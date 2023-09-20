منظمة CyberPeace تختتم افتتاحية قمة Global CyberPeace بالتعاون مع مجموعة Civil 20 إحدى مجموعات قمة G20 بالهند

الإعلان عن إعلان دلهي وبروتوكول CyberPeace

(LtoR) Maj Vineet Kumar Founder & Global President CyberPeace, Dr. Krishnashree Achuthan Civil20, Mr. SN Pradhan IPS DG NCB, Mr. Naveen Kumar Singh DG NCIIPC, Ms. Subi Chaturvedi InMobi, Lt Gen (Dr.) Rajesh P

نيودلهي، 20 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- اختتمت منظمة السلام السيبراني CyberPeace، بالتعاون مع مجموعة Civil 20 إحدى مجموعات قمة مجموعة العشرين G20 بمدينة نيودلهي بجمهورية الهند وبالتعاون أيضًا مع مؤسسة United Service Institution الهندية كشريك معرفي لها، افتتاحية قمة Global CyberPeace في 1 سبتمبر من العام 2023 في مدينة نيودلهي وبمشاركة وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية، وحكومة الهند، والمركز الوطني لحماية البنية التحتية للمعلومات (NCIIPC)، وكذلك فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في الهند (CERT-In)، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا والأمن السيبراني مثل شركة Zoom، وشركة Meta، وشركات أخرى علي غرار InMobi، وGMR Group، وAutobot Infosec؛ فضلًا عن بعض المنظمات العالمية مثل Internet Society، وICANN، وMANRS، وAPNIC، وAfrica Cyber Defence Forum، وGlobethics؛ وأيضًا بعض المنظمات الهندية DELNET، وIndia Foundation، وSIA India؛ بالإضافة إلى بعض المؤسسات الأكاديمية كداعمين للقمة مثل NLU Delhi، وBangalore and Bhopal، وISB Hyderabad، وRashtriya Raksha University، وAmrita Vishwa Vidyapeetham، وأخيرًا SAKEC Mumbai.

وحضر القمة، التي تضم خبراء متخصصون عالميون في مجال الإنترنت وصناع القرار والمديرين التنفيذيين في الصناعة وعشاق التكنولوجيا، بعضًا من أبرز الشخصيات في العالم، بما في ذلك السيدة Anne Neuberger، نائب مساعد الرئيس الأمريكي ونائب مستشار الأمن القومي السيبراني بالولايات المتحدة الأمريكية، والسيد Suresh Yadav، أمين عام الكومنولث البريطاني، والسيدة Esti Peshin، مدير عام شعبة الأمن السيبراني بشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، والسيد Pablo Hinojosa، ممثل عن شركة APNIC، والسيد Jay Gullish، المدير التنفيذي للسياسة الرقمية بمجلس الأعمال الأمريكي الهندي USIBC، بالإضافة إلى السيدة Genie Sugene Gan، رئيس الشؤون العامة والعلاقات الدولية بشركة Kaspersky، والسيد Gilbert Nyandeje، ممثل عن منتدى الدفاع السيبراني الأفريقي، والسيد Scott James، جامعة إنديانا، والفريق MU Nair، منسق الأمن السيبراني الوطني لدى الحكومة الهندية، وكذلك السيد SN Pradhan، المدير العام لمكتب مكافحة المخدرات الهندي NCB والضابط العامل بالشرطة الهندية IPS، والسيد Navin Singh، مدير عام NCIIPC، والدكتور Sanjay Bahl، مدير عام CERT-In.

"إعلان دلهي وبروتوكول CyberPeace يمثلان خطوة تحول هامة نحو فضاء سيبراني أكثر أمانًا وشمولية ومرونة. ويهدف البروتكول إلى تعزيز التعاون العالمي في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز سلوك الدولة المسؤول في الفضاء السيبراني، وخلق مساحة آمنة للجميع على الإنترنت".

تحدث بهذه الكلمات الفريق المتقاعد الدكتور Rajesh Pant، منسق الأمن السيبراني الوطني السابق لدى الحكومة الهندية.

ومن جانبه صرح الرائد Vineet Kumar، مؤسس منظمة CyberPeace، قائلًا أن: "هذه المبادرة تدعو دول مجموعة العشرين G20، إيمانًا منها بدورها القيادي والفعال في تشكيل المشهد السيبراني العالمي، إلى مناصرة هذه المبادئ وتعزيز التزامها بفضاء سيبراني أكثر أمانًا وشمولية ومرونة."

وأضاف "تُظهر قمة Global CyberPeace التزامنا الثابت بتعزيز مشهد سيبراني عالمي مليء بالتعاون والمرونة والوحدة والتطوير المستمر. وبينما نوحد قوانا مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في مجال الأمن السيبراني من جميع أنحاء العالم، فإننا لا نتصور المستقبل فحسب، بل نعمل على تشكيله".

وفي الأخير، احتفلت قمة CyberPeace بمساهمات الأفراد في مجال الفضاء السيبراني من خلال جوائز CyberPeace Honors وeRaksha Awards.

لمعرفة المزيد، يرجي زيارة الرابط التالي: https://www.cyberpeace.org/

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2213354/CyberPeace.jpg

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