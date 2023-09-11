مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي 2023 - حسنت أنظمة آفاق وبونا المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي: خالد الباسياس من البنك المركزي السعودي

مومباي، الهند، 11 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- متحدثًا في مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي 2023، وسلط معالي خالد البصية، مدير تطوير القطاع المالي في البنك المركزي السعودي، الضوء على أن نظامي آفاق وبونا قد ساعدا في تحسين المدفوعات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. تم إنشاء نظام آفاق في عام 2020 لربط جميع مدفوعات RTGS في دول مجلس التعاون الخليجي والبنوك المركزية لمعاملات الصرف الأجنبي. أكثر من 50 مؤسسة مالية هي الآن جزء منه.

كان في حلقة نقاش مع أبهايا براساد هوتا، العضو المنتدب السابق والرئيس التنفيذي لشركة NPCI، وأليكسي جريم، رئيس قسم التكنولوجيا المالية، بنك فنلندا، وماساكي بيشو، رئيس مركز التكنولوجيا المالية، قسم أنظمة الدفع والتسوية، بنك اليابان، وشاهروخ مؤنيان، العضو المنتدب، رئيس قسم المدفوعات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وجي بي مورغان وراشمي ساتبوت، المدير القطري، الهند، وايز. المناقشة حول "المدفوعات عبر الحدود: استضاف كونال جانجي، العضو المنتدب والشريك، رئيس قسم المدفوعات في المملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا، الرئيس المشارك العالمي للأصول الرقمية والعملات الرقمية، BCG.

وفي معرض حديثه عن نظام BUNA الذي يربط الدول العربية الأكبر في نظام دفع مركزي عبر العملات الرئيسية الست، قال الباسياس: "لدينا أيضًا مذكرة تفاهم مع NPCI International لنظام BUNA لاستكشاف كيف يمكننا ربط المعرفة الفنية والمعرفة والتنفيذ مع NPCI ونرى كيف يمكن أن يحدث المزيد من التعاون بين BUNA وNPCI".

يعد GFF 2023، أكبر منصة لقيادة الفكر في العالم، ويحظى بدعم وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MietY)، وإدارة الشؤون الاقتصادية (DEA)، ووزارة المالية، وبنك الاحتياطي الهندي (RBI)، وهيئة مراكز الخدمات المالية الدولية (IFSCA) ويتم تنظيمه من قبل مجلس المدفوعات الهندي (PCI)، ومجلس تقارب التكنولوجيا المالية (FCC)، ومؤسسة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI).

أبرز فعاليات مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي 2023:

3 أيام | 13 مقطعًا | أكثر من 800 مكبر صوت | أكثر من 15 تقارير لقيادة الفكر | 81 ورقة أكاديمية | أكثر من 50 ورشة عمل | أكثر من 125 دولة | أكثر من 250 جلسة | أكثر من 250 مستثمر | أكثر من 500 عارض | 150 ألف قدم مربع. منطقة معارض | 3 هاكاثون | أكثر من 50000 مندوبين

لمزيد من المعلومات عن:

مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي 2023: مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي 2023: الحدث الأبرز في مجال التكنولوجيا المالية لهذا العام

مجلس المدفوعات الهندي: PCI - مجلس المدفوعات الهندي

مجلس تقارب التكنولوجيا المالية: مرحبًا بكم في مجلس تقارب التكنولوجيا المالية (fintechcouncil.in)

للتواصل الإعلامي:



نيلانجان هاجرا

‎+919163788318

[email protected]

Global Fintech Fest 2023 SOURCE