نتائج تدقيق Nagarro عام 2023 تشير إلى ارتفاع إيراداتها السنوية بنسبة 9.4% بحساب سعر العملة الثابت

ميونخ، 17 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- اليوم، عرضت Nagarro، وهي شركة رائدة في الهندسة الرقمية العالمية، أرقامها المالية المدققة لعام 2023 وتقريرها السنوي لعام 2023. أظهر تدقيق 2023 ثبات أدائها ونمو إيراداتها بنسبة 6.5%.

قفزت الإيرادات إلى 912.1 مليون يورو في عام 2023، مقارنة بإيرادات عام 2022 وقدرها 856.3 مليون يورو، بزيادة سنوية قدرها 6.5٪. بلغ نمو الإيرادات السنوية 9.4٪ وذلك بحساب سعر العملة الثابت. كانت الشركة تخطط لتحقيق إيرادات في حيز 915 مليون يورو. تأثر الربح الإجمالي و الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين المعدل بالقدرة الزائدة على مدار العام بسبب اعتدال النمو. بلغت الأرباح الإجمالية 235.7 مليون يورو في عام 2023، مقابل 247.1 مليون يورو في عام 2022. بلغ هامش الإجمالي 25.8٪ في عام 2023 مقابل التوجيه البالغ 26٪ مقارنة مع 28.9٪ في عام 2022. بلغ إجمالي الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين المعدل 126.1 مليون يورو في عام 2023، مقابل 148.5 مليون يورو في عام 2022. بلغ هامش الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين المعدل 13.8٪ في عام 2023 مقابل التوجيهات البالغة 13٪ مقارنة بـ 17.3٪ في عام 2022. بلغ إجمالي الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 121.3 مليون يورو في عام 2023، مقابل 145.6 مليون يورو في عام 2022. بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب 86.2 مليون يورو في عام 2023، مقابل 112.4 مليون يورو في عام 2022. بلغ صافي الربح 52.1 مليون يورو في عام 2023، مقابل 77.4 مليون يورو في عام 2022. وكمؤشر داخلي ذو دلالة على إمكانات النمو، ارتفع عدد العملاء الذين يحققون أكثر من 1 مليون يورو من الإيرادات السنوية مع Nagarro من 159 في عام 2022 إلى 181 في عام 2023.

بلغ التدفق النقدي التشغيلي 77.7 مليون يورو في 2023 مقابل 82.3 مليون يورو في 2022. انخفض استخدام الأموال في إطار برنامج بيع الديون بمقدار 23.2 مليون يورو في عام 2023. ارتفعت أيام المبيعات المستحقة، المحسوبة على أساس الإيرادات الفصلية وتشمل كل من أصول العقود والمستحقات التجارية، من 69 يومًا في 31 ديسمبر 2022، إلى 84 يومًا في 31 ديسمبر 2023، مما يعكس أيضًا انخفاض حجم بيع الديون.

بلغ الرصيد النقدي لـ Nagarro في نهاية عام 2023 110.1 مليون يورو مقابل 110.2 مليون يورو في نهاية عام 2022. أبلغت الشركة عن 18,413 مهنيًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.

تحميل تقرير Nagarro السنوي لعام 2023

نبذة عن Nagarro

Nagarro هي شركة عالمية رائدة في مجال الهندسة الرقمية، تساعد العملاء على أن يصبحوا شركات رقمية أولية ومبتكرة وبالتالي الريادة في أسواقهم. تتميز الشركة بكينونتها الريادية والابتكارية والعالمية وطريقة تفكير تعتمد على تقديم الرعاية للآخرين ونهجها المتمثل في "ابتكارات فكرية". يعمل لدى Nagarro أكثر من 18,000 شخص من 36 دولة حول العالم. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.nagarro.com

(FRA: NA9) (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

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