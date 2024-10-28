منظومة Tookitaki لمكافحة الجريمة المالية (AFC) تساعد البنوك وقطاع التكنولوجيا المالية على مكافحة الجريمة المالية

سنغافورة, 28 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- يتم غسل ما يقدر بنحو 2 تريليون دولار على مستوى العالم كل عام ، وتظهر سيناريوهات جريمة مالية جديدة كل يوم. تكافح البنوك وقطاع التكنولوجيا المالية ، مع نهجها الحالي للعمل في الصوامع ، لمواكبة ذلك.

تقوم "توكيتاكي" (Tookitaki) ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا مكافحة الجريمة المالية، بإعادة تشكيل مكافحة الجريمة المالية على مستوى العالم من خلال بناء طبقة الثقة للخدمات المالية. منظومة "توكيتاكي" لمكافحة الجريمة المالية، جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي المتقدم لحلها الرئيسي FinCense، تمكّن المؤسسات من بناء ثقة المستهلك والثقة المؤسسية من خلال منع الاحتيال ومكافحة غسل الأموال.

يتكامل FinCense بسلاسة مع منظومة مكافحة الجريمة المالية، لتوفير الوصول للمؤسسات المالية إلى شبكة عالمية من خبراء الجريمة المالية. هذا المزيج الفريد من الذكاء التعاوني والذكاء الاصطناعي المتطور يسمح للمؤسسات بالبقاء متقدمة على التهديدات المتطورة مع الوفاء بالمتطلبات التنظيمية.

في الفلبين ، شهدت "باي مونجو" (PayMongo) بالفعل نتائجًا كبيرة باعتبارها واحدة من الأوائل في اعتماد نموذج نشر (الامتثال كخدمة) من "توكيتاكي". من خلال الاستفادة من مستودع منظومة مكافحة الجريمة المالية الواسع النطاق من سيناريوهات المخاطر وتقنيات FinCense المتقدمة في الذكاء الاصطناعي ، حسّنت "باي مونجو" اكتشاف التهديدات وخفضت حالات الإنذار الكاذبة.

وعلق "جوجو مالولوس"، الرئيس التنفيذي لشركة "باي مونجو" ، قائلاً: "بصفتنا مزودًا شاملًا للأدوات المالية ، فإن حماية شركائنا من التهديدات المتطورة تظل أولوية قصوى لدينا. من خلال التعاون مع منظومة مكافحة الجريمة المالية، نحصل على رؤى عالمية لا تقدر بثمن حول المخاطر ، مما يتيح لنا معالجة المخاطر الناشئة بشكل استباقي. وهذا يضمن استمرارنا في بناء الثقة والموثوقية مع تجارنا مع تقديم حلول آمنة ومبتكرة."

صرح "أبيشيك تشاتيرجي"، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "توكيتاكي" ، قائلاً: "إن تفرّد منصتنا يكمن في تسخير الذكاء التعاوني لمنظومة مكافحة الجريمة المالية. يُثبت نجاحنا في الأسواق الناشئة قوة نموذجنا التعاوني. تمكّن منظومة مكافحة الجريمة المالية المؤسسات المالية من التكيف بسرعة مع التهديدات الجديدة ، مما يمنحها الأدوات اللازمة لتوسيع نطاق استراتيجيات الامتثال الخاصة بها بشكل فعال."

من خلال دمج التكنولوجيا المتطورة مع الذكاء التعاوني لمنظومة مكافحة الجريمة المالية، تقوم "توكيتاكي" بإحداث ثورة في معايير مكافحة الجريمة المالية في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن Tookitaki

تقوم "توكيتاكي" بإحداث ثورة في معايير الخدمات المالية من خلال بناء طبقة ثقة قوية تركز على ركيزتين حاسمتين؛ هما منع الاحتيال لبناء ثقة المستهلك ومكافحة غسل الأموال لتوفير الثقة المؤسسية. تستفيد طبقة الثقة لدينا من الذكاء التعاوني ونهج الذكاء الاصطناعي الموحد ، مما يوفر حلولاً قوية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال في الوقت الفعلي والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال. تم بناء منصتنا على هندسة البيانات الحديثة ، مما يضمن الاستجابة في الوقت الفعلي ، وزيادة الإنتاجية ، والأمن ، والتوافر.

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