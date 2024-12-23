ميرال تكشف عن استراتيجية الاستدامة الطموحة لتعزيز تجارب الاستجمام والترفيه والسياحة المسؤولة

• الاستراتيجية تحدد خارطة طريق لتحقيق الريادة الإقليمية في استدامة قطاع الترفيه والسياحة بحلول 2030.

• الاستراتيجية تساهم في ترسيخ مكانة ميرال كمرجع في تطوير تجارب ترفيهية مستدامة ومسؤولة بيئياً واجتماعياً.

• الاستراتيجية تضمن تطبيق نهج شامل يشمل حماية البيئة، تعزيز رفاهية الموظفين، ودفع النمو المستدام للأعمال.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 23 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات الترفيهية والتجارب الغامرة في أبوظبي، عن إطلاق استراتيجيتها الشاملة للاستدامة، والتي تمثل خطوة جوهرية في التزامها بتحقيق التميز في المجالين البيئي والاجتماعي. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في وضع معيار إقليمي جديد لتجارب الترفيه والسياحة المستدامة بحلول عام 2030.

ولمشاهدة بيانات المالتى ميديا الصحفية تفضل بالضغط على الرابط الالكترونى التالى:

https://www.multivu.com/miral/9309551-en-sustainability-strategy-advance-responsible-leisure-entertainment-and-tourism

Miral Sustainability Strategy Miral Sustainability Strategy Launch

وتُبرز الاستراتيجية الجديدة توجه ميرال نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة للأجيال القادمة، حيث تركز على تقليل البصمة البيئية، وتوفير تجارب ترفيهية تعليمية وهادفة. كما تعكس هذه الاستراتيجية التزام الشركة بتطوير معالمها السياحية لتصبح نماذج يُحتذى بها في الممارسات المستدامة في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال: "تمثل هذه الاستراتيجية محطة محورية في مسيرتنا نحو تعزيز الاستدامة في جميع جوانب أعمالنا، حيث نسعى إلى تحقيق نمو مستدام من خلال الابتكار المسؤول. إن التزامنا بالاستدامة لا يقتصر فقط على تحسين تجاربنا الترفيهية، بل يمتد لدعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050، وتشجيع ممارسات السياحة المستدامة في أبوظبي، مما يرسخ مكانتنا كقادة في تطوير وجهات ترفيهية مسؤولة بيئياً واجتماعياً".

أهداف طموحة ومستقبل مستدام

تعكس استراتيجية الاستدامة لميرال التزامها بتحقيق تقييم شامل لعملياتها الحالية ورؤيتها المستقبلية، مع تحديد مجالات التركيز الأساسية ووضع أهداف وجداول زمنية طموحة. ومن المتوقع أن يُسهم هذا الالتزام في تعزيز الاستدامة بشكل إيجابي على المعالم السياحية الحالية والمستقبلية في جزيرتي ياس والسعديات، مع التركيز بشكل خاص على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:

• تطوير تجارب الاستجمام والترفيه والسياحة الأكثر استدامة في المنطقة.

• تشغيل وجهاتها الترفيهية والسياحية بأعلى مستويات الكفاءة البيئية.

• ترسيخ مكانة وجهاتها كأكثر الوجهات استدامة إقليمياً.

محاور الاستراتيجية: رؤية شاملة للاستدامة

تستند الاستراتيجية على أربع ركائز أساسية تهدف إلى دفع التغيير الإيجابي في المجتمع:

• تجارب من أجل مستقبل أفضل: تسعى ميرال لتطوير تجارب تعليمية تثري الوعي الثقافي من خلال الوجهات المميزة مثل "قصر الوطن". كما تشمل دعم القضايا البيئية من خلال مبادرات مثل "مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ" في جزيرة ياس، الذي يركز على الحفاظ على الحياة البحرية وحمايتها.

• تخفيض البصمة الكربونية وإدارة الموارد: يتماشى التزام ميرال بخفض بصمتها الكربونية بحلول عام 2030 مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050. وتعتمد ميرال نهجاً شاملاً لتعزيز كفاءة الكربون عبر جميع أصولها وتقليل تأثيرها البيئي، ويشمل ذلك تنفيذ تدابير لتعزيز كفاءة الطاقة عبر جميع عملياتها، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، واستكشاف مبادرات لتعويض الكربون، ودمج مبادئ التصميم المستدام في كافة مشاريع البناء الجديدة. وينطبق هذا النهج أيضاً على إدارة الموارد، حيث يشمل استراتيجيات شاملة للحفاظ على المياه وتطوير وتوريد وإدارة حلول مبتكرة وفعالة ومفيدة والتي تسعى إلى تحقيق "صفر نفايات".

• تمكين الموظفين: تمثل هذه الركيزة أولوية رئيسية، حيث تضمن رفاهية موظفي ميرال من خلال مبادرات التنوع والشمولية، والتوطين، والتطور المهني، وتحقيق التوازن بين الجانبين العملي والشخصي. وتمتد هذه المسؤولية نحو الحفاظ على أرقى معايير رفاهية عمال البناء، وضمان المعاملة العادلة، وظروف العمل الآمنة، والوصول إلى الموارد الأساسية.

