موجليكس تطلق Cognilix، نظام تشغيل قائم على الذكاء الاصطناعي للتجارة بين الشركات، وتلتزم باستثمار 5 ملايين دولار في منتجات الذكاء الاصطناعي

نويدا، الهند، 28 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة موجليكس (Moglix) عن إطلاق منصة Cognilix، وهو نظام تشغيل قائم على الذكاء الاصطناعي للمشتريات بين الشركات (B2B)، مصمَّم لتوحيد وتنظيم طريقة شراء المؤسسات وإدارة مخزونها والتعاون مع الموردين والبيع. وإلى جانب هذا الإطلاق، كشفت الشركة عن استثمار مخطَّط له بقيمة 5 ملايين دولار لتعزيز أبحاث الذكاء الاصطناعي وبناء منتجات مؤسسية متخصصة بحسب القطاع ضمن منصة Cognilix.

على مدى السنوات القليلة الماضية، انتقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجريب إلى مرحلة التوقعات. وما يتغيّر الآن هو دوره، من دعم القرارات الفردية إلى تشكيل طريقة سير العمل يوماً بعد يوم. ومن خلال بناء وتوسيع عمليات معقدة في التجارة بين الشركات (B2B) وسلاسل الإمداد، تعلّمت موجليكس أن الأثر الحقيقي لا يأتي من ذكاءٍ معزول، بل من أنظمة تفهم السياق والقيود والتبعات عبر المؤسسة.

ومن هذا الواقع التشغيلي وُلدت منصة Cognilix. بُنيت المنصة استناداً إلى حجم عمليات موجليكس الذي يتجاوز 40 مليار دولار من المعاملات، و45,000 مورد، و1.2 مليون وحدة من وحدات حفظ المخزون (SKU)، وعمليات في 80 دولة، وشبكة تضم 58 مستودعاً، وهي تعكس سنوات من العمل في بيئات تتأثر فيها القرارات عبر قطاعات المشتريات والمخزون والموردين والإيرادات. تجمع منصة Cognilix هذه الوظائف في طبقة موحّدة لاتخاذ القرار، تربط البيانات وسير العمل عبر المشتريات وسلاسل الإمداد والتجارة بين الشركات (B2B)، وتعمل جنباً إلى جنب مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائمة.

تمكّن المنصة المؤسسات من أتمتة عمليات الشراء من خلال مسارات عمل قائمة على الذكاء الاصطناعي تغطي الكتالوجات الرقمية، ومقارنة طلبات عروض الأسعار (RFQ)، وإدماج الموردين، والامتثال، والمزادات الإلكترونية التنافسية، والتنبؤ بالمخزون استناداً إلى الاستخدام التاريخي وزمن التوريد. كما تتيح عمليات بيع منظَّمة بين الشركات من خلال واجهات المتاجر الرقمية والأسواق الإلكترونية مع إدارة متكاملة للطلبات والمدفوعات والخدمات اللوجستية والرؤية اللحظية للمخزون. وتعمل طبقة بيانات موحّدة على توحيد البيانات الرئيسية للمواد وتقديم رؤى أوضح حول الإنفاق وأداء الموردين والعمليات.

وقال راهول غارغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة موجليكس: «على الصعيد العالمي، ينتقل الذكاء الاصطناعي من دور يقتصر على تقديم الرؤى إلى أن يصبح جزءاً من البنية التحتية. ولم يعد السؤال بالنسبة للمؤسسات هو ما إذا كان ينبغي استخدام الذكاء الاصطناعي، بل إلى أي مدى يمكن دمجه في صميم طريقة سير العمل». وأضاف: «مع توسع عمليات التصنيع وسلاسل الإمداد، نحتاج إلى أنظمة مدركة للسياق، قابلة للمساءلة، ومرِنة. تجسِّد منصة Cognilix ما تعلّمناه من خلال العمل على نطاق واسع، حيث لا يخلق الذكاء قيمة إلا عندما يفهم قيود العالم الحقيقي. تركيزنا ينصبّ على بناء ذكاء اصطناعي من فئة المؤسسات في الهند لتلبية المتطلبات العالمية».

تشهد المؤسسات التي تستخدم Cognilix انخفاضاً في أوقات دورة الشراء، وتحسناً في دقة المخزون، ومستويات أعلى من توحيد البيانات، ورؤية أوضح عبر الموردين والطلبات.

