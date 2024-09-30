نادي الحكمة الرياضي يحقق نجاحًا كبيرًا بالحصول على رعاية شركة The MediaVantage

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- يسرّ نادي الحكمة الرياضي، الذي أُسس عام 1943، وفريقه من محترفي كرة السلة أن يعلن عن توقيعه مع مجموعة The MediaVantage (TMV) اتفاقية تحدد المجموعة راعيًا جديدًا للموسم المقبل 2024/25. وتُعتبر هذه الشراكة الرائدة الأولى من نوعها بالنسبة إلى نادي الحكمة الذي يسعى إلى تطوير عملياته في مجال كرة السلة تحضيرًا لأحد أكبر مواسمه في التاريخ الحديث.

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Left to right: Manoj Khimji, Managing Director, The MediaVantage and Ragheb Haddad, President, Sagesse Sports Club

كجزء من الاتفاقية، سيتم وضع علامة The MediaVantage وThe TechVantage بشكل بارز على سطح الملعب وعلى شاشات LED حوله في جميع مباريات الإياب لنادي الحكمة. وتشمل الشراكة أيضًا إدراج منشورات جديدة بعد كل مباراة على الصفحات الاجتماعية الرسمية للحكمة، بالإضافة إلى مبادرات تسويقية أخرى تهدف إلى دعم الفريق والنادي هذا الموسم.

تضم الشراكة كلًا من شركة The MediaVantage التي هي رائدة في مجال تقديم حلول التمثيل الإعلامي في الشرق الأوسط وتحتفل الآن بمرور 15 عامًا على نجاحها، وعلامتها التجارية الشقيقة The TechVantage التي تُعَد شريكاً لتقديم خدمات تكنولوجيا الإعلانات (AdTech). وهذا النوع من الرعاية يُعتَبر الرعاية الرياضية الأولى والوحيدة لمجموعة TMV حتى الآن.

حقبة جديدة لنادي الحكمة الرياضي

نادي الحكمة الرياضي المعروف بتاريخه الغني بالنجاحات في كرة السلة وبقاعدة جماهيرية مخلصة تمتد إلى ما وراء لبنان مسرور هو أيضًا الحماس بهذه الشراكة. فرعاية The MediaVantage ستأتيه بدعم حيوي لمساعدته في الحفاظ على تقدُمه التنافسي ودفع النمو، داخل الملعب وخارجه.

قال Manoj Khimji، المدير الإداري لـشركة The MediaVantage: "نحن فخورون جدًا بالشراكة مع نادي الحكمة الرياضي الذي يُعتبر مؤسسة عريقة ذات إرث غني في كرة السلة اللبنانية. نحن متحمّسون جداً للموسم القادم واضح علينا ونتطلّع إلى أن نكون جزءًا من نجاح هذا الموسم مع النادي واللاعبين ومُشجعي الحكمة". وأضاف قائلاً: "تعكس هذه الرعاية التزامنا بدعم المنطقة والوقوف وراء فريق كرة السلة الأكثر دعمًا في المنطقة العربية."

وقال راغب حداد، رئيس نادي الحكمة: "يُسعِدنا الترحيب بـكل من The MediaVantage وThe TechVantage بصفة الراعي الفضي للموسم المقبل. تُعتبر هذه الشراكة جزءًا من فصل جديد لنادي الحكمة، ونحن على ثقة بأننا نستطيع أن نبني معاً علاقة تعاون فريدة من نوعه تفيد النادي والجهات الراعية. ومما لا شك فيه أن دعم هاتين الجهتين سيكون أساسيًا لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا لموسم 2024/25."

تعاون بفائدة متبادلة

ترمز الشراكة بين The MediaVantage ونادي الحكمة الرياضي إلى جهد رائد يهدف إلى ربط عالمي التمثيل الإعلامي والرياضة. ومع دعم MediaVantage، من المتوقع أن يستمر نادي الحكمة الرياضي مسيرته المتميزة في حين أن شركة The MediaVantage ستنتهز فرصة مبتكرة لتوسيع نطاق علامتها التجارية في الساحة الرياضية الديناميكية.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2516428/The_MediaVantage.jpg

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