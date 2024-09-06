ميزة China Matters: استكشاف كيفية تعزيز البوتاس للزراعة العالمية
06 سبتمبر, 2024, 05:34 AST
بكين، 6 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- هل تعلم أن الملح من البحر الميت لا يحافظ فقط على نشاط الناس بل يلعب أيضًا دورًا هامًا في الزراعة في جميع أنحاء العالم بسبب احتوائه على كمية كبيرة من البوتاسيوم؟
فالبوتاسيوم عنصر غذائي حيوي لنمو النباتات، وتعزز أسمدة البوتاسيوم بشكل كبير من إنتاج المحاصيل كما أنها تعمل على تحسين جودتها. حيث أنه يساعد على إنتاج فواكه كبيرة الحجم وذات ألوان أكثر حيوية، مما يحسِّن في نهاية المطاف الصحة العامة وإنتاجية المحاصيل.
يتمتع الأردن، بسبب قربه من البحر الميت، بوفرة من موارد ملح البوتاسيوم. دفعت هذه الوفرة شركة البوتاس العربية (APC) لتصبح ثامن أكبر منتج للبوتاس على مستوى العالم. تنتج شركة APC 2.8 مليون طن من كلوريد البوتاسيوم، والذي يتم توزيعه في جميع أنحاء العالم ويساعد على ضمان الأمن الغذائي العالمي.
في هذا الفيديو، يأخذنا المدوِّن المصري محمد جهاد في رحلة ثاقبة إلى شركة البوتاس العربية (APC) في الأردن. يستكشف محمد منشآت الإنتاج الواسعة للشركة بالقرب من البحر الميت، ويزور مركز البحث والتطوير الحديث، ويشاهد غرفة التحكم المركزية حيث يتم إدارة جميع العمليات. فهو يعي الدور الحاسم للبوتاس في الأمن الغذائي العالمي عند ملاحظة وثيقة لعملية إنتاج البوتاس المعقدة. وهذا المشروع، مع مشروع مشترك بين الصين والأردن، يوضح التعاون الاقتصادي الناجح بين البلدين.
كيف يتم إنتاج الأسمدة البوتاسية؟ ما هي الابتكارات التكنولوجية التي استخدِمت للدفع نحو إنتاجها؟ ما هي الآثار المختلفة لأنواع متعددة من الأسمدة البوتاسية؟ شاهد هذا الفيديو للعثور على إجاباتك!
رابط يوتيوب: https://youtu.be/7sXA1pEhtRU
الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2496218/China_Matters__Feature_Exploring_How_Potash_Fuels_Global_Agriculture.jpg
الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=7sXA1pEhtRU
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