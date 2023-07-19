منصة السفر الرائدة Wingie تكشف عن نشاط السفر في رأس السنة الهجرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

زادت حجوزات السفر إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 32% قبل بدء العام الهجري الجديد

دبي والإمارات وبرلين, 19 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- يُعد العام الهجري الجديد مناسبة احتفالية هامة في الدول المسلمة. خلال هذا الوقت، يختار العديد من الأشخاص السفر، مما يؤدي إلى زيادة أنشطة السفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يقدم موقع السفر الرائد Wingie.com تحليلاً شاملاً لأنشطة السفر والأنماط خلال هذه الفترة.

وفقًا للبيانات، تعتبر مدن الرياض وجدة والقاهرة والدمام ودبي هي المدن الأكثر شعبية للمغادرة. كما تبرز جدة والرياض والدمام ودبي والقاهرة كأفضل الخيارات للزوار. وبالمثل، تبرز المملكة العربية السعودية باعتبارها الدولة الأكثر رواجًا للاستكشاف. أما بالنسبة لمسارات السفر المفضلة فهي الرياض إلى جدة، والقاهرة إلى جدة، والرياض إلى القاهرة، وجدة إلى الرياض.

شكلت نسبة المسافرين الذين حجزوا تذاكر بمفردهم 68%، في حين حجز 67% من المسافرين رحلات ذهاب.

شكلت نسبة المسافرين الذين يفضلون حجز رحلات ذهاب 67%، بينما 33% من المسافرين يفضل رحلات ذهاب وعودة. في المتوسط، يخطط المسافرون الذين يحجزون تذاكر ذهاب قبل 12-13 يومًا تقريبًا، في حين يميل المسافرين الذين يفضلون رحلات ذهاب وعودة إلى حجز تذاكرهم قبل حوالي 16-17 يومًا من المغادرة. ومن المثير للاهتمام، أن الأشخاص الذين يفضلون حجز رحلات الذهاب والعودة عادة ما يقومون بتغيير رحلة العودة بعد 14 يومًا تقريبًا من مغادرتهم.

تتكون معظم الحجوزات من مسافرين يسافرون بمفردهم بنسبة 74%. بالإضافة إلى ذلك، كانت نسبة المسافرين المكونين من شخصين 16%، بينما تشكل نسبة المسافرين المكونين من ثلاثة أشخاص أو أكثر 10%. وعلاوة على ذلك، ينطلق 14% من المسافرين في حلاتهم بصحبة أطفال أو رضع.

ينفق المسافرون متوسط مبلغ 250 دولارًا أمريكيًا (950 ريال سعودي) لرحلة ذهاب، في حين تبلغ تكلفة رحلات الذهاب والعودة حوالي 450 دولارًا أمريكيًا (1700 ريال سعودي). أخيرًا يشكل المسافرون الذكور 60%، في حين يشكل المسافرون الإناث 40%.

عن مجموعة Wingie Enuygun

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