مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي 2023: توحيد المعايير عبر الهيئات التنظيمية هو مفتاح نجاح التشغيل البيني: أديب أحمد، المدير العام، شركة لولو Lulu المالية القابضة

مومباي، الهند

11 سبتمبر / أيلول 2023

/PRNewswire/ -- "يجب أن يكون التوحيد العنصر الأساسي لجميع الجهات التنظيمية، بحيث أنه بمجرد انتقال البيانات من بلد إلى بلد آخر، سيتوفر عنصر السلاسة، مما يجعل قابلية التشغيل البيني ناجحة للمضي قدمًا". قال أديب أحمد، المدير العام لشركة لولو Lulu المالية القابضة: في حلقة نقاش حول "قابلية التشغيل البيني: مفتاح مستقبل المدفوعات عبر الحدود".

Exhibition center at Global Fintech Fest 2023

وكان من بين المشاركين الآخرين في حلقة النقاش كل من أونور غونداي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Paymentwall, Inc.، وبول جونزالو كاستيلو بارداليز، المدير المركزي للعمليات المالية والنقدية في بنك الاحتياطي المركزي في بيرو، وبرافين ريجمي، الرئيس التنفيذي لشركة IME Pay، وتوم غرينوود، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Volt. استضافت الجلسة ماريا فرانسيس، المسؤولة عن الأمريكتين، NPCI الدولية للمدفوعات المحدودة.

وقال أونور غونداي: "بالنسبة للتاجر الأجنبي الذي يرغب في معالجة المدفوعات من الهند، فمن الصعب سحب الأموال. علاوة على ذلك، عندما يرغب المستهلكون في شراء شيء ما من الخارج، يتم حظر بطاقات الائتمان الخاصة بهم ولا تكون مفتوحة في الغالب للمعاملات الأجنبية. ومع UPI، سنكون قادرين على مساعدة التجار الأجانب في خدمة المستهلكين الهنود وهذا يخلق فرصة كبيرة."

وقال توم غرينوود في معرض حديثه عن تعقيد قابلية التشغيل البيني: "إن UPI هي مثال ساطع للتنفيذ الناجح لـ RTP على مستوى العالم. وبما أن أنظمة RTP محلية بطبيعتها، فإننا نريد أن نجمعها معًا لجعلها قابلة للوصول والتشغيل البيني على مستوى العالم."

يعد GFF 2023، أكبر منصة لقيادة الفكر في العالم، ويحظى بدعم وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MietY)، وإدارة الشؤون الاقتصادية (DEA)، ووزارة المالية، وبنك الاحتياطي الهندي (RBI)، وهيئة مراكز الخدمات المالية الدولية (IFSCA) ويتم تنظيمه من قبل مجلس المدفوعات الهندي (PCI)، ومجلس تقارب التكنولوجيا المالية (FCC)، ومؤسسة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI).

أبرز فعاليات مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي 2023:

3 أيام | 13 مقطعًا | أكثر من 800 مكبر صوت | أكثر من 15 تقارير لقيادة الفكر | 81 ورقة أكاديمية | أكثر من 50 ورشة عمل | أكثر من 125 دولة | أكثر من 250 جلسة | أكثر من 250 مستثمر | أكثر من 500 عارض | 150 ألف قدم مربع. منطقة معارض | 3 هاكاثون | أكثر من 50000 مندوبين

لمزيد من المعلومات عن:

مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي 2023: مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي 2023:الحدث الأول للتكنولوجيا المالية لهذا العام ؛

مجلس المدفوعات الهندي: PCI - مجلس المدفوعات الهندي ؛

مجلس تقارب التكنولوجيا المالية: مرحبًا بكم في مجلس تقارب التكنولوجيا المالية (fintechcouncil.in)

للتواصل الإعلامي:

نيلانجان هاجرا

‎+919163788318

[email protected]

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2204244/GFF_2023_EXHIBITION.jpg

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