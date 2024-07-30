نتائج قياسية للمركز في النصف الأول من 2024 تكرّس دوره في قيادة مستقبل القطاع المالي

دبي الامارات العربية المتحدة, 30 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ --

مكتوم بن محمد: "الأداء المتميز لمركز دبي المالي العالمي يعكس رؤية محمد بن راشد لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة ورفع تنافسية وجاذبية قطاع الخدمات المالية والأعمال في الإمارة"

Dubai International Financial Centre (DIFC)

مكتوم بن محمد:

" نواصل تعزيز بيئة مالية متكاملة للمركز تدعم الابتكار تأكيداً لدوره المحوري كعضو فاعل ورئيسي في شبكة الخدمات المالية العالمية على مدى 20 عاماً"

"أولوياتنا الرئيسية هي ضمان استمرارية هذا الأداء المتميز للمركز عبر الاستمرار في توسيع دائرة التعاون المثمر والشراكات الاستراتيجية مع شركات الخدمات المالية العالمية وتحقيق قيمة مضافة لشركائنا"

"سعينا لا يتوقف لترسيخ منظومة مالية متينة وبيئة أعمال تنافسية محفزة للابتكار والتميز واستقطاب المواهب والمؤسسات المالية العالمية والشركات الناشئة"

"فخورون بالإنجازات الاستثنائية لمركز دبي المالي العالمي على مدى 20 عاما، ومستمرون في تقديم أفضل الممارسات والحلول المبتكرة لتلبية احتياجات الأسواق المالية المتطورة وبما يسهم في تحقيق النمو المستدام لاقتصادنا الوطني "

إجمالي عدد الشركات المسجلة يتجاوز عتبة 6,000 شركة، و يرتفع من 4,949 إلى 6,153 شركة في النصف الأول من العام 2024، بنسبة زيادة سنوية قدرها 24%

انضمام 820 شركة جديدة إلى المركز في النصف الأول من العام 2024، بزيادة قدرها 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

- توفير 4,647 وظيفة جديدة خلال الـ12 شهراً الماضية وإجمالي القوى العاملة يصل إلى 43,787 بزيادة قدرها 12%.

عدد شركات التكنولوجيا المالية والابتكار تتخطى حاجز 1،000 شركة، مرتفعاً من 811 إلى 1,081 شركة بزيادة قدرها 33% على أساس سنوي

قيمة الأصول المُدارة في المركز تتخطى 700 مليار دولار بزيادة قدرها 58% عن 444 مليار دولار

المركز يعتزم توفير مساحة تجارية إضافية بواقع 1.6 مليون قدم مربعة على مدار السنوات الثلاث القادمة تلبيةً للطلب المتنامي.

المركز تبوأ المرتبة الأولى عالمياً باعتباره المنطقة الحرة الأفضل أداءً لنجاحه في اجتذاب 116 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي بقيمة إجمالية وصلت إلى 481 مليون دولار.

المكتب الإعلامي لحكومة دبي- 30 يوليو 2024: أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن تحقيق نتائج مُبهرة للنصف الأول من العام 2024 بالتزامن مع الذكرى السنوية العشرين لتأسيسه. وتؤكد هذه النتائج استمرار المركز في قيادة مستقبل القطاع المالي وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في مجال الابتكار وتسريع نمو قطاع الأعمال.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي: "إن هذا الأداء المتميز لمركز دبي المالي العالمي خلال النصف الأول من العام الحالي يعكس الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة D33، لاسيما ترسيخ مكانة الإمارة لتصبح ضمن أهمّ 3 مدن اقتصادية في العالم، ومضاعفة حجم اقتصادها خلال العقد المقبل، وكذلك رفع تنافسية قطاع الخدمات المالية والأعمال في دبي وجعله الأسرع نمواً والأكثر جاذبية، عبر تعزيز بيئة مالية متكاملة تدعم الابتكار وتجمع بين البنية التحتية العالمية والتنظيمات المالية المحفزة والمشجعة على النمو والازدهار، وذلك تأكيداً للدور المحوري للمركز كعضو فاعل ورئيسي في شبكة الخدمات المالية العالمية على مدى 20 عاماً منذ تأسيسه في العام 2004."

