ميزة China Matters: استكشاف كيفية تعزيز البوتاس للزراعة العالمية

بكين، 6 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- هل تعلم أن الملح من البحر الميت لا يحافظ فقط على نشاط الناس بل يلعب أيضًا دورًا هامًا في الزراعة في جميع أنحاء العالم بسبب احتوائه على كمية كبيرة من البوتاسيوم؟

فالبوتاسيوم عنصر غذائي حيوي لنمو النباتات، وتعزز أسمدة البوتاسيوم بشكل كبير من إنتاج المحاصيل كما أنها تعمل على تحسين جودتها. حيث أنه يساعد على إنتاج فواكه كبيرة الحجم وذات ألوان أكثر حيوية، مما يحسِّن في نهاية المطاف الصحة العامة وإنتاجية المحاصيل.

China Matters’ Feature: Exploring How Potash Fuels Global Agriculture In this video, Egyptian vlogger Mohamed Jihad takes us on an insightful journey to the APC in Jordan. Mohamed explores the company's expansive production facilities near the Dead Sea, visits its state-of-the-art R&D center, and observes the central control room where all the operations are managed. With a close observation into the intricate potash production process, he understands the critical role of potash in global food security.

يتمتع الأردن، بسبب قربه من البحر الميت، بوفرة من موارد ملح البوتاسيوم. دفعت هذه الوفرة شركة البوتاس العربية (APC) لتصبح ثامن أكبر منتج للبوتاس على مستوى العالم. تنتج شركة APC ‏2.8 مليون طن من كلوريد البوتاسيوم، والذي يتم توزيعه في جميع أنحاء العالم ويساعد على ضمان الأمن الغذائي العالمي.

في هذا الفيديو، يأخذنا المدوِّن المصري محمد جهاد في رحلة ثاقبة إلى شركة البوتاس العربية (APC) في الأردن. يستكشف محمد منشآت الإنتاج الواسعة للشركة بالقرب من البحر الميت، ويزور مركز البحث والتطوير الحديث، ويشاهد غرفة التحكم المركزية حيث يتم إدارة جميع العمليات. فهو يعي الدور الحاسم للبوتاس في الأمن الغذائي العالمي عند ملاحظة وثيقة لعملية إنتاج البوتاس المعقدة. وهذا المشروع، مع مشروع مشترك بين الصين والأردن، يوضح التعاون الاقتصادي الناجح بين البلدين.

كيف يتم إنتاج الأسمدة البوتاسية؟ ما هي الابتكارات التكنولوجية التي استخدِمت للدفع نحو إنتاجها؟ ما هي الآثار المختلفة لأنواع متعددة من الأسمدة البوتاسية؟ شاهد هذا الفيديو للعثور على إجاباتك!

رابط يوتيوب: https://youtu.be/7sXA1pEhtRU

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2496218/China_Matters__Feature_Exploring_How_Potash_Fuels_Global_Agriculture.jpg

الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=7sXA1pEhtRU