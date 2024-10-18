منصة upGrad تلتزم ببرنامج منح دراسية بقيمة 24 مليون دولار لتدريب مائة ألف شاب وفقًا للبرنامج التدريبي لرئيس الوزراء الهندي

نيويورك, 19 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت upGrad، المنصة الرائدة في التَعَلُّم المُتكامل وتطوير المهارات في آسيا، عن برنامج Intern-Zip، وهو مبادرة رائدة لتدريب حوالي مائة ألف مُتَدرب في السنة المالية الحالية وتسريع تنقل المواهب مع دعم برنامج التدريب الذي طرحه رئيس الوزراء الهندي؛ والذي تم الإعلان عنه في ميزانية الاتحاد 2024-2025.

أنشأت المنصة دورة متخصصة تتضمن 9 وحدات شاملة/ فصول دراسية افتراضية تستهدف الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 20-24 عامًا، الذين ينحدرون من أُسَر غير دافعي الضرائب.

تكون الدورة مجانية لأول 100,000 مُتَعلم، أما بالنسبة للشركات والمتعلمين االتاليين ستكون تكلفة الدورة المُصمَّمة بالكامل عبر الإنترنت 240 دولار، وتبلُغ قيمة حقيبة المِنَح الدراسية 24 مليون دولار.

قامت upGrad بعمل استثمارات إضافية فيما يخُص العمليات بما في ذلك البحث والمحتوى وأعضاء هيئة التدريس لضمان توافُق المُنتَج مع الأساليب التعليمية الصحيحة لتحقيق النتائج المرجوة. ستتيح هذه المُبادَرة أيضًا لأفضل الشركات الوصول إلى المواهب المُدَرَّبة/الجاهزة للتوظيف مقابل رسوم محددة.

"لم تَعُد المهارات مجرد مُنتَج، بل أصبحت ضرورة يجب توسيعها لتتجاوز الشرائح التقليدية للدخل لتمكين الأفراد من مُختَلَف الفئات، ويُعتبَر طموح رئيس الوزراء جريء ويأتي في توقيت مثالي، ومع تزايُد عدد سكان الهند والهجرة المُستمرة للمواهب من الزراعة إلى الوظائف الرسمية، أصبح من المهم بالنسبة لنا بناء بِنية تحتية يمكنها تجهيز مجموعات أكبر" وفقًا لقول Ronnie Screwvala، المؤسس المُشارِك ورئيس upGrad



وأضاف: "من خلال هذه المُبادَرة، نعمل على تَمكين مُجتَمَع جديد بالكامل من الأفراد الطموحين للحصول على التدريب الكافي وتمكينهم من الوصول إلى المؤسسات الرائدة ودول مجلس التعاون الخليجي GCCs، والشركات الشريكة، تاركين علامة اقتصادية أقوى".





تُرَكز المُبادَرَة على ثلاثة مجالات رئيسية، حيث ستُغَطي الوحدات التدريبية المهارات التقنية، وإتقان المهارات الشخصية، والتطوير المهني؛ حيث يتم تدريب الأفراد على أدوات مثل حِزمة برامج Microsoft Office (وورد، وباوربوينت، وإكسل) وChatGPT، بما في ذلك الجوانب المرتبطة بصورة أكبر بالمهارات الشخصية؛ مثل التواصل الفعّال، وحل المشكلات، وإدارة الوقت، والتأهيل المهني، وتحسين تقنيات التواصل سواء التواصُل الشخصي أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

يمكن التسجيل من هنا: https://www.upgrad.com/internzip/

نبذة عن upGrad

بدأت شركة upGrad في عام 2015، وهي أكبر شركة مُتكامِلة لتطوير التعلم والمهارات والقوى العاملة في آسيا. تُقَدم upGrad مجموعة من برامج المهارات عبر الإنترنت والبرامج الهجينة (التي تتنوع بين البرامج عن بُعد والبرامج الحضورية)، والشهادات، ومُعسكَرات التدريب ضمن محفظة المُستهلكين B2C الخاصة بها، كما أنها تُسَهل على أفضل الجامعات الهندية والعالمية تقديم شهادات الدبلوم والماجستير والدكتوراه التنفيذية، وبالإضافة إلى ذلك، تم تصميم برامج مُختارَة لعملاء المؤسسات بموجب نموذج بين الشركات B2B، إلى جانب خدمات التعيين والتوظيف الأخرى.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2033521/upGrad_Logo.jpg