وأضاف سموه: "أولوياتنا الرئيسية تتمثل في ضمان استمرارية هذا الأداء المتميز لمركز دبي المالي العالمي من خلال الاستمرار في توسيع دائرة التعاون المثمر والشراكات الاستراتيجية مع شركات الخدمات المالية العالمية وشركات الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ومواصلة إيجاد حلول تلبي تطلعات المستثمرين وتساهم في تحقيق قيمة مضافة لشركائنا وتطوير المبادرات التي تعزز من استخدام التكنولوجيا والابتكار في القطاع المالي، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات ودبي كوجهة مفضلة ومركز مالي عالمي رائد للشركات الناشئة والمستثمرين الباحثين عن فرص جديدة ومبتكرة"

وأثنى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على الدور المحوري الذي لعبه مركز دبي المالي العالمي على مدار السنوات العشرين الماضية في ترسيخ مكانة دبي بصفتها المساهم الإقليمي الأبرز في قطاع الخدمات المالية العالمية، قائلا: " لقد لعب مركز دبي المالي العالمي على مدار الأعوام العشرين الماضية دوراً محورياً في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً رائداً. وعلاوة على الدور اللافت الذي حققه التزامنا بالابتكار والتميز والتوسع الاستراتيجي في ترسيخ مكانة دبي عالمياً، فقد ساهم المركز كذلك في حفز النمو الاقتصادي للمنطقة. ومن خلال تشييد منظومة مالية متينة واستقطابه أفضل المواهب والمؤسسات، واصل المركز دفع عجلة النمو الاقتصادي والمضي بثبات نحو مزيد من النمو، حتى أصبحت دبي ضمن أبرز المراكز المالية العالمية. نحن فخورون بالإنجازات الاستثنائية التي حققها المركز على مدى تلك السنوات، ونجدد التزامنا بالاستمرار في ضمان توفير بيئة أعمال تنافسية تتسم بالمرونة والكفاءة العالية وأفضل الممارسات والحلول المبتكرة لتلبية احتياجات الأسواق المالية المتطورة وبما يساهم في تحقيق النمو المستدام لاقتصادنا الوطني على المدى الطويل".

20 عاماً من النمو

وللمرة الأولى على الإطلاق، تجاوز عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز الـ6,000 شركة، مرتفعاً من 4,949 إلى 6,153 شركة على أساس سنوي بزيادة قدرها 24 % كما انضمت 820 شركة جديدة إلى مركز دبي المالي العالمي في الأشهر الستة الأولى، بنسبة نمو قياسية بلغت 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونظراً لتركيز المركز على التكنولوجيا المالية والابتكار، ارتفع عدد الشركات في كلا القطاعين من 811 إلى 1،081 شركة، بزيادة قدرها 33% على أساس سنوي. وتواصل الشركات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها استقطاب المواهب من جميع أنحاء العالم، حيث وفرت 4,647 وظيفة جديدة خلال الأشهر ال 12 الماضية. إذ يبلغ إجمالي القوى العاملة في المركز حالياً 43,787 موظفاً، بزيادة قدرها 12% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ويضم مركز دبي المالي العالمي أكبر تجمع للشركات المالية في المنطقة، ويتفوق على السوق من حيث معدلات النمو. وتعمل في المركز أكثر من 370 شركة لإدارة ثروات وأصول، بما في ذلك أكثر من 50 صندوقاً للتحوط، تتصدرها شركات من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وقد ارتفعت قيمة الأصول المُدارة في مركز دبي المالي العالمي من 444 مليار دولار إلى 700 مليار دولار بزيادة قدرها 58%. وارتفع عدد الصناديق التي يتم تسويقها في أو من مركز دبي المالي العالمي إلى 10,032 صندوقاً مقارنةً مع 7,641 صندوقاً بزيادة كبيرة بلغت 31%. كما يضم قطاع التأمين وإعادة التأمين حالياً 125 شركة، مسجلاً بذلك ارتفاعاً من 110 شركة، بنسبة نمو بلغت 14%. وخلال النصف الأول من عام 2024، تم التأكيد على ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة لقطاع التأمين لعام 2023 من 2.1 مليار إلى 2.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 24%.

