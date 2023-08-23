منصة السفر الرائدة Wingie تكشف عن أشهر الدول التي يمكن لحاملي الجواز السعودي زيارتها بدون تأشيرة والتي يمكن الحصول على تأشيرة لدخولها عند الوصول

دبي، الإمارات العربية المتحدة وبرلين, 23 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- وفقًا لبيانات Wingie، حجز 40% من المسافرين السعوديين تذاكر طيران إلى القاهرة

تؤدي المصاريف الكبيرة والالتزامات الزمنية المرتبطة بإجراءات الحصول على تأشيرة في بعض الأحيان إلى اختيار المسافرين للدول التي تتيح السفر بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول. بالنسبة للمسافرين القادمين من المملكة العربية السعودية الذين يرغبون في تجاوز تعقيدات إجراءات تقديم الطلبات للحصول على تأشيرة، فإنهم يتمتعون بامتيازات السفر بدون تأشيرة إلى 47 دولة، بينما تسمح 46 دولة للمسافرين السعوديين بالحصول على تأشيرة عند الوصول، وفقًا لمؤشر الجوازات. قدمت منصة السفر الرائدة Wingie.com نظرة على الدول الأكثر شيوعًا التي يمكن للمسافرين السعوديين الاستمتاع بامتيازات السفر لها بدون تأشيرة.

ووفقًا لبيانات Wingie، كانت أشهر الوجهات التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة هي القاهرة، حيث بلغت نسبة الحجوزات 40%، تليها الإمارات بنسبة 14%، تايلاند بنسبة 9%، الفلبين بنسبة 5%، وتستمر القائمة بالمغرب وجورجيا وعمان والبوسنة والهرسك والأردن وماليزيا وقطر.

من بين الدول التي تتطلب تأشيرة عند الوصول من المملكة العربية السعودية، كانت تركيا هي الأكثر شهرةً بنسبة 60% من الحجوزات

بالإضافة إلى السفر بدون تأشيرة، يفضل حاملو الجواز السعودي أيضًا الدول التي تقدم خيارات الحصول على تأشيرة عند الوصول. ومن بين هذه الدول، تبرز تركيا في رأس القائمة بنسبة 60% من الحجوزات، مما يظهر شعبية هذه الوجهة بين المسافرين السعوديين. بينما احتلت إندونيسيا المرتبة الثانية بنسبة 17%، تليها أذربيجان بنسبة 9% وبنغلاديش بنسبة 7%. وتمتد القائمة لتشمل أيضًا نيبال وجزر المالديف والعراق.

تبقى Wingie ملتزمة بجعل تجارب السفر أكثر سهولة ومتعة للمستخدمين في المملكة العربية السعودية. حيث تعرض Wingie أشهر الوجهات التي يمكن السفر لها بدون تأشيرة، لتشجيع اتخاذ خيارات أكثر ذكاءً.

عن مجموعة Wingie Enuygun

تركز مجموعة Wingie Enuygun بشكل رئيسي على حجوزات تذاكر الطيران التي تتم على مواقعها على الإنترنت wingie.com، sa.wingie.com، wingie.ae وenuygun.com، وهي منصة سفر رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أصبحت مجموعة Wingie Enuygun أحد أكثر اللاعبين ابتكارًا في مجال السفر في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا من خلال نهجها في قيادة التطور التكنولوجي والتفكير الرقمي في تحول صناعة السفر. ويعد موقع wingie.com منصة رائدة لحجز تذاكر الطيران وخدمات السفر الأخرى، بهدف تحسين تجربة المستخدم من خلال تقديم أفضل الخيارات. ويتوفر موقع wingie.com بست لغات، ويوظف أكثر من 300 موظف، كما يبلغ عدد زوار المنصة حوالي 165 مليون زائر سنويًا

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