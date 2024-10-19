نائب الرئيس الأول ورئيس مبيعات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة Huawei السيد Li Peng، يُلقي كلمته في معرض Huawei GITEX 2024: الازدهار معًا في العصر الذكي Thriving Together in the Intelligent Era

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- في 14 أكتوبر، ألقى Li Peng، نائب الرئيس الأول للمؤسسة ورئيس مبيعات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في Huawei، كلمته في معرض GITEX 2024، تحت عنوان "الازدهار معًا في العَصر الذكي":

يتطور الاقتصاد الرقمي إلى اقتصاد ذكي، وسيُصبح قريبًا هو المُحرِّك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي.

تعمل الشركات في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي بجهد لبناء القدرات التي تحتاجها للنجاح في هذا العصر الجديد.

Li Peng, Corporate Senior Vice President, President of ICT Sales & Service, Huawei

تتخذ العديد من الشركات خطوات متقدمة في مجال التحَوُّل الرقمي، حيث يتعمقون في سيناريوهات الإنتاج، ويبحثون عن المجالات التي يمكن أن تُوَفر فيها التكنولوجيا الرقمية قيمة أكبر، حتى في الصناعات التقليدية.

لنأخذ التصنيع على سبيل المثال؛ مع الاتصال الكامل ومنصات إنترنت الأشياء الصناعية، يجمع المُصَنعون بيانات أكثر من أي وقت مضى، ويُمَهدون الطريق للذكاء في الوقت الفعلي.

ويتسارع التحوُّل الذكي أيضًا، حيث تَستخدِم المزيد والمزيد من الشركات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وتقليل تكاليف التشغيل، ويفتح هذا الأمر الأبواب لمزيد من نماذج الأعمال المُبتَكرة وتقديم تجربة أفضل للعملاء.

على سبيل المثال، تَستخدِم البنوك نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة لإنشاء ملفات تعريف مستخدمين معقدة في ثوانٍ، وباستخدام هذه الملفات التعريفية، يُمكن تنفيذ تسويق أكثر استهدافًا، وإصدار الاعتماد بسرعة أكبر، وهذه النماذج أصبحت تُعيد تشكيل الخبرة للعملاء، وتقود نموًا جديدًا.

ومع تطَوُّر الاقتصاد العالمي، فإن التوَجُّه نحو الرقمنة والذكاء هو المسار الواضح للمُضي قدمًا، وهو أفضل طريقة للحفاظ على القدرة التنافسية.

ولكن الحديث في هذا الأمر أسهل بكثير من القيام به، حيث تتواجد شركات وصناعات ومناطق مختلفة من العالم في مراحل مختلفة من التحول، إذًا كيف يمكننا مساعدتهم على بناء القدرات الصحيحة بالطريقة التي تناسبهم أكثر؟

هذا ما أود مناقشته اليوم، سأشارك العمل الذي تقوم به Huawei لمساعدة العملاء على النجاح، وكيف يمكننا تمكين شركائنا المحليين، وبناء النظام البيئي للمواهب الرقمية.

في Huawei، نجمع نقاط قوتنا في الشبكات والتخزين والحوسبة والسحابة والطاقة لبناء بنية تحتية رقمية ذكية جديدة.

نخدم كبار العملاء في قطاعات مثل الحكومة، والتمويل، والكهرباء، والنقل، والتصنيع، والنفط والغاز، والتعدين، والإنترنت، بالتعاوُن مع شركائنا.

حيث نتعمق في سيناريوهات أعمالهم، ونستكشف أفضل الحلول للتحول الرقمي والذكي. يمكننا العمل معًا لمساعدة الجميع على النجاح، بغض النظر عن مكانهم في رحلتهم الرقمية.

في العام الماضي، أعلنت Huawei عن استراتيجيتها All Intelligence، كما أصدرنا أيضًا بِنية مرجعية للتحول الذكي للصناعات، وهي بِنيَة تعاونية ومنفتحة وسريعة وجديرة بالثقة، ويمكن أن تساعد في توجيه عملية التحول.

من الناحية العملية، تُحَقق هذه البِنية بالفعل نتائج، وقد استخدمناها على مدار العام الماضي، لتطوير العديد من الحلول الخاصة بالصناعة، كما نشرنا أكثر من 100 دراسة حالة لمؤَسسات مختلفة لاستخدامها أثناء عملية التحول الخاصة بها.

وهناك العديد من قصص النجاح الرائعة في هذه التجربة:

أحد الأمثلة كانت في ساحل العاج، حيث ساعَدْنا وزارة النقل في بناء منصة تحليل لحركة المرور باستخدام نظام النقل الذكي الخاص بنا، ونتيجة لذلك، انخفضت مخاطر السلامة على الطُرق وتحسَّن تدفق حركة المرور بأكثر من 10٪.

