منصة WEKA تحصل على 140 مليون دولار من التمويل من سلسلة E بتقييم 1.6 مليار دولار

تُحَقق الشركة مكانة مميزة في جولة فائض الاكتتاب بقيادة Valor Equity Partners بمشاركة NVIDIA وGeneration Investment Management وAtreides Management وغيرهم لتحفيز النمو الكبير المستمر

كامبيل، كاليفورنيا، 15 مايو 2024 /PRNewswire/ -- جمعت شركة WekaIO ( WEKA )، شركة منصة البيانات الأصلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، 140 مليون دولار أمريكي في جولة فائض الاكتتاب لتمويل سلسلة E، تتألف من معاملة أولية وثانوية مشتركة بقيادة Valor Equity Partners ، المستثمر السابق في الشركة، وينضم Antonio Gracias مؤسس Valor والرئيس التنفيذي والمسؤول التنفيذي للاستثمار، إلى مجلس إدارة WEKA، بموجب شروط الصفقة.

تؤدي الجولة إلى رفع تقييم WEKA اللاحق للنقود (القيمة السوقية) إلى 1.6 مليار دولار، وتعمل هذه الأموال على زيادة الاحتياطات النقدية الكبيرة للشركة، مما يمنحها خيارات واسعة لكيفية توسيع نطاق أعمالها بسرعة لتلبية الطلب العالمي المتسارع على البنية التحتية للبيانات الأصلية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي مع توسيع استثماراتها في تطوير برمجيات منصة البيانات الخاصة بها وتوفير السيولة لموظفي WEKA.

يأتي الاستثمار في وقت يشهد نموًا غير مسبوق في الأعمال حيث تتوسع الشركة لتلبية الطلب العالمي الكبير على البنية التحتية الحديثة للبيانات التي تعالج حجم ومتطلبات الأداء للتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي ووحدات معالجة الرسومات عالية الأداء، مع تشغيل أكثر من 300 من أكبر عمليات نشر الذكاء الاصطناعي ووحدة معالجة الرسومات (GPU) في العالم على منصة بيانات WEKA®.

وقال انتخاب نظير، المدير المالي في WEKA: "لقد أدى التسارع الأخير في تبني الذكاء الاصطناعي والسحابة المؤسسية إلى زيادة كبيرة في طلب العملاء، مما أدى إلى عدد غير مسبوق من صفقات الإيرادات السنوية المتكررة ARR المكونة من ثمانية أرقام - وهو إنجاز مثير للإعجاب عندما نأخذ في الاعتبار أن WEKA هي شركة قائمة على البرمجيات"، "لقد كان الوقت مناسبًا لتعزيز احتياطياتنا النقدية، مما يسمح لمستثمرينا بزيادة مراكزهم في الشركة مع تقليل تخفيف أسهم الموظفين إلى الحد الأدنى."

تعتبر جولة سلسلة E من WEKA فريدة من نوعها من حيث أنه تم طرحها بالكامل مع مستثمرين حاليين مثل Valor، يسعون إلى زيادة مراكزهم في الشركة. انضمت Generation Investment Management وNVIDIA وAtreides Management و10D وHitachi Ventures وIbex Investors وKey1 Capital وLumir Ventures وMoreTech Ventures وQualcomm Ventures إلى Valor في المساهمة في الجولة.

"إن الدعم المستمر من خلال هذه المجموعة الهامة من المستثمرين يُبرِز الكثير: حيث تعمل WEKA على بناء قيمة تحويلية حقيقية تحتاجها المؤسسات الحديثة التي تعتمد على البيانات الآن أكثر من أي وقت مضى"، وفقًا لما قاله Liran Zvibel، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة WEKA، وأضاف "نحن ممتنون لداعمينا العائدين لدعمهم ويشرفنا أن نرحب بالسيد Antonio Gracias في مجلس إدارتنا، لعب Antonio دورًا محوريًا في المساعدة في بناء بعض الشركات الأكثر ابتكارًا وإحداث تغيير جذري في العالم، ونحن نتطلع إلى التعاون معه بينما نتوسع لخلق قيمة جديدة لعملاء WEKA وشركائها ومساهميها."

