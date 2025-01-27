نبحث عن مستثمرين: علاجات مناعية رائدة من نوعها للسرطان

مدينة أتلانتا, 27 يناير 2025 /PRNewswire/ -- يسر شركة Cambium Oncology أن تعلن أن العقار الرائد لديها، ANT308، قد أظهر مؤخرًا فعالية وأمانًا استثنائيين كعلاج منفرد في الدراسات ما قبل السريرية. العقار ANT308 يتميز بكونه غير معتمد على الطفرات، ولم تُلاحظ الشركة وجود حدود للجرعات بسبب السمية. بالإضافة إلى حصولهم مؤخرًا على منحة SBIR السريعة من معاهد الصحة الوطنية (NIH) بقيمة 2.4 مليون دولار، تلقت الشركة استثمارًا كبيرًا من شركة OEP Innovations التايوانية.

ANT308 هو علاج مناعي رائد من نوعه يتمتع بإمكانات علاجية واسعة تشمل الأورام الخبيثة الدموية والأورام الصلبة، مع إمكانية تحسين معدلات الاستجابة لدى المرضى الذين يعانون من أنواع سرطان مقاومة للعلاجات الأخرى. كما أن محفظة الملكية الفكرية للشركة واسعة النطاق وقوية. ليس لدينا ديون.

إثباتات متعددة لمفهوم هذا الدواء: سرطان الدم (اللوكيميا) وسرطان البنكرياس

(1)اللوكيميا

أظهر ANT308 نشاطًا قويًا كعلاج منفرد ضد اللوكيميا في نموذجين حيوانيين (فئران).

(2) سرطان البنكرياس

أظهر ANT308 تأثيرات تآزرية مع مثبطات نقاط التفتيش anti-PD-1 في ثلاثة نماذج لسرطان البنكرياس.

يُعد ANT308 مضادًا جزيئيًا صغيرًا خاصًا يعمل على حجب إشارات مستقبلات VIP على الخلايا التائية البشرية، للتغلب على قمع المناعة في بيئة الورم الدقيقة.

نبذة عن Cambium Oncology: تأسست شركة Cambium Oncology، LLC في عام 2018، وهي شركة تكنولوجيا حيوية مقرها في ولاية ديلاوير تقوم بتطوير علاجات مناعية للأورام من الجيل التالي لتنشيط الجهاز المناعي والتغلب على مقاومة الورم. منظومة البحث والتطوير الخاصة بها تركز على مثبطات نقاط التفتيش، والعوامل المعدِلة للمناعة لعلاج سرطان البنكرياس والميلانوما واللوكيميا.

• المؤسس: أطلق Ned Waller، الحاصل على درجة الدكتوراة النظرية والعملية (MD وPhD)، شركتين للتكنولوجيا الحيوية وهو معتمد من مجلس الإدارة في علم الأورام الطبي والطب الباطني. منذ عام 1995 كان طبيبًا ممارسًا لدى Emory Healthcare. ويختص في زراعة نخاع العظم لعلاج اللوكيميا الحادة، ومتلازمة خلل التنسج النخاعي، والأورام التكاثرية النخاعية، والأورام اللمفاوية، وفقر الدم اللاتنسجي، ومرض فقر الدم المنجلي، بالإضافة إلى إدارة مرض الطعم ضد المضيف (GVHD). وهو أيضًا خبير في علاج بالخلايا التائية لمستقبلات المستضد الخيمرية (CAR-T).

• الرئيس التنفيذي: Gary G. Altman، الحاصل على الدكتوراة، من المخضرمين في الصناعة ذي خبرة في معاملات الشراء والبيع في استثمارات التكنولوجيا الحيوية، واستحواذات الشركات.

• موقع الويب: www.CambiumOncology.com

بيان تحذيري بخصوص البيانات التطلعية

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للتواصل الإعلامي: Gary Altman، البريد الإلكتروني: [email protected] ، الهاتف: 7294 484 305، 13 يناير 2025