وبالإضافة إلى ذلك، ساعدَ حل "سحابة واحدة وشبكة واحدة" من Huawei نحو 33 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا على بناء اتصال شامل، يُغَطي أكثر من 1000 وكالة حكومية، حيث تحسَّنَت كل من كفاءة الخدمة والرضا بشكل كبير.

وهذه مُجرد أمثلة قليلة على ما حققناه معًا.

ولم يكن تحقيق أي من هذه النجاحات ليُصبح مُمكِنًا بدون شركائنا، إن عملهم أمر بالغ الأهمية، ونحن نريد مساعدة شركائنا على النمو، بينما نعمل معًا لمساعدة عملائنا على النجاح.

في Huawei، نحن ملتزمون ببناء منظومة بيئية صحية ومُنفتحة ومفيدة للطرفين لشركائنا، وتنمو شراكاتنا بسرعة في سوق المؤسسات، حيث انضم إلينا حتى الآن، أكثر من 47000 شريك، وفي هذا العام وحده، نمت شراكاتنا بأكثر من 18٪.

وقمنا أيضًا ببناء 14 مختبرًا مفتوحًا في جميع أنحاء العالم لدعم الابتكار المشترك مع شركاء الحلول المحليين، وبالتعاون مع أكثر من 30 شريكًا للحلول في الإمارات العربية المتحدة UAE، قمنا بتطوير أكثر من 20 حلاً لتلبية احتياجات الصناعة المحلية.

نحن لا نعمل فقط مع المؤسسات الكبيرة؛ فهناك العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي ترغب في التحوُّل إلى الرقمنة والحلول الذكية أيضًا، ونحن نُقَدم أقصى ما في وسعنا لمساعدة شركائنا في تحقيق ذلك بشكل أكثر استقلالية وسهولة وفعالية.

نُوَفر لشركائنا حلولاً خفيفة الوزن ومبنية على التَصَوُّرات ومُنتَجات أكثر قابلية للتسويق ومنصات رقمية فعالة، كما نُقَدم الدعم في البحث والتطوير والمبيعات والتسويق والتوريد والخدمات، مما يمنح شركائنا تمكينًا تجاريًا شاملاً.

وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نُساعِد الشُرَكاء على ابتكار نماذج أعمالهم وخدماتهم؛ على سبيل المثال، قامت Huawei وBCX ببناء منصة إدارة سحابة لخدمة أكثر من 100 شركة صغيرة ومتوسطة. يساعد هذا النموذج السحابي المرن الشركات الصغيرة والمتوسطة على تأجير أو شراء خدمات الشبكة، ومواجهة تحديات التشغيل والصيانة وخَفض النفقات الرأسمالية CAPEX بأكثر من 20٪.

على صعيد الخدمة، نعمل مع الشركاء لتعزيز قدرات الخدمة المحلية.

تُعَد Mastery House أحد شركائنا في الخدمة في المملكة العربية السعودية، حيث نَمَت إيرادات الشركة على مدى السنوات الثمانية الماضية بمُعامل 16، ويأتي أكثر من 90٪ من إيراداتها من مشاريع مُشترَكة مع Huawei.

من خلال العمل معًا، لم تحقق Mastery House نموًا سريعًا في الإيرادات فحسب، ولكنها بَنَت أيضًا القدرات اللازمة لتصبح مزودًا رائدًا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية.

وبالطبع، لا يمكن التَحَوُّل إلى الرقمية أو الحلول الذكية دون وجود أشخاص لديهم المعرفة والمهارات المناسبة، لذا كُنا نعمل بجد للمُساعَدة في بناء المواهب الرقمية المحلية. وبالتعاوُن مع الجامعات في جميع أنحاء العالم، أنشأنا سلسلة من أكاديميات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة المُجتمَعات المحلية.

وقد دربت هذه الأكاديميات أكثر من 36,000 مهندس في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و1000 مُبرمج في مصر، وفي المملكة العربية السعودية، تَلقَّى أكثر من 32,000 طالب تدريبًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحصل 6500 متخصص على شهادة Huawei في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

في المُستقبَل، سنستمر في استخدام الفوائد كجسر، والنزاهة كأساس، والقواعد كضمان عند العمل مع شركائنا. من خلال العمل معًا، يمكننا تطوير حلول أكثر استهدافًا وقابلية للتطوير، ودفع النجاح في الأسواق العالمية.

لا ينبغي أن يكون التحول الرقمي والذكي امتيازاً يتمتع به القليل من الأشخاص، ويجب أن يكون منفعة مُتاحة للجميع.

إن Huawei مُستعدة وجاهزة لتوحيد القُوى مع المزيد من العملاء والشركاء. معًا، يمكننا أن نقوم المزيد، ونبدع أكثر، ونستفيد إلى أقصى حد من الفرص الهائلة في هذا العصر الجديد المثير.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2530922/Li_Peng_Corporate_Senior_Vice_President_President_ICT_Sales.jpg