بدأت WEKA في تصميم نهج جديد تمامًا لتكديس بيانات المؤسسة في عام 2013 والذي وضع معايير البنية التحتية الحديثة للبيانات في عصر الذكاء الاصطناعي. يمكن نشر برنامج WEKA في أي مكان، مما يوفر سرعة غير مسبوقة وبساطة وحجم واستدامة لجهاز معالجة الرسومات والذكاء الاصطناعي وغيرها من أعباء العمل كثيفة الأداء، مما يساعد العملاء على تحقيق رؤى واكتشافات وإنجازات ونتائج أعمال أسرع.

قال Antonio Gracias، الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي الاستثمار في Valor Equity Partners: "كانت WEKA رائدة في مفهوم النهج القائم على البرمجيات والمنصة الذي يُحدِث ثورة في بيانات المؤسسة الحديثة، ثم قامت الشركة بصياغة وتقوية تقنيتها في بعض أكبر مشاريع الذكاء الاصطناعي وأكثرها تطلبًا على هذا الكوكب". "تتمتع شركة Valor بتاريخ طويل في تطوير الذكاء الاصطناعي، بدءًا من الاستثمار في DeepMind في عام 2013، ونعتقد أن WEKA في وضع يسمح لها بأن تكون جزءًا لا يتجزأ من تسريع تقدم التكنولوجيا للأمام، وتفتخر Valor بالشراكة مع WEKA لدعم الشركة خلال مرحلتها التالية من النمو وما بعدها."

نبذة عن Valor Equity Partners

شركة Valor Equity Partners هي شركة استثمارية للنمو التشغيلي تركز على الاستثمار في الشركات ذات النمو المرتفع عبر مراحل مختلفة من التطوير. على مدار عقود من الزمن، خدمت Valor شركاتها بخبرة فريدة للمساعدة في حل تحديات النمو والحجم. تتعاون Valor مع الشركات الرائدة ورجال الأعمال الملتزمين بأعلى معايير التميز والشجاعة لتحويل صناعاتهم. لمزيد من المعلومات عن Valor Equity Partners، يرجى زيارة www.valorep.com .

نبذة عن منصة WEKA

تعمل WEKA على تصميم نهج جديد لمجموعة بيانات المؤسسة المصممة لعصر الذكاء الاصطناعي. تضع منصة بيانات WEKA® معيارًا للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي من خلال بنية سحابية وبنية ذكاء اصطناعي أصلية يمكن نشرها في أي مكان، مما يوفر إمكانية نقل البيانات بشكل سلس عبر البيئات المحلية والسحابية وبيئات الحافة، حيث تحول صوامع البيانات القديمة إلى خطوط بيانات ديناميكية تعمل على تسريع وحدات معالجة الرسومات والتدريب والاستدلال على نماذج الذكاء الاصطناعي وأعباء العمل الأخرى كثيفة الأداء، مما يمكّنها من العمل بكفاءة أكبر واستهلاك طاقة أقل وتقليل انبعاثات الكربون المرتبطة بها. تساعد WEKA المؤسسات والمنظمات البحثية الأكثر ابتكارًا في العالم على التغلب على تحديات البيانات المعقدة للوصول إلى الاكتشافات والرؤى والنتائج بشكل أسرع وأكثر استدامة - بما في ذلك 12 مؤسسة من قائمة Fortune 50. يُرجى زيارة www.weka.io لمعرفة المزيد، أو التواتصل مع WEKA على LinkedIn ، X ، و Facebook .

تعرف على سبب الاعتراف بـ WEKA باعتبارها صاحبة رؤية لمدة ثلاث سنوات متتالية في Gartner® Magic Quadrant™ لأنظمة الملفات الموزعة وتخزين الكائنات - يمكن الإطلاع على التقرير من هنا .

WEKA وشعار WEKA هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة WekaIO. وقد تكون الأسماء التجارية الأخرى المستخدمة هنا علامات تجارية لأصحابها.

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