مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي 2023: التحدي الأكبر للمواهب في قمة دبي للتكنولوجيا المالية: السيد Mohammad Alblooshi، الرئيس التنفيذي (CEO) لمركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)

مومباي، جمهورية الهند, 8 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ -- صرح السيد Mohammad Alblooshi الرئيس التنفيذي (CEO) لمركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) قائلًا إن "التحديات التي تواجه مجال التكنولوجيا المالية في تغيير مستمر. وقد أصبحت الموهبة الآن هي التحدي الأكبر الذي يواجه شركات التكنولوجيا المالية في مدينة دبي." ففي سابق الأيام، كانت التحديات التي تواجه المنطقة العربية في مجال التكنولوجيا المالية تكمن في فرص الحصول على رأس المال والوصول إلى الأسواق، وهي التحديات التي تمكنت الهيئات التنظيمية المعنية التي تعمل في هذا الصدد من التغلب عليها على مر السنين. وعزا السيد Alblooshi النقص في المواهب إلى الطلب الهائل على التكنولوجيا المالية في مدينة دبي. الأمر الذي أدى إلى أن تكون مدينة دبي مستورداً للمواهب بدلاً من أن تكون مصدرًا مولدًا لها.

صرح السيد Mohammad Alblooshi بهذه الكلمات في جلسة نقاش تحت عنوان "خارطة الطريق لإنشاء مركز مزدهر للتكنولوجيا المالية: مواجهة التحديات والتغلب عليها وتشجيع الابتكار في مجال الخدمات المالية FS" دارت ضمن فاعليات مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي 2023 (GFF 2023). وانضم إليه كلً من السيد Takeshi Kito، نائب رئيس جمعية التكنولوجيا المالية اليابانية، والسيد Nezar Alhaidar، مدير مبادرة فنتك السعودية، وكذلك السيد Rehan D'Almeida، المدير العام لجمعية التكنولوجيا المالية الأسترالية. وقد أدارت الجلسة السيدة Gayathri Parthasarathy، الشريك ومديرة الخدمات المالية بشبكة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) في جمهورية الهند.

وصرح السيد Nezar Alhaidar في الجلسة قائلًا إن "الجميع ينظرون إلى الابتكار مثله كمثل قطاعة الكعكة، تقطع الكعكة بنفس الحجم ليتساوى الجميع. ولكن علي الجميع أن يفهموا ويدركوا أن كل منطقة ولها اختلافاتها ومتطلباتها، وبناء على ذلك يجب أن تكون الحلول المطروحة مختلفة لتناسب الجميع ". وقد أكد السيد Nezar أيضًا في كلمته على أن المملكة العربية السعودية هي دولة ذات خبرة واسعة في مجال التكنولوجيا بأغلبية سكان من الشباب ويقوم ما يقرب من 93% من سكانها بممارسة أعمالهم المصرفية عبر الإنترنت و75% منهم يستخدمون حلاً واحدًا على الأقل للتكنولوجيا المالية.

يعتبر مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي GFF 2023 أكبر منصة للريادة الفكرية على مستوى العالم، ويلقي الدعم من وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية (MietY)، وإدارة الشؤون الاقتصادية (DEA)، ووزارة المالية الهندية، والبنك الاحتياطي الهندي (RBI)، ولجنة مراكز الخدمات المالية الدولية (IFSCA) وينظمها مجلس المدفوعات الهندي (PCI)، ومجلس تقارب التكنولوجيا المالية (FCC)، والمؤسسة الوطنية للمدفوعات في الهند (NPCI).

أبرز أحداث مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي 2023:

3 أيام | 13 مسار عمل | 800+ متحدث | 15+ تقرير في مجال الريادة الفكرية |81 بحثًا أكاديميًا | 50+ ورشة عمل | 125+ دولة | 250+ جلسة | 250+ مستثمر |500+ عارض | منطقة عرض بمساحة 150 ألف متر مربع |3 اجتماعات كبرى ل مبرمجو الكمبيوتر| 50000+ مندوب

لمزيد من المعلومات حول:

مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي 2023: مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي 2023: الحدث الأبرز في مجال التكنولوجيا المالية لهذا العام

مجلس المدفوعات الهندي: PCI - مجلس المدفوعات الهندي

مجلس تقارب التكنولوجيا المالية: مرحبًا بكم في مجلس تقارب التكنولوجيا المالية (fintechcouncil.in)

للتواصل الإعلامي:

Nilanjan Hajra

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