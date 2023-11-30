منصة السفر الرائدة WINGIE تشارك نصائح للحصول على 26 يومًا إجازة من خلال أخذ 5 أيام إجازة في عام 2024

DUBAI, UAE and BERLIN, 30 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- يتزايد الحماس بين عشاق الإجازات مع اقتراب العام الجديد وصدور تقويم العطلات الرسمية في السعودية لعام 2024. بالنسبة لمن واجه صعوبة في معرفة كيفية استغلال العطلات في عام 2024، ستساعد هذه النصائح في التخطيط للعطلات القادمة. شارك موقع Wingie.com، الرائد في مجال السفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تواريخ العطلات المرتقبة، وكيفية استغلالها ببراعة للحصول على 26 يومًا إجازة عن طريق أخذ 5 أيام إجازة فقط.

تم الكشف عن العطلات الرسمية في السعودية، احفظ هذه التواريخ الأربعة جيدًا

من بين هذه الأيام، يصادف يوم التأسيس يوم الخميس 22 فبراير، حيث يتم الاحتفال في هذا اليوم بتاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية. من خلال أخذ إجازة يوم الأربعاء 21 فبراير، ودمجه مع عطلة نهاية الأسبوع، يمكنك الاستمتاع بإجازة تبلغ 4 أيام.

ويأتي عيد الفطر في الفترة من 9 إلى 12 أبريل، ويمتد من الثلاثاء إلى الجمعة. من خلال أخذ إجازة يومي الأحد والإثنين 7 و8 أبريل ودمجها مع عطل نهاية الأسبوع، فإن إجمالي مدة الإجازة يمتد إلى 9 أيام. مع ملاحظة أن هذه التواريخ قد تختلف بحسب رؤية الهلال.

كما يأتي عيد الأضحى في الفترة من 15 إلى 19 يونيو، ويمتد من السبت إلى الأربعاء. إذا أخذت إجازة يوم الخميس 20 يونيو، وقمت بضمها مع عطل نهاية الأسبوع، فإن مدة العطلة الإجمالية تصل إلى 9 أيام. مع ملاحظة أن هذه التواريخ قد تختلف بحسب رؤية الهلال.

وأخيرًا، اليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر، والذي يصادف في سنة 2024 يوم الإثنين. من خلال أخذ إجازة يوم الأحد 22 سبتمبر، ودمجها مع عطلة نهاية الأسبوع، تمتد مدة العطلة الإجمالية إلى 4 أيام.

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