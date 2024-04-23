منصة حماية الأنظمة المادية الإلكترونية الجديدة: TXOne Networks تكشف عن SageOne في معرض ومؤتمر GISec Global

تايبيه, 23 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- شركة TXOne Networks، الرائدة في مجال أمن الأنظمة المادية الإلكترونية (CPS)، من المقرر أن تكشف النقاب عن منصة أمن رائدة للأنظمة المادية الإلكترونية، SageOne، في معرض ومؤتمر GISec Global المتوقع بدرجة كبيرة أن يعقد في الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2024. يمكن للمشاركين مشاهدة عرض TXOne Networks الذي يظهر فيه المنتج SageOne في الجناح B99 في القاعة 5. تعمل هذه المنصة المبتكرة على توحيد جميع منتجات أمن الأنظمة المادية الإلكترونية في منصة إدارة مركزية واحدة، مما يَعد بتبسيط العمليات وتحسين قدرات الكشف عن التهديدات.

تعمل SageOne، التي تحمل اسم "Wise Man Number One" بشكل مناسب، كوحدة تحكم شاملة توفر رؤية شاملة لسطح الهجمات الأمنية على النظم المادية الإلكترونية داخل بيئات التكنولوجيا التشغيلية (OT). من خلال تمكين التحكم المركزي في خطوط منتجات TXOne الأساسية الثلاثة - Stellar لحماية النقاط النهائية، Element للتفتيش الأمني، و Edge للدفاع عن الشبكة - يسهل SageOne أمن التكنولوجيا التشغيلية المتكامل طوال دورة حياة الأصول المحمية، مما يضمن آليات قوية للكشف عن التهديدات واستجابة لها.

تتضمن الميزات الرئيسية لـ SageOne ما يلي:

إدارة سطح هجوم الأنظمة المادية الإلكترونية: تعطي SageOne الأولوية للأمن التشغيلي من خلال توفير رؤية واضحة للموقف الأمني العام لبيئات التكنولوجيا التشغيلية، وتحدد نقاط التركيز الأمنية، وتسليط الضوء على معلومات الأصول والضوابط الأمنية.

حماية دورة الحياة المتكاملة: من خلال الإدارة المركزية، تبسط SageOne حوكمة الأمن الإلكتروني وتعزز الدفاع التعاوني. إنه يعمل كطبقة تجريد، مما يسهل وضع السياق وتوحيد البيانات عبر منتجات متعددة، ويقدم وحدات تحكم مخصصة موجهة نحو المهام للمدراء التنفيذيين وأفراد الأمن وقادة المصانع.

الكشف عن التهديد والاستجابة له للأنظمة المادية الإلكترونية: تجمع SageOne رؤى الأمن من مختلف الحلول للكشف عن المخاطر المحتملة، مما يتيح الحذر المبكر والاستجابة لكل من التهديدات المعروفة وغير المعروفة.

يرتكز أساس SageOne على مكونات متقدمة، بما في ذلك استخبارات التهديدات (Threat Intelligence)، ومحركات تحليل الذكاء الإصطناعي المستندة على السلوك (Behavior-Based AI Analytics Engines) وإطار الامتثال (Compliance Framework) وتصوير البيانات (Data Visualizer) وأداة التكامل مع النظام المحيط (Ecosystem Integrator)، مما يضمن الحماية الشاملة والتكامل السلس للأدوات والتقنيات المختلفة.

مع تركيزه على تحليل السلوك غير المتوقع والتهديدات غير المعروفة، يتيح SageOne تحديد الأحداث المشبوهة من خلال تحليل القياس عن بعد عبر محرك XDR من نفس بيئة التكنولوجيا التشغيلية الأصلية. يضمن هذا الدمج بين التقنيات المتقدمة والواجهة سهلة الاستخدام حماية البنى التحتية الحيوية.

للاستجابة السريعة للتهديد، يصدر SageOne تحذيرات مبكرة إزاء السلوك المشبوه وينظم تحليل القياس عن بعد عبر حل: اكتشاف التهديدات المحدقة بالأنظمة المادية والإلكترونية والاستجابة لها (CPS Threat Detection & Response). تضمن حماية دورة الحياة المتكاملة أمن الأجهزة والأنظمة طوال فترة خدمتها، مما يساهم في كفاءة كبيرة في التكلفة.

تؤكد TXOne Networks من جديد التزامها بأمن CPS والتقدم المستمر في أمن التكنولوجيا التشغيلية من خلال SageOne. تفضلوا بزيارة TXOne Networks في GISec Global في الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2024، في الجناح B99 في القاعة 5.

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نبذة عن TXOne Networks

تقدم TXOne Networks حلولاً للأمن الإلكتروني تضمن موثوقية وسلامة أنظمة التحكم الصناعية وبيئات التكنولوجيا التشغيلية من خلال منهجية OT Zero Trust. بالتعاون مع الشركات المصنعة الصناعية الرائدة ومشغلي البنية التحتية الحيوية، تقدم TXOne Networks أساليب عملية وصديقة للأعمال في مجال الدفاع عن التكنولوجيا التشغيلية. تؤمن منتجاتها القائمة على الشبكة والنقطة النهائية بتأمين شبكات التكنولوجيا التشغيلية والأجهزة الضرورية للمهام في الوقت الفعلي مع عمق أمني مرتفع.

الموقع: www.txone.com

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