منصة الـ RIS-PACS المشغلة بالذكاء الاصطناعي من Telerad Group تحصل على اهتمام كبير في Arab Health

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- شاركت مجموعة Telerad Group، وهي مزود عالمي رائد لخدمات الأشعة عن بعد، في معرض الصحة العربي Arab Health 2024 الذي يوفر فرصة فريدة للمهنيين والمنظمات في مجال الصحة لاستكشاف الابتكارات الأكثر تطورًا في تكنولوجيا الأشعة. قدمت Telerad Tech، أحد كيانات Telerad Group، حلها الفائق RADSpa لأغراض RIS-PACS المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومنصة الأشعة عن بعد الموزعة، اللذان يتوقع أن يحدثا ثورة في سير عمل التقارير.

Team Telerad at Arab Health 2024

من المتوقع أن يصل سوق الأشعة عن بعد إلى تقييم يبلغ 40,873.30 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2033. يصبح ذلك ممكن فقط من خلال اعتماد الحلول الأكثر تقدمًا لمواجهة النقص العالمي في أخصائيي الأشعة والطلب المتزايد على حلول الأشعة الفورية. تم تصميم RADSpa من Telerad Tech، والمخصص لعمليات RIS-PACS ومدعوم بالذكاء الاصطناعي، استراتيجيًا لمواجهة مثل هذه التحديات الضاغطة التي تواجه المهن الصحية. مع قدرة RADSpa القابلة للاتساع والتخصيص والمشغلة بالذكاء الاصطناعي على تهيئة تنظيم بيانات الأشعة وتصنيف الحالات بناءً على المخاطر أو عجلة الخدمة، تقوم Telerad Tech بإحداث ثورة في سير العمل الخاص بالتقارير، لتجلب الكفاءة والابتكار لسلسلة القيم في مجال الأشعة بأكملها.

قال الدكتور Arjun Kalyanpur، المؤسس المشارك وكبير متخصصين أشعة: "في المشهد المتطور دائمًا للرعاية الصحية، التكنولوجيا ليست مجرد أداة؛ إنها العامل المحفز للتحول. Arab Health هو المنصة المثالية لاستعراض كيف لا تقوم حلول الأشعة لدينا في Telerad Group فقط باستغلال التكنولوجيا، بل أنها في مقدمة تشكيل مستقبلها. في Telerad Group، نحن فخورون بتقديم حلول الأشعة التحويلية المصممة لتمكين مقدمي خدمات الرعاية الصحية عالميًا. نحن في Arab Health 2024 لنعرض بشكل مباشر كيف أن ابتكاراتنا تعيد تشكيل مستقبل الأشعة.".

قدمت الدكتورة Sonal Arjuna، استشارية الأشعة في Teleradiology Solutions، ورقة بحثية في Arab Health 2024 بعنوان 'الأشعة عن بعد والذكاء الاصطناعي - تقنيات الرعاية الصحية الذكية للمستقبل.' استكشفت الورقة الالتقاء بين التكنولوجيا والرعاية الصحية، مسلطة الضوء على نهج Telerad Group المتطلع إلى المستقبل.

الذكاء الاصطناعي العصبي المساعد Neural Assist AI في RADSpa هو مغير للصناعة في سيناريوهات الطوارئ مثل السكتات الدماغية. تعطي قدرات الإشعارات المدعمة بالفرز الأولوية للحالات الحرجة، مع إعطاء علامات على الأهمية في قوائم العمل، وتقييمات ثنائية لوجود نزيف أو جلطة، وتراكبات للتجزئة، وتقارير أولية للأشعة. يضمن ذلك قفزة كبيرة في الكفاءة والدقة في حالات الطوارئ.

مشاركة Telerad Group في Arab Health 2024 هي شهادة على الاندماج السلس للخبرة الطبية الهندية والتكنولوجيا فائقة التطور، لإعادة تعريف جوهر المعايير الصحية العالمية.

حول مجموعة Telerad:

تتألف مجموعة Telerad Group من كيانات متميزة تركز على الابتكار في مجال الأشعة والرعاية الصحية عن بعد، بما في ذلك منصتهم التعليمية، RADGURU. تعمل المؤسسة الاجتماعية غير الربحية لمجموعة Telerad Group، مؤسسة Telerad Foundation، بشكل مكثف على جعل الرعاية الصحية عالية الجودة متاحة وبأسعار في متناول الجميع. تقدم الذراع التكنولوجية للمجموعة، Telerad Tech، منتجات برمجية لتمكين الإتاحة الرقمية الفعالة لخدمات الرعاية الصحية عن بعد. يعمل منتجها الرئيسي، RADSpa®، على تحسين كفاءة وإنتاجية أخصائيين الأشعة من خلال توصيل الصور في أي مكان وفي أي وقت. يتيح CardioSpa® تسليم تخطيط القلب ECG عن بعد والـ Echo عن بعد تحت الطلب لأطباء القلب.

تندمج براعة التكنولوجيا في مجموعة Telerad، حيث الابتكار هو المبدأ الموجه، بشكل سلس مع المشهد المتطور للرعاية الصحية، جاعلين التكنولوجيا محرك قوي للتغيير الإيجابي. مع الإلتزام بأمن البيانات وتوافقيتها، تعطي مجموعة Telerad الأولوية لسلامة بيانات المرضى وتعزز التعاون عبر أنظمة الرعاية الصحية. هذه الحلول قابلة للتوسع والتخصيص، مع التكيف مع الاحتياجات الفريدة لكل مقدم لخدمات الرعاية الصحية، من شبكات المستشفيات الكبيرة إلى الممارسين الفرديين، مما يعزز الكفاءة ويرفع من مستوى ممارسات الأشعة.

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