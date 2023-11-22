منطقة غويان الجديدة تسرع من وتيرة التنمية عالية الجودة مع التركيز على "صناعتين رائدتين وصناعتين متخصصتين"

غوييانغ، الصين, 22 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري أعد بواسطة Huanqiu.com: مؤخرا، شهدت صناعة السيارات الكهربائية الجديدة طفرة تطويرية عالية الجودة بقيادة "التصنيع الذكي في الصين". الأمر الذي خلق الكثير من الفرص أمام صناعة بطاريات ومواد الطاقة الجديدة. وتُظهر الأرقام ذات الصلة استفادة مقاطعة غويان الجديدة من هذه الطفرة التطويرية عبر فتح مصادر جديدة للنمو الاقتصادي.

CATL’s New Energy Power and Energy Storage Battery Production Base under Construction in Guizhou as of December 5, 2022.

قامت شركة Contemporary Amperex Technology Co., Ltd (CATL)، إحدى أكبر الشركات الصينية في مجال صناعة بطاريات الطاقة، بتمويل قاعدة إنتاج البطاريات الجديدة في مقاطعة قويتشو الصينية والتي بدأت عملية إنتاجها بسعة سنوية تبلغ 30 جيجاوات ساعة، وجاءت عملية الإنتاج التجريبية في نهاية أكتوبر. وقد جرى، منذ السابع عشر من شهر أغسطس الماضي، تسليم ما يقرب من 500 شحنة من المعدات الكهرو ميكانيكية لخط الإنتاج الأول إلى موقع القاعدة على دفعات، وقام حوالي 1500 عامل بالقاعدة بالبدء في التشغيل الفردي للمعدات. وأفادت التقارير أنه جرى تصميم المرحلة الأولى للمشروع للحصول على طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 30 جيجاوات ساعة من بطاريات ومواد تخزين الطاقة، جنبًا إلى جنب مع المرافق الداعمة ذات الصلة. ومن المتوقع أن تصل القيمة الإنتاجية السنوية لهذه القاعدة الإنتاجية، عند وصولها إلى ذروة الإنتاج، إلى ما يقرب من 15 مليار يوان.

من جانب آخر، يُنتظر أن تحقق شركة BYD، من خلال مشروعها لإنتاج بطارية الطاقة بسعة 10جيجاوات ساعة، قدرة إنتاجية صناعية تبلغ 2.973 مليار يوان وقيمة مضافة تقدر بمبلغ 355 مليون يوان في الفترة ما بين شهري يناير إلى سبتمبر من هذا العام. ومن المعلوم أنه في الآونة الحالية، يقوم مصنع BYD في منطقة غويان بتوريد منتجات سيارات Seagull بشكل أساسي، وهي السيارة النموذجية الجديدة لشركة BYD التي أعلنت الشركة عن إطلاقها في مايو القادم، وهو ما يمثل أكثر من ثلث البطاريات التي توفرها قاعدة إنتاج البطاريات الذكية في منطقة غويان. وشهدت الفترة من مايو إلى أغسطس، ارتفاع مبيعات سيارات Seagull من 8400 إلى 34800 سيارة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأرقام في الازدياد، الأمر الذي يوفر أساسًا متينًا لقاعدة إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في قاعدة منطقة غويان.

وقد تم أيضًا الانتهاء من مشروع إنتاج مواد تخزين الطاقة الجديدة المتكامل الذي تبلغ سعته الإنتاجية السنوية 100000 طن من مواد أنود بطارية الليثيوم في مقاطعة غويان الجديدة، وجرى تمويل هذا المشروع، الذي دخل حيز الإنتاج، من قبل شركة Hunan Zhongke Electric Co (Zhongke Electric). ومن المتوقع، في الفترة ما بين يناير إلى سبتمبر القادمين، أن يحقق هذا المشروع قيمة إنتاجية صناعية تقدر بمبلغ 567 مليون يوان، فضلًا عن قيمة صناعية مضافة قدرها 136 مليون يوان، بنسبة 23.96% كقيمة مضافة.

ترتبط قدرة منطقة غويان الجديدة على اغتنام الفرص الاستراتيجية والاستفادة منها حق الاستفادة ارتباطًا وثيقًا باستراتيجيتها التطلعية وتوجهها نحو جذب الاستثمارات إلى "صناعتين رائدتين وصناعتين متخصصتين". وعلى إثر ذلك، قامت منطقة غويان الجديدة، منذ عام 2021، بتحسين توزيعها الصناعي في قطاعات تصنيع المعلومات الإلكترونية وتصنيع المعدات المتقدمة، وكذلك صناعات بطاريات ومواد الطاقة الجديدة (أي في "صناعتين رائدتين وصناعتين متخصصتين"). وإلى جانب المشاريع الإنتاجية المذكورة أعلاه، شهدت مقاطعة قويتشو الصينية إنشاء وإقامة القاعدة الصناعية لشركة Chery Automobile بطاقة إنتاجية تبلغ 50000 سيارة كهربائية جديدة، وكذلك مجمع Hengli (Guiyang) الصناعي.

تدعم منطقة غويان، من ناحية، بقوة جذب الاستثمارات إلى الصناعات الرائدة والمتخصصة التي تركز على إنتاج بطاريات ومواد الطاقة الجديدة، فضلًا عن المعدات والمكونات والمواد الرئيسية ذات الصلة، وذلك لتسهيل عمليات بناء سيارات وبطاريات وقواعد إنتاج مواد الطاقة الجديدة. ومن ناحية أخرى، أصبحت منطقة غويان الجديدة، بفضل الموارد الوفيرة والخدمات عالية الجودة وجهة استثمارية ناشئة لمؤسسات الطاقة والمواد الجديدة لتوسيع إنتاجها وعملياتها.

