnlimit وDiDi وPoppy وTransferGo.

نبذة عن جمعية MENA Fintech Association

جمعية MENA FINTECH ASSOCIATION (MFTA) هي جمعية شاملة وغير ربحية تعمل على تعزيز قنوات حوار مفتوحة لمجتمع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط MENA من أجل تشكيل مستقبل قطاع الخدمات المالية في المنطقة. لدينا مجتمع متنامٍ من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs في مجال التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والأوساط الأكاديمية والمستثمرين والمسرعات بالإضافة إلى الجهات التنظيمية وصانعي السياسات. وتقوم الجمعية بتوفير منصات عابرة للحدود لتبادل المعرفة والتعاون، مما يخلق منظومة عمل مواتية لقطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة.

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الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2099263/Sumsub_Logo.jpg