وحافظت معدلات إشغال العقارات التي يملكها ويديرها مركز دبي المالي العالمي على أعلى مستوياتها عند 99.6%.وتبلغ نسبة إشغال المساحات المكتبية التجارية 89%. وفي إطار تلبية الطلب المتنامي على المباني التجارية من الفئة A الحاصلة على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، يعتزم المركز طرح 1.6 مليون قدم مربعة أخرى من المساحات المكتبية التجارية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يسلط الضوء على خططه التوسعية وتطلعاته العقارية الطموحة، ويسهم بتوفير طاقة استيعابية تلبي الطلب المتزايد من قبل كل من شركات إدارة الثروات والأصول، والمكاتب العائلية، وشركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات الابتكار، والقطاع المصرفي وأسواق رأس المال.

وأشار تقرير معلومات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مركز دبي المالي العالمي باعتباره المنطقة الحرة الأكثر جذباً لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، حيث بلغ مجموعها 116 مشروعاً بقيمة بلغت 481 مليون دولار في العام 2023. حيث ارتفع عدد هذه المشاريع منذ العام 2021 بنسبة 53%.

وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، يواصل مركز دبي المالي العالمي تحقيق معدلات نمو استثنائية بما يعزز مكانته مركزاً مالياً عالمياً رائداً في المنطقة. وفي الذكرى السنوية العشرين لتأسيسه، يواصل المركز بخطى واثقة تحقيق إنجازات متميزة تضمن زيادة مساهمة قطاع الخدمات المالية في الاقتصاد الوطني، وتدعم التزامنا بتحقيق استراتيجية المركز للعام 2030 من خلال تعزيز مستويات النمو والارتقاء بمستقبل القطاع المالي، وهو ما سيتحقق من خلال إعطاء الأولوية للابتكار واعتماده ضمن مرتكزاتنا الرئيسية للمرحلة القادمة من النمو".

من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: " يساهم استمرار الأداء القوي لمركز دبي المالي العالمي على مدار السنوات الـ20 الماضية، بما في ذلك النتائج المُبهرة التي حققها خلال النصف الأول من العام 2024، في ترسيخ مكانتنا بصفتنا المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. إذ يضم المركز الآن أكثر من 6,000 شركة وما يقارب 44,000 موظف. ويوفر نطاق الأعمال الكبير هذا لمركز دبي المالي العالمي وعملائه فرصة مثالية لمواصلة قيادة مستقبل القطاع المالي في المنطقة".

20 عاماً من استقطاب الشركات الرائدة في القطاع

ويواصل مركز دبي المالي العالمي مسيرته الممتدة على مدى 20 عاماً لترسيخ مكانته باعتباره مركزاً مالياً عالمياً رائداً في المنطقة يسهم في استقطاب أهم اللاعبين ضمن قطاع الخدمات المالية. وتشمل قائمة الشركات البارزة التي انضمت إلى المركز خلال العام 2023 أسماء عالمية مهمة مثل "أفريكا سبيشياليتي ريسكس"، و"اليانس بيرنشتاين"، و"أودير كابيتال المحدودة"، و"بانكا ديل سيمبيون المحدودة"، و"بالياسني لإدارة الأصول"، و"بارينغ لإدارة الأصول"، و"بلو آول كابيتال"، و"كابيتال لإدارة الأصول"، و"كارهاي كابيتال"، و"ال دورادو كابيتال المحدودة"، و"إكسودوس بوينت"، و "جي آي دي إنفستمنت أدفايزرز إل إل سي"، و"هايفين"، و"لون ستار يوروب أكويزيشنز ليمتد"، و "نوفيا جلوبال ليمتد"، و أومينفيست كابيتال المحدودة، و "بيشنت سكوير كابيتال"، و"بوينت 72"، و"ريفولوت"، و"ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز"، و"تاولا كابيتال مانجمنت" المحدودة، و"ثيا إنفستمنت المحدودة".

20 عاماً في قيادة مستقبل الابتكار

وفي شهر مايو الماضي، افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، مجمع "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" ضمن مركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي. وتجسّد هذه المبادرة، التي يقودها المركز المرحلة التالية للنمو من خلال تسريع نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر كافة القطاعات. وهي أولى المبادرات المنضوية تحت "خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي".

ويوفر مجمع "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" مساحات عمل مشتركة مخصصة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك شركات الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل 75 شركة منها بالفعل في المرحلة الأولى من المجمع على مساحة 10,000 قدم مربعة. وستشهد المرحلة الثانية توسعة المجمع إلى أكثر من 100,000 قدم مربعة، ومن المقرر استقطاب 500 شركة وتوفير 3,000 فرصة عمل بحلول عام 2028.

