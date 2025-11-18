نادي بلاتفورم الصحي يعلن عن شراكة حصرية مع بطل الملاكمة العالمي بادو جاك

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة, 18 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- يعلن نادي بلاتفورم الصحي بكل فخر عن شراكته الرسمية مع بطل العالم في الملاكمة بادو جاك، في خطوة تمثل بداية حقبة جديدة من تجارب التدريب الاحترافية في دولة الإمارات .

وبموجب هذه الشراكة، ينضم بادو جاك إلى نادي بلاتفورم الصحي كسفير رسمي للعلامة التجارية، ليقدم خبرته الرياضية المتميزة ويُلهم الأعضاء، ويرتقي ببرامج النادي في الملاكمة واللياقة البدنية إلى مستوى جديد من التميز .

Badou Jack partners with Platform Health Club to empower the UAE fitness community through elite boxing programs and athlete development.

واحتفالاً بهذه الشراكة، يطلق نادي بلاتفورم الصحي سلسلة من حصص الملاكمة الحصرية التي تمنح الأعضاء فرصة التدريب بأسلوب الأبطال. وتركز هذه الحصص على القوة، والتحمّل، والتقنية، وهي متاحة لجميع المستويات .

وقال رافي إتيميزيان، رئيس نادي بلاتفورم الصحي :

" لطالما كان هدفنا هو تقديم تجارب ومواهب عالمية المستوى لأعضائنا. إن شراكتنا مع بادو جاك تنسجم تماماً مع رؤيتنا في تمكين مجتمعنا من خلال التدريب الاحترافي عالي الأداء ."

وتعكس هذه الشراكة التزام نادي بلاتفورم الصحي بتوفير فرص استثنائية لأعضائه للتفاعل مع رموز الرياضة العالمية، وتعزيز ثقافة التميز في مشهد اللياقة البدنية المتنامي في إمارة الشارقة .

للمزيد من المعلومات أو لحجز مقعدك في الحصص الحصرية، يمكنكم التواصل معنا عبر واتساب على الرقم +971564969531

عن نادي بلاتفورم الصحي :

يُعد نادي بلاتفورم الصحي الوجهة الرائدة للياقة البدنية في الشارقة، حيث يقدم أحدث المرافق وتجارب تدريب متميزة، وبيئة مجتمعية محفزة. ومع تعدد فروعه في أنحاء الإمارة، يواصل النادي إعادة تعريف مفاهيم اللياقة من خلال التجديد والانفتاح والتعاون مع نجوم الرياضة العالميين .

للمزيد من المعلومات : www.platformhealthclub.com

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2825961/PHC_x_Badou_Jack.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2825960/Platform_Health_Club_Logo.jpg