منصة الأخبار الرقمية MONIIFY تُقدّم محتوى الأعمال والمال مستهدفةً جيل الألفية والجيل زد في الأسواق الناشئة

منصة MONIIFY تأسست على يد رائد الأعمال نجيب ساويرس، وتهدف إلى تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال والمستثمرين من إدارة انتقال الأموال بطريقة ذكية من خلال تقديم رؤىً وتحليلات متعمقة حول المناطق والقطاعات المالية ذات الفرص الاستثمارية الواعدة، بما في ذلك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والطاقة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 19 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- سيتم إطلاق MONIIFY (moniify.com) في 26 نوفمبر 2024، وهي منصة إخبارية رقمية تُقدّم محتواها لجيل الألفية والجيل زد، تم تأسيسها على يد رائد الأعمال نجيب ساويرس.

(L-R) MONIIFY Hosts and Content Creators Eisa AlHabib, Anushka Rathod, Rula Al Sabaawi, Muhammed Mekki, Ornella Hernandez (seated), Felicia Putri Tjiasaka, Uptin Saiidi, Carly Reilly, and Osamah Essam El-Din

ومن المقرر أن تصبح MONIIFY المنصة المفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين والمحترفين المتعطشين للمعرفة والثروة والحرية المالية في أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. وستقدم المنصة محتوى إخبارياً جريئاً ومعمقاً مع عرض تحليلاتٍ مهمة في مجال المال والأعمال.

تتخذ MONIIFY من دولة الإمارات مقراً لها، وتمتد رؤيتها لتشمل الأسواق الناشئة على مستوى العالم، حيث تسلّط الضوء على القطاعات الحيوية التي تشكّل عماد المستقبل مثل التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والعملات المشفرة، والطاقة. وتمتد تغطية المنصة لتشمل مجموعة واسعة من الأسواق الناشئة، بدءاً من دول مجلس التعاون الخليجي حيث تركّز على المبادرات التكنولوجية، إلى الأسواق سريعة النمو في جنوب شرق آسيا والاقتصاد الديناميكي في الهند. وتهدف المنصة إلى تزويد الجيل القادم من قادة الأعمال بالأدوات والمعرفة اللازمة لمواكبة أحدث التطورات في عالم الأعمال.

وبهذه المناسبة، قال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة MONIIFY ورائد الأعمال المعروف: "يتطلع الشباب اليوم إلى محتوى أكثر عمقاً يتخطى نطاق الأخبار المالية التقليدية. وتسعى MONIIFY إلى سد هذه الفجوة عبر تقديم محتوى مُلهِم يخاطب الجيل القادم بلغةٍ سهلة ومباشرة، وعلى المنصات التي يفضلونها. يسألني الشباب دائماً 'ما هو سر النجاح؟' وأعتقد أن الإجابة على هذا السؤال هي دافعي الرئيسي وراء إنشاء هذه المنصة وتمكين الشباب من بلوغ أحلامهم".

بدوره، قال الدكتور ياسر بشر، مستشار رئيس مجلس الإدارة، والذي يقود إطلاق MONIIFY: "غالباً ما تنظر شركات الإعلام الغربية الكبرى إلى الأسواق الناشئة من منظور ضيق. غير أن هذه الأسواق - التي تضم أكثر من 4.3 مليار شخص بمتوسط أعمارٍ يبلغ 34 عاماً – تمتاز بشبابها وحيويتها، وتمتلك رسالة فريدة لا بد أن يسمعها العالم. فقد شكلت هذه الأسواق 50.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2023، و66.7% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي على مدى العقد الماضي. ويتجلّى دور MONIIFY هنا – وهي منصة عمادها الفئة العمرية التي تجمع بين جيل الألفية والجيل زد وتستهدف أبناء هذين الجيلين – في طرح أفكارها الخاصة وتغيير الصورة النمطية، ومشاركة قصص نمو الأسواق الناشئة من منظورها الخاص".

منصة سبّاقة لعرض مشهد الأسواق الناشئة

تتيح منصة MONIIFY وصولاً حصرياً إلى أبرز الاستراتيجيات التي تساعد رواد الأعمال على النجاح، بدءاً من أحدث المستجدات اليومية حول أسواق العملات المشفرة والتكنولوجيا المتطورة، إلى التحليلات المعمقة لاتجاهات الاستثمار وفرص الأعمال الواعدة، بالإضافة إلى حوارات غنية مع أبرز رواد الأعمال المؤثرين. وتستهدف المنصة جيل الألفية والجيل زد بمحتوى متنوع يتضمن مقاطع فيديو قصيرة، وشروحات مبسطة وواضحة، ومقابلات معمقة.

فرصة حصرية للتواصل مع مؤسسي الشركات المليارية وصانعي المحتوى العالميين

توفر سلسلة الدورات الاحترافية للمنصة فرصة فريدة للتواصل مع عدد من أبرز شخصيات الأعمال واستكشاف أسرار نجاحهم في بيئة الأسواق المتغيرة باستمرار. وستكون غرفة أخبار MONIIFY المنصة الحصرية لتغطية أحدث التطورات في عالم العملات المشفرة والتكنولوجيا والثروات في الأسواق الناشئة بدعم من فريق عالمي من الصحفيين المتخصصين بعالم الأعمال.

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي للمنصة مايكل بيترز، الرئيس التنفيذي السابق ليورونيوز: "جمعنا نخبة من أبرز الكفاءات الإعلامية من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الأسواق الناشئة، ممن يؤمنون برؤية وقيم MONIIFY. ويرتبط نجاح MONIIFY بشكل مباشر بقوة علامتنا التجارية واستقطابها أفضل الكفاءات، بدءاً من فريق العمل وصولاً إلى الضيوف وصانعي المحتوى".

تضم منصةMONIIFY عدداً من أبرز صناع المحتوى المالي، بما في ذلك عيسى الحبيب (دولة الإمارات العربية المتحدة)، وأوبتين سعيدي (الولايات المتحدة الأمريكية)، وأنوشكا راثود (الهند)، وفيليسيا بوتري تجياساكا (إندونيسيا)، وأسامة عصام الدين (المملكة العربية السعودية)، والثنائي سارة وآرون وي المعروفان باسم The Weeblings (سنغافورة).

نبذة عن MONIIFY

MONIIFY هي منصة إعلامية رقمية مبتكرة تأسست عام 2024 على يد رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس بهدف تثقيف الجيل القادم من رواد الأعمال والمستثمرين والمهنيين الطموحين، وتسعى لتصبح المصدر الأكثر موثوقية لأخبار قطاع المال والأعمال في الأسواق الناشئة.

لا تكتفي المنصة بنشر العناوين العريضة فحسب، وإنما تتعمق أيضاً في صميم مشهد الأعمال والعملات المشفرة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاتجاهات المستقبلية، وتقدم رؤى جديدة يمكن لجيل الألفية الاعتماد عليها وتطبيقها للمضي قدماً نحو مستقبلهم المالي. من الأسواق العالمية إلى قلب الاقتصادات الناشئة، تزودكم المنصة بالأفكار والفرص التي تحتاجونها لتحقيق النجاح؛ وتُعلي مبادئ المعرفة والثروة والحرية. لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة MONIIFY.com. ويمكنكم أيضاً متابعة حسابات MONIIFY على مواقع التواصل YouTube وX وInstagram وTikTok وFacebook وLinkedIn.

لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل على: Burson (PR Agency); [email protected]

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