منصة تشغيل شحن EN Plus معتمدة رسمياً من قبل OCA وفقًا لـ OCPP 2.0.1

شنتشن، الصين, 18 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- يسعدنا أن نعلن أن منصة تشغيل شحن EN Plus (سحابة Evchargo) قد تم اعتمادها رسميًا من قبل OCA (تحالف الشحن المفتوح) وفقًا لمعيار OCPP 2.0.1.

وحسب المعلومات العامة الرسمية على موقع تحالف الشحن المفتوح (OCA) حتى هذه اللحظة، تقدّمت ثلاث شركات فقط في الصين بطلب للحصول على شهادة OCPP 2.0.1 وحصلت عليها بنجاح. وتعتبر جميع الشركات التي حصلت على شهادة OCPP 2.0.1 من رواد مجال شحن السيارات الكهربائية ومن كبار السوق في مجال حلول الشحن.

في جوهرها، تعتمد سحابة Evchargo على التكنولوجيا المتقدمة. إنها تتبع معيار OCPP 2.0.1 للتفاعل المعلوماتي الفعّال بين مرافق الشحن ونظام الإدارة. من خلال نقل البيانات في الوقت الفعلي، تتمكن المنصة من تحديد حالة التشغيل بدقة وتقدم عملية الشحن وطلب المستخدم على كل نقطة شحن، مما يوفر ضمانًا قويًا لجدولة وإدارة الشحن الذكية. وفي الوقت نفسه، تتبنى المنصة تقنية الشحن الذكية، والتي يمكنها ضبط طاقة الشحن وتياره تلقائيًا وفقًا لخصائص بطاريات أنواع مختلفة من المركبات الكهربائية واحتياجات المستخدم، لتحقيق شحن سريع وآمن وفعال.

تعد السلامة أولوية قصوى لعمليات الشحن، وقد أعطت سحابة Evchargo دائمًا الأولوية للسلامة في تصميمها وتطويرها. فيما يتعلق بالسلامة الكهربائية، زوّدت المنصة بحماية من التسرب وحماية الدائرة القصيرة لمنع حوادث الكهرباء التي قد تحدث في أثناء عملية الشحن بشكل فعال. كما تتبنى المنصة أيضًا تقنية تشفير متقدمة لضمان نقل بيانات الشحن وتخزينها بأمان ومنع تسرب المعلومات والهجمات الإلكترونية الخبيثة. بالإضافة إلى ذلك، زوّدت المنصة بوظائف المراقبة وتشخيص الأخطاء في الوقت الفعلي، لذلك يمكنها فور اكتشاف أي خلل في نقطة الشحن إصدار إنذارات في الوقت المناسب وإجراء التشخيص والإصلاح عن بعد.

سحابة Evchargo معتمدة وفقًا لشهادة OCPP 2.0.1، مما يعني أنها متوافقة للغاية. المنصة قادرة على التفاعل بسلاسة مع معدات شحن من مختلف العلامات التجارية والنماذج لتحقيق إدارة وتشغيل موحدّين. لا يوفر هذا للمستخدمين المزيد من خيارات الشحن فحسب، بل يدعم أيضًا مشغلي الشحن بقوة في توسيعهم مساحة سوقهم. يمكن للمساحات المختلفة، سواء كانت موقفًا عامًا للسيارات أو مركزًا تجاريًا أو مجمعًا سكنيًا أو منطقة خدمة على الطريق السريع، أن تتكيف بسهولة مع سيناريوهات التطبيق المختلفة وتوفر خدمات شحن مريحة وفعالة لمستخدمي السيارات الكهربائية.

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