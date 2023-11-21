منطقة استيفاء معياري السلامة بالابتكار: معرض الحماية من حرائق البنايات في الهند يطور عملية التحول في الصناعة

مومباي، الهند

21 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- الحماية من حرائق البنايات في الهند ، هو معرض رائد يركز على حلول الحماية السلبية من الحرائق، والذي سيقام في الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2024 في مركز جيو العالمي للمؤتمرات في مومباي. وستجمع النسخة الثانية من الحدث الذي تنظمه NuernbergMesse India ، قادة الصناعة والمهنيين والمبتكرين من مجال السلامة من الحرائق لتقديم أحدث التطورات والمنتجات المصممة لحماية الأفراد والأصول والممتلكات.

Logo Glimpses of FSBI 2023

وتشير التوقعات أن معاملات سوق نظام الحماية من الحرائق ستصل إلى 103.88 مليار دولار بحلول عام 2027، مع هيمنة منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 8.23%. ومن المتوقع أن يحقق حجم سوق البناء الهندي معدل نمو سنوي مركب بأكثر من 5% خلال 2024-2027.

ومع توقع أن تصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، فإن التحضر السريع والتوسع في البنية التحتية والمشهد الصناعي المزدهر يؤكد إلى الضرورة الحاسمة لاتخاذ تدابير الحماية السلبية من الحرائق.

مزيج من الابتكار والخبرة:

سيقدم معرض FSBI في 2024 حلولًا مبتكرة للحماية السلبية من الحرائق لقطاعات متنوعة مثل البناء والطاقة والطيران والشحن والتصنيع.

وستقدم العلامات التجارية المرموقة بما في ذلك Shakti Hormann وOBO Bettermann في الهند وThomas Bell-Wright International Consultants في الإمارات العربية المتحدة وHilti في الهند وغيرها أحدث تقنياتها وحلولها في المعرض. كما أن الدعم المُقَدَّم من الكيانات مثل مركز هندسة السلامة، والمعهد الهندي للتكنولوجيا في غاندينغار والجمعيات الدولية مثل رابطة مقاولات مقاومة الحرائق الوطنية يعزز نطاق الحدث ويساهم في إشراك أصحاب المصالح.

تشمل مواصفات الحضور في الحدث شركات الهندسة المعمارية والتصميم مثل Access Architects وMetro Designs وغيرها من الشركات التي تروج لتحقيق عملية دمج الحماية السلبية من الحرائق منذ بداية المشروع. وتمثل الكيانات الحكومية مثل شركة Maharashtra Industrial Development Corporation وشركة Mumbai Metro Rail Corporation ومديرية سلامة الصناعة النفطية وهيئة المطارات الهندية وغيرها التزام الدولة بمعايير السلامة الصارمة. كما تؤكد الأطراف الفاعلة الرئيسية مثل Van Oord India وTata Hitachi Heavy Machinery Equipment على أهمية السلامة من الحرائق في البيئات الصعبة.

ويحضر الخبراء في مجالات الكهرباء والسلامة مثل Siemens وETA Engineering الحدث لاستكشاف مسألة تحقيق الاندماج لأنظمة السلامة من الحرائق بالتصميم الكهربائي.

وبالإضافة إلى ذلك، ستوفر سلسلة من ورش العمل والجلسات التي أجراها كبار الخبراء خلال معرض حماية البنايات من الحرائق في الهند رؤى حول أفضل الممارسات المتبعة واللوائح ذات الصلة وأحدث التوجهات في مجال السلامة من الحرائق، ما يمكّن الحضور من البقاء متوافقين ومستعدين جيدًا لتطوير المشهد التنظيمي المتطور.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة www.fsbi.in

للتواصل بالمعرض: كاليان فيدانث

مدير المحافظ المالية

رقم جوال: 63082 76191 91+

البريد الإلكتروني: [email protected]