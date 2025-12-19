ميناء هاينان للتجارة الحرة يطلق عمليات جمركية خاصة في جميع أنحاء الجزيرة ، مما يمثل مرحلة جديدة في الانفتاح على العالم

هايكو، الصين، 19 أكتوبر 2025 /PRNewswire/ -- تقرير من مركز هاينان الإعلامي الدولي (HIMC):

أطلقت مقاطعة هاينان الجزيرة الجنوبية في الصين رسميًا عمليات جمركية خاصة في جميع أنحاء الجزيرة يوم الخميس ، وهي خطوة رئيسية في تطوير "ميناء هاينان للتجارة الحرة" (FTP) ليصبح منطقة تجارة حرة عالية المستوى ذات نفوذ عالمي بحلول منتصف القرن.

"Open to the World: The Hainan Free Trade Port" Speed Speed

تنفِّذ هذه الخطوة ، التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 18 ديسمبر ، نظامًا تنظيميًا مخصصًا محددًا على أنه "وصول أكثر حرية في الخط الأول ، ووصول منظم في الخط الثاني ، وتدفق حر داخل الجزيرة". بموجب هذا الإطار ، سيتم إعفاء البضائع التي تتدفق بين "هاينان" والدول والمناطق الخارجية إلى حد كبير من الإجراءات الجمركية. على النقيض من ذلك ، سيتم تنظيم حركة البضائع من "هاينان" إلى البر الرئيسي الصيني كتجارة داخلية ، مع إشراف مخصص.

وتقول السلطات إن النظام الجديد سيبسط عمليات التخليص ويخفض تكاليف الامتثال ويعزز الوصول إلى السوق للشركات الدولية. تشمل السياسات المبكرة التعريفات الصفرية على السلع المستوردة المؤهلة ، وإجراءات التأشيرة المبسطة للمهنيين الأجانب ، والتجارة المحرَّرة في الخدمات.

كشفت الصين النقاب عن الخطة الرئيسية "لميناء هاينان للتجارة الحرة" في عام 2020 ، بهدف تحويل الجزيرة إلى ميناء للتجارة الحرة يتسم بالخصائص الصينية بحلول عام 2025 وميناء ناضج وتنافسي دوليًا بحلول عام 2035.

أظهرت الشركات الدولية اهتمامًا متزايدًا. قامت العديد من الشركات متعددة الجنسيات مؤخرًا بتوسيع نطاق عملياتها في هايكو، وسانيا، ومنطقة يانغبو للتنمية الاقتصادية؛ حيث اجتذبتها سياسات الضرائب التفضيلية والإجراءات الإدارية المبسطة.

يأتي الإطلاق بعد أشهر من الاختبار في المناطق المختارة والترقيات في البنية التحتية للموانئ ومنصات الجمارك الرقمية وآليات التحكم في المخاطر. أكد المسؤولون أنه في الوقت الذي يُفتح فيه الميناء على نطاق أوسع ، سيظل "ميناء التجارة الحرة" يسيطر على السلع المحظورة أو المقيدة بموجب القوانين الوطنية.

تم تصميم "ميناء هاينان للتجارة الحرة" لدعم استراتيجية تنمية التداول المزدوج في الصين مع تعزيز دورها في التعاون الإقليمي ، بما في ذلك مع أعضاء آسيان في إطار "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة".

ينتظر المراقبون كشف المزيد من التفاصيل حول الانفتاح المالي وحوكمة البيانات وسياسات المواهب في العام المقبل.

ملحوظة للمحرّرين:

تغطي هاينان حوالي 35100 كيلومتر مربع وكان ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 793 مليار يوان في 2024.

يشير "الخط الأول" إلى الحدود بين "ميناء هاينان للتجارة الحرة" والدول / المناطق الأخرى ؛ بينما يشير "الخط الثاني" إلى الاتصال بين "هاينان" والبر الرئيسي الصيني.

تشمل الصناعات الرئيسية ذات الأولوية في "ميناء التجارة الحرة" السياحة، والخدمات الحديثة، والتكنولوجيا الفائقة، والزراعة الاستوائية عالية الكفاءة.

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=aFu_SKmNUs8