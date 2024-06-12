منصة شوفها تعلن عن شراكة استراتيجية مع منصة ويّاك لإثراء مكتبتها من المحتوى الاستثنائي

الجهتان الرائدتان في مجال بث المحتوى الترفيهي تتعاونان لتعزيز خيارات المشتركين من البرامج العربية والهندية

دبي الامارات العربية المتحدة, 12 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت منصة شوفها،احد منصات البث الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، عن عقد شراكة استراتيجية مع ويّاك، منصة للمحتوى الترفيهي الشهيرة، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز خيارات المحتوى التي تقدّمها شوفها، لا سيما من البرامج والهندية والعربية والتركية التي تحظى بمتابعة واسعة في المنطقة. ولا تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى إثراء مكتبة منصة شوفها فحسب، بل تسهم أيضاً في ترسيخ مكانتها كجهة رائدة في المجال.

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وتعتزم منصة شوفها بتزويد مكتبتها الغنية من خلال الحصول على ما يقدر بأكثر من 11 ألف ساعة من المحتوى الممتع والمتنوع، مع التركيز على الأفلام، والمسلسلات الهندية، والعربية، والتركية. ومن ضمن أبرز العناوين التي ستكون متوفرة على منصة شوفها بموجب هذه الشراكة أفلام بوليود الشهيرة على مستوى العالم 'RRR' من إنتاج عام 2022 و'Mrs. Chatterjee vs. Norway' من إنتاج عام 2023 و'Bob Biswas' من إنتاج عام 2021. المحتوى الجديد، إلى جانب العديد من الخيارات الأخرى المميزة، متوفر على المنصة بدءاً من أول مايو، حيث تحصل منصة شوفها من خلال هذه الشراكة مع منصة وياك على حق الوصول إلى مكتبة غنية من المحتوى الهندي والعربي والتركي المميز والذي يحظى بمتابعة واسعة من قبل جمهور الشرق الأوسط.

ومن شأن هذه الشراكة أيضاً الإسهام في تمكين منصة شوفها من توفير باقة متنوعة من خيارات البرامج والأفلام والمسلسلات للمشتركين، بما يثري تجربتهم ويضفي مزيداً من التنوع على محتوى المنصة، انطلاقاً من حرصها على إثراء مكتبتها باستمرار بهدف مواصلة تحقيق النمو ودخول أسواق جديدة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد مدحت كرم، الرئيس التنفيذي لمنصة شوفها: "تعكس هذه الشراكة انطلاق مرحلة جديدة من التميز في مسيرة منصة شوفها، حيث سيمكّننا التعاون مع منصة ويّاك من الاستفادة من محفظتها الغنية من المحتوى الاستثنائي والإسهام في رسم مستقبل جديد لتجارب البث وإثراء خيارات المشتركين من المحتوى المتنوع وعالي الجودة".

كما قالت المدير تنفيذي لمنصة وياك، نادين سمرا، "نحن متحمسون للانضمام إلى شوفها في هذه الشراكة الاستراتيجية، التي تمثل معلماً هاماً في التزامنا بتقديم تجارب ترفيهية ممتازة للجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تؤكد هذه التعاون الدوري لدينا التفاني المشترك في الابتكار ورضا العملاء، ونتطلع إلى تعزيز تجربة البث لمشتركي كلا المنصتين."

وستسهم زيادة المحتوى على منصة شوفها في تعزيز وصولها إلى جماهير ومناطق جديدة وبناء قاعدة جماهيرية أوسع وتلبية تفضيلاتها من المحتوى الترفيهي الفريد. وتؤكد هذه الشراكة على التزام منصة شوفها بقيم الابتكار وإعطاء الأولوية للعميل من خلال مواصلة تحسين خدمات المنصة وتعزيز تجربة المشتركين. للاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات، يمكنكم متابعة قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بمنصة شوفها على فيسبوك وإنستغرام.

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نبذة عن شوفها :

شوفها خدمة بث مدفوعة الاشتراك، تعمل في منطقة الشرق الأوسط منذ يونيو 2016. ومن خلال التركيز على محتوى قريب ومتنوع، تقدم شوفها مكتبة شاملة تحتوي على أكثر من 5000 ساعة من الترفيه. وتقوم فرقنا المحلية بتنسيق المحتوى من مزودي خدمات معروفين، مضمنةً مجموعة متنوعة من الأنواع واللهجات، بما في ذلك المصرية والخليجية والشمال أفريقية. ونفتخر بتقديم أنظمة اشتراك مختلفة وواجهة سهلة الاستخدام وطرق دفع ملائمة مثل الفوترة من مشغلي الاتصال مباشرة.