منصة السفر الرائدة Wingie تشهد زيادة بنسبة 70٪ في الحجوزات خلال اليوم الوطني السعودي

DUBAI and BERLIN, 19 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ -- تستعد المملكة العربية السعودية للاحتفال باليوم الوطني في 23 سبتمبر تحت شعار "نحلم ونحقق". ويصادف هذا العام مرور 93 عامًا على توحيد المملكة العربية السعودية، وسيتم الاحتفال بهذا اليوم من خلال فعاليات وأنشطة تعيد إحياء هذه الذكرى التاريخية. تحتفي المنصة الرائدة لحجوزات الطيران Wingie.com، بهذه المناسبة الهامة وتسلط الضوء على الزيادة الملحوظة في حجوزات الطيران خلال هذه الفترة.

يعتبر اليوم الوطني بمثابة احتفال سنوي على تأسيس المملكة العربية السعودية الحديثة، ويرمز لوحدة وتقدم المملكة. ويتم الاحتفال بهذا اليوم من خلال العديد من الفعاليات وعروض الألعاب النارية الساحرة وعروض الطائرات بدون طيار، إلى جانب التخفيضات الخاصة وتزيين المحلات والمباني بالعلم السعودي.

يسافر السعوديون إلى وجهات داخلية ودولية خلال إجازة اليوم الوطني

وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، فإن اليوم الوطني سيكون عطلة رسمية للقطاعين الحكومي والخاص. وفي خضم هذه المناسبة المهمة، يسر Wingie أن تكشف عن زيادة ملحوظة في حجوزات تذاكر الطيران. حيث اختار السعوديون السفر خلال إجازة اليوم الوطني إلى وجهات داخلية ودولية، مما أدى إلى زيادة بنسبة 70٪ في أرقام الحجوزات، وكانت الوجهات الداخلية هي الأكثر شعبية خلال هذا الوقت.

على الجانب الآخر، اختار بعض السعوديون السفر إلى وجهات دولية خلال إجازة اليوم الوطني. وتعد مصر والهند والإمارات العربية المتحدة والأردن والمغرب من أكثر الوجهات التي سجلت أكبر عدد من حجوزات الطيران من المملكة العربية السعودية، بينما تعد مصر والإمارات العربية المتحدة والأردن والكويت وقطر من أكثر الوجهات التي سجلت أكبر عدد من حجوزات الطيران إلى المملكة العربية السعودية.

عن مجموعة Wingie Enuygun

تركز مجموعة Wingie Enuygun بشكل رئيسي على حجوزات تذاكر الطيران التي تتم على مواقعها على الإنترنت wingie.com، sa.wingie.com، wingie.ae وenuygun.com، وهي منصة سفر رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أصبحت مجموعة Wingie Enuygun أحد أكثر اللاعبين ابتكارًا في مجال السفر في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا من خلال نهجها في قيادة التطور التكنولوجي والتفكير الرقمي في تحول صناعة السفر. ويعد موقع wingie.com منصة رائدة لحجز تذاكر الطيران وخدمات السفر الأخرى، بهدف تحسين تجربة المستخدم من خلال تقديم أفضل الخيارات. ويتوفر موقع wingie.com بست لغات، ويوظف أكثر من 300 موظف، كما يبلغ عدد زوار المنصة حوالي 165 مليون زائر سنويًا.

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