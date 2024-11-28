منصة Ultima Markets تُسلط الضوء على مستقبل تكنولوجيا إدارة علاقات العملاء CRM في معرض FMLS:24

لندن, 28 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- أكدت شركة Ultima Markets مكانتها الرائدة في الصناعة المالية خلال مشاركتها في معرض Finance Magnates London Summit 2024 (FMLS:24). وقد شهد الحدث حضور مجموعة متنوعة من خبراء الصناعة، الذين عبروا عن حماسهم لاكتشاف الاتجاهات المبتكرة التي تشكل مستقبل الخدمات المالية. تمحورت المناقشات حول التوجهات التحويلية التي تطرأ على هذا القطاع، مع تسليط الضوء على دور Ultima Markets كمؤسسة متقدمة في هذا المجال.

The Ultima Markets team at FMLS:24 Ernest Yiu, Vice President of Marketing, Ultima Markets, speaking at FMLS:24 (PRNewsfoto/Ultima Markets Ltd)

كان جناحنا بمثابة معيار للطاقة والحيوية، حيث تفاعل المشاركون بشكل ملحوظ مع العروض والفعاليات المبتكرة . بدلاً من تجربة المعارض التقليدية، حولنا الجناح إلى عرض غامر يعكس شغف عشاق المال بعالم التداول.مع عرض نابض بالحياة وفعاليات تفاعلية مثيرة، أصبح جناحنا مركزًا رئيسيًا في المعرض، حيث جذب العديد من الزوار المتحمسين لاستكشاف أحدث التطورات في مجال التداول المالي. كانت هذه التجربة فرصة للزوار للتفاعل مباشرة مع التقنيات والابتكارات التي تعيد تشكيل مستقبل الصناعة المالية، مما جعل جناحنا نقطة جذب أساسية في المعرض.

تميز المعرض بجلسات متنوّعة، بما في ذلك مقابلات، ومناقشات جماعية، والمحاضرات. تراوحت المواضيع بين الأُطُر التنظيمية إلى الثورة الرقمية في عالم التداول، بهدف إثارة النقاش والمساهمة في تشكيل مستقبل الصناعة.

إعادة تعريف إدارة علاقات العملاء CRM باستخدام الذكاء الاصطناعي

لعبت Ultima Markets دورًا بارزًا خلال المعرض، حيث ألقى نائب رئيس التسويق، Ernest Yiu، محاضرة حول 'إدارة علاقات العملاء في عام 2025: ضوء في نهاية النفق'.

وأضاف أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي و التعلم الآلي قد غيرت بشكل جذري الطريقة التي يتم بها إدارة علاقات العملاء في الوقت الحالي، مما يوفر أدوات قوية للمساعدة في فهم احتياجات العملاء بشكل أفضل وأسرع. وأوضح أن هذه التقنيات تجعل من الممكن توقع احتياجات العملاء قبل أن يطلبوها، مما يعزز تجربة العميل ويوفر لهم خدمات تلبي توقعاتهم بدقة أكبر.

كم وأكد أن التخصيص ليس مجرد تقديم خدمة فردية، بل هو استراتيجية شاملة تهدف إلى فهم احتياجات العملاء بشكل أعمق و تقديم تجارب متميزة لهم. من خلال هذه المنهجية، تتمكن Ultima Markets من بناء علاقات أقوى مع عملائها وتحقيق الولاء المستدام من خلال تقديم محتوى وتوجيهات تتناسب مع الاحتياجات الخاصة لكل فئة من العملاء، مما يعزز تجربتهم ويزيد من مستوى الرضا.

عملت توقعات Ernest حول التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي والتعلُّم الآلي، على تشجيع الجمهور على إعادة النظر في استراتيجياتهم، مع تسليط الضوء على الدور الأساسي لحلول إدارة علاقات العملاء المبتكرة في الحفاظ على ميزة تنافسية.

لقد أتاح المعرض فرصة للمشاركين لاستكشاف الابتكارات التكنولوجية التي تعيد تعريف طريقة عمل الشركات المالية وكيفية تحقيق الكفاءة والتفاعل مع العملاء بشكل أفضل. كما قدمت Ultima Markets مثالًا حيًا على كيفية الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين إدارة علاقات العملاء و تعزيز التجربة التفاعلية، مما يبرز أهمية التطور التكنولوجي كعامل أساسي في نجاح الشركات.

تواصل Ultima Markets تقديم أدوات تداول متقدمة تساعد المتداولين على فهم الأسواق بشكل أعمق وتوقع الاتجاهات المستقبلية. تلتزم الشركة بتوفير تجربة تداول متخصصة تواكب التطورات التكنولوجية وتدعم المتداولين في سعيهم نحو النجاح في عالم التداول المالي.

نبذة عن Ultima Markets

Ultima Markets، هي شركة وساطة مرخصة بالكامل وسريعة النمو تمنح الوصول إلى أكثر من 250 أداة مالية. نخدم عملاءنا في 172 دولة، مع فريق يضم أكثر من 2000 محترف يعملون في 15 مكتبًا حول العالم. لمزيد من المعلومات عن Ultima Markets، يرجى زيارة موقعنا على فيسبوك، إكس، إنستجرام، لينكد إن ، يوتيوب.

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