• التنمية المستدامة: إلى جانب تطبيق الممارسات المستدامة في عملياتها، ستعمل ميرال على توسيع نطاق جهودها في مجال الاستدامة لتشمل جميع وجهاتها. وتشمل هذه المبادرات إدارة سلسلة توريد مسؤولة تركز على المشتريات المستدامة، وتعزيز ممارسات السياحة المستدامة بالتعاون مع شركائها، بالإضافة إلى إنشاء وجهات أكثر استدامة من خلال توفير خيارات تنقل أكثر صداقة للبيئة.

مبادرات ملموسة ونتائج واضحة

تتجلى التزامات "ميرال" الحالية في مشاريع رائدة مثل أكبر نظام للطاقة الشمسية على أسطح المباني في "عالم وارنر براذرز أبوظبي"، والذي يساهم في تغطية ما يصل إلى 64% من احتياجات الكهرباء في المدينة الترفيهية خلال فترات محددة.

كما تم تركيب ألواح شمسية إضافية في "سي وورلد جزيرة ياس" و"ياس باي"، بالتعاون مع شركة "إيمرج"، المشروع المشترك بين شركتي "مصدر" الإماراتية و"أي دي إف" الفرنسية.

وفي إطار التعاون مع "هيئة البيئة - أبوظبي"، تعزز "ميرال" جهودها في الحفاظ على البيئة البحرية من خلال "مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ". كما تسهم الفنادق مثل "هيلتون أبوظبي" في جزيرة ياس و"وارنر براذرز أبوظبي" في تقليل الاعتماد على الموارد التقليدية عبر تقنيات مبتكرة مثل إنتاج المياه من رطوبة الجو والزراعة المائية الداخلية.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم فندق "هيلتون أبوظبي" في جزيرة ياس باستغلال رطوبة الجو لإنتاج مياه صالحة للشرب، بينما يخطط فندق "وارنر براذرز™ أبوظبي" لإنشاء مزرعة مائية داخلية لزراعة الفواكه والخضروات الطازجة، وذلك لاستخدامها في تلبية احتياجات منافذ الأطعمة والمشروبات الخاصة بالفندق. وفي السياق نفسه، حقق "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" نجاحاً في تقليل استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام في مختلف عملياته، حيث اعتمد بدائل معاد تدويرها، بهدف التخلص التدريجي والكامل من هذا النوع من البلاستيك في المستقبل القريب.

الطريق نحو المستقبل

تؤكد استراتيجية الاستدامة الجديدة لميرال على التزامها بدعم التعاون والابتكار والشفافية في بناء مستقبل مستدام لقطاع الترفيه والسياحة في دولة الإمارات. من خلال هذه الاستراتيجية، تواصل ميرال تقديم نموذج ريادي يُحتذى به في الممارسات المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات الطموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ملاحظة للمحرر

تتضمن المبادرات الرئيسية المحددة في استراتيجية الاستدامة لدى ميرال ما يلي:

• تطوير مبادئ التصميم المستدام لدى ميرال لضمان مواكبة المعايير البيئية الصارمة، باستخدام التصنيف البلاتيني- الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) وتصنيف WELL للصحة والسلامة، كأطر تقييم.

• زيادة كفاءة الكربون بنسبة 3% سنوياً عبر جميع أصول ميرال الحالية من خلال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه وتقليل النفايات.

• استخدام 100% من مياه الصرف الصحي المعالجة للاستخدامات الثانوية عبر جميع الأصول بحلول عام 2030.

• تنفيذ استراتيجية فعالة للتنقل الأخضر لتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وتعزيز خيارات التنقل المستدام.

• الحد من استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام عبر جميع الأصول.

• تطوير وتنفيذ خارطة طريق شاملة للحياد الكربوني لتوجيه رحلة ميرال نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية.

لمحة حول ميرال:

ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، تسهم في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة، وتقوم ميرال بتصميم وبناء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب غامرة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم وتقدم لهم تجارب لا تُنسى، كما تعمل دائماً على الإسهام في تنمية وتحقيق رؤية قطاع السياحة في أبوظبي.

كما تتولى ميرال تطوير وإدارة جزيرة ياس والإشراف على استراتيجيات إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات، وتشمل مجموعة الأصول الخاصة بميرال وجهات متنوعة ترفيهية وثقافية ورياضية وفنادق ومطاعم ومعالم استجمام عالمية المستوى والتي تقدم ذكريات مميزة لا تُنسى للسكان والزوار، وتشمل هذه الوجهات سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، وعالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي، وياس مارينا، وياس باي ووترفرونت التي تحتضن الاتحاد أرينا، أكبر آرينا داخلية متعددة الأغراض في دولة الإمارات، وغيرها الكثير. كما تعمل ميرال على تطوير العديد من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي، بما فيها تيم لاب فينومينا أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومنطقة هاري بوتر الغامرة في عالم وارنر براذرز أبوظبي.

وتضم ميرال تحت مظلتها ميرال دستينيشنز، التي تروج للعديد من الوجهات الفريدة من نوعها، وميرال إكسبيرينسز، المتخصصة بتشغيل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على الجوائز، وياس لإدارة الأصول، التي تتولى تشغيل وإدارة محفظة من الوجهات المتميزة في جزيرة ياس، كالمطاعم والمقاهي والمراسي والفنادق.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.miral.ae

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