مواهب عالمية تتحد في عرض "ما وراء الأحلام" في ليلة رأس السنة في برج خليفة

تحفة فنية مدتها 9 دقائق من الموسيقى الأصلية والأضواء والليزر والألعاب النارية

عروض حية في جميع أنحاء وسط مدينة دبي ترقباً للعرض الرئيسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 11 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- اجتمع فريق دولي يضم أكثر من 110 خبراء من 11 بلداً لإقامة أكثر الاحتفالات إبهاراً في ليلة رأس السنة الجديدة في تاريخ دبي. ما وراء الأحلام هو عرض مذهل مدته 9 دقائق مصمم لإبهار الجماهير في جميع أنحاء العالم بالموسيقى الأصلية والعروض الضوئية الديناميكية وعروض الليزر المتطورة والألعاب النارية المتفجرة. سيحول هذا التعاون الاستثنائي برج خليفة ليس فقط إلى أيقونة شاهقة بل إلى رمز للوحدة والإبداع والبراعة التكنولوجية.

Emaar's New Year's Eve Extravaganza at the Burj Khalifa. Credit: Emaar

توّجت أشهر من التحضيرات بعرض يمزج بين الفن والابتكار. قبل العرض الرئيسي، ستُحيي تشكيلة نابضة بالحياة من العروض الترفيهية الحية، بما في ذلك الموسيقى الحية والراقصون الحضريون وقارعو الطبول الديناميكيون والفنانون المتجولون المذهلون، حديقة برج بارك وحديقة أوبرا دبي وبوليفارد محمد بن راشد.

مع اقتراب اللحظات الأخيرة من عام 2024، سيشعل العد التنازلي لمنتصف الليل موجة من الترقب في جميع أنحاء وسط مدينة دبي. سيبلغ المشهد المبهر ذروته مع دقات الساعة الثانية عشرة، حيث يعد العرض الختامي "ما وراء الأحلام" بتحويل برج خليفة، بواجهته التي تم تحديثها مؤخراً بتقنية LED، إلى لوحة فنية رائعة من الضوء والصوت. أكثر من 15600 وحدة من الألعاب النارية، بالإضافة إلى أكثر من 200 شعاع ضوئي وليزر من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة ستخلق رحلة مذهلة بصرياً ومؤثرة عاطفياً. سيكون العرض رمزاً للتحول والوحدة والإمكانيات غير المحدودة للعام المقبل.

يبدأ البث المباشر في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت الخليج العربي (1:00 مساءً بتوقيت غرينتش)، مع شاشات كبيرة في جميع أنحاء وسط مدينة دبي تتيح للزوار مشاهدة العرض من مواقع رئيسية. يمكن للجمهور العالمي متابعة البث المباشر في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الخليج (4:30 مساءً بتوقيت غرينتش) على قنوات إعمار الرسمية على الإنترنت لمشاهدة هذا الاحتفال الرائع.

لا تزال الفرصة متاحة لتجربة هذا الحدث الاستثنائي حضوريا. يمكن شراء التذاكر من: https://mydubainewyear.emaar.com/en/. سيحظى الحاضرون بفرصة مشاهدة سحر ليلة رأس السنة من بعض المواقع المميزة في وسط مدينة دبي. سيجمع الاحتفال الفريد من نوعه بين الفن والابتكار وروح المجتمع ليقدم طريقة لا تُنسى لاستقبال العام الجديد.

نبذة عن إعمار العقارية Emaar Properties

شركة إعمار العقارية PJSC، المدرجة في سوق دبي المالي، هي شركة عالمية للتطوير العقاري وتوفير أنماط الحياة الفاخرة، ولها حضور كبير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. تعدّ إعمار واحدة من أكبر الشركات العقارية في العالم، ولديها رصيد من الأراضي يزيد عن 1.7 مليار قدم مربع في الإمارات العربية المتحدة والأسواق الدولية الرئيسية.

وبفضل سجلها الحافل في التسليم، قامت إعمار بتسليم ما يقرب من 117000 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الأخرى منذ عام 2002. تمتلك إعمار أصولاً قوية مدرة للإيرادات المتكررة، حيث تبلغ مساحتها حوالي 1.4 مليون متر مربع من الأصول المدرة للإيرادات التأجيرية و38 فندقاً ومنتجعاً تضم حوالي 9200 غرفة (تشمل الفنادق المملوكة والمدارة). واليوم، تمثل مراكز التسوق والضيافة والترفيه والتسلية والترفيه والتأجير التجاري والأعمال الدولية 36% من إيرادات إعمار.

برج خليفة، الأيقونة العالمية، ودبي مول، الوجهة الأكثر زيارة في العالم في مجال التجزئة والحياة العصرية، ونافورة دبي، أكبر نافورة في العالم، هي من بين أهم معالم شركة إعمار.

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