وفي هذا الصدد، تحدث السيد PEI Junyi، المدير العام لإدارة التخطيط والتطوير في مكتب Guian Power Supply Bureau، قائلًا: "لقد قمنا بإنشاء مجموعة عمل خاصة لاستراتيجية المنطقة المتمثلة في (صناعتين رائدتين وصناعتين متخصصتين)، بالإضافة إلى إنشاء آلية خدمة (all-weather, all-round). كما قمنا، من أجل ضمان سلاسة إجراءات التعامل مع تطبيقات الوصول إلى الطاقة، بتعيين موظفين لمتابعة خدمات الشركات، على غرار شركة Zhongke Electric وشركة CATL، والتي تتنوع بين تخطيط المحطات الفرعية ذاتية البناء وخدمات التركيب وتحديد الحلول واختبارات القبول". وقال PEI أيضًا أن مكتب Power Supply Bureau، من جانبه، سيعمل على توفير خدمات الدعم المباشر لمواقع المشروع المختلفة، وذلك لمواجهة تحديات البناء على نحو فوري، وكذلك تعديل أو تحسين خطة البناء لتتماشى مع الأسس المعترف بها علميًا، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضمن الإسراع بتوفير الإمدادات الكهربائية الموثوقة والآمنة للصناعة.

ومن أجل تسهيل تحقيق استراتيجيتها المتمثلة في "صناعتين رائدتين وصناعتين متخصصتين"، سعت منطقة غويان الجديدة إلى أن تتماشى متطلباتها بدقة مع متطلبات الشركات. ويضمن مكتب Guian Power Supply Bureau الخدمات الكهربائية في ثلاثة أبعاد: إمدادات طاقة موثوقة لضمان الإنتاج ومدخلات دقيقة للموارد لضمان الزيادات وخدمات عالية الجودة وصون المجتمع ورفاهيته.

وأضاف PEI: "لقد قمنا في عام 2022 بتنفيذ ما يقرب من 203 من الأعمال الكهربائية الحية بشكل مستقل، محققين بذلك 502.7 ميجاوات ساعة إضافية من إمدادات الطاقة، وهو الأمر الذي يقلل من متوسط ساعات انقطاع التيار عند العملاء (AIHC) بمقدار 5.7 ساعة، ويزيد تحسين موثوقية إمدادات الطاقة في منطقة غويان الجديدة ". كما قال إنه في 2022، تم تطوير ثلاثة مشاريع لمحطات الشبكة الفرعية الرئيسية، وجاءت هذه المشاريع حسب أولويتها. وقد تم الانتهاء من إحداها وأصبح في حيز التشغيل. كما تم الانتهاء من مشروع خط دعم محطة Shinzoom الفرعية بقدرة 220 كيلو فولت وتشغيله، مما يضمن احتياجات الطاقة لمشروع إنتاج مواد أنود بطارية الليثيوم السنوي الذي تبلغ طاقته السنوية 100000 طن من شركة Zhongke Electric.

في 8 سبتمبر 2023، تم بنجاح تشغيل أول مشروع للكابلات بجهد 220 كيلو فولت في مقاطعة قويتشو الصينية، والذي يدعم خطوط كهرباء Kashi I وII loop بقدرة 220 كيلو فولت والمخصصة لمشروع CATL. فهذه الخطوط تضمن التشغيل الاستباقي لمحطة كهرباء CATL الفرعية بقدرة 220 كيلو فولت، الأمر الذي يوفر ضمانًا للتوصيل الموثوق للكهرباء إلى قاعدة تصنيع بطاريات ومواد تخزين الطاقة الجديدة التابعة لشركة CATL في مقاطعة قويتشو الصينية.

فضلُا عما سبق ذكره، يعمل مكتب Guian Power Supply Bureau على جمع أفكار وتصورات ورؤى حول طلب المستخدمين على الكهرباء. وبناءً على ظروف الإنتاج وخصائص الحمل لمختلف العملاء، وجه المكتب تعليماته لشركات الإنتاج للعمل خارج ساعات الذروة، وذلك من خلال تقديم حلول مصممة خصيصًا لتوفير الكهرباء. الأمر الذي من شأنه أن يوفر للشركات تكاليف استهلاك الكهرباء المرتبطة بالإنتاج، ويمكنها من ضمان إمدادات كافية من الطاقة خارج ساعات الذروة، ومن ثم تعزيز كفاءة الأعمال. فوفقًا لـ PEI Junyi، خفضت شركة Zhongke Electric تكاليف الكهرباء الخاصة بها بمقدار 11.25 مليون يوان بعد اتباعها لأسلوب العمل الليلي خارج ساعات الذروة.

التزمت منطقة غويان الجديدة، من خلال تحسين خدماتها وتعزيز قدرتها على الإدارة وكذلك تحسين الإجراءات والتدابير المتبعة، بتمكين البناء والإنتاج السريعين وتحديث النتائج السريعة للمشاريع التي تندرج ضمن استراتيجيتها "صناعتين رائدتين وصناعتين متخصصتين"، الأمر الذي جعلها تنجح في تحقيق تقدم متسارع في سعيها نحو تحقيق تنمية عالية الجودة.

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