وخلال هذه الفترة، عمد المركز إلى تحديث وإطلاق عدد من أكثر القوانين ابتكاراً في العالم لإضافة المزيد من الثقة واليقين في السوق لشركات التكنولوجيا المالية وفئات الأصول الرقمية، حيث تضمن ذلك إطلاق أول قانون للأصول الرقمية في العالم.

20 عاماً من تمكين الشركات العائلية

ودأب مركز دبي المالي العالمي ومنذ تأسيسه قبل 20 عاماً، على دعم الشركات العائلية، مع وجود ما يزيد على 600 كيان نشط مرتبط بهذه الشركات في المركز. ويشمل ذلك ما يزيد على 120 من بين أغنى العائلات والأفراد في المنطقة ممن يمتلكون صافي ثروات تزيد عن 1.2 تريليون دولار.

وتأكيداً على دوره المحوري في رسم ملامح مشهد الثروات العائلية، احتفل المركز هذا العام بالذكرى السنوية الأولى لتأسيس مركز الثروات العائلية. وارتفع عدد المؤسسات العائلية التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها إلى 548 مؤسسة، بزيادة قدرها 55% على أساس سنوي. وفي إطار دعم تسريع النمو في قطاع الشركات العائلية، قدم مركز دبي المالي العالمي دليله الشامل الجديد "الازدهار عبر الأجيال: إطلاق العنان لقوة مركز دبي المالي العالمي للعائلات" لتمكين العائلات من الوصول إلى المعارف والخبرات حول الهياكل التنظيمية والحوكمة وإدارة الثروات وتعاقب الإدارة والتخطيط العقاري في دبي.

20 عاماً من الاستثمار في مستقبل العقارات

يتماشى وجود ما يزيد على 1.6 مليون قدم مربعة من المساحة التجارية المقرر تطويرها على مدار السنوات الثلاث المقبلة مع توجه المركز لتقديم عقارات متميزة ومستدامة للسوق. حيث سيتم تشييد المباني الجديدة وفقاً لمعايير شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED).

وتلبيةً للطلب الفوري، تمت إضافة 200,000 قدم مربعة في الربع الأول من عام 2024 مع افتتاح "Innovation One" بمركز دبي المالي العالمي أبوابه أمام شركات التكنولوجيا المالية والابتكار المستقبلية. وهناك أيضا مشروع ""DIFC Living & Innovation Two، وهو مشروع تطويري يمتد على مساحة 590,000 قدم مربعة، وهو أول مشروع سكني في مركز دبي المالي العالمي، ويضم 203,000 قدم مربعة من المساحات التجارية، ومن المقرر تسليمه في الربع الثالث من عام 2026. وفي مايو، تم وضع حجر الأساس لبرج "Immersive Tower by DIFC"، والذي سيوفر مساحة تجارية تبلغ 630,000 قدم مربعة في الربع الثاني من عام 2027.

وأعلن مركز دبي المالي العالمي في يونيو الماضي عن وضع حجر الأساس لواجهته التجارية التطويرية "DIFC Square" والتي تضم ثلاثة أبراج متصلة بارتفاعات متفاوتة، والتي من المقرر تسليمها في الربع الأول من عام 2026. والذي سيوفر أكثر من 607,000 قدم مربعة من المساحات التجارية.

وفي إطار التزام المركز الراسخ بتعزيز البنية التحتية لمنظومته البيئية المتكاملة في مجال التواصل والتنقل لمجتمع الأعمال النابض، افتتح أيضاً جسر "Link Bridge" المكيف البالغ طوله 116 متراً. ويسعى المركز من خلال هذه الخطوة للربط بين المناطق الرئيسية المتواجدة ضمن المركز بما يحقق المزيد من الشمولية والسلاسة. حيث سيعمل الجسر الجديد على تحقيق الربط الفعّال بين عدد من الأبراج الحيوية منها "Central Park Towers" و "Innovation One" و "Gate Avenue".

20 عاماً من المساهمة الفاعلة في تطوير القطاع

واحتفل مركز دبي المالي العالمي بمرور عقدين على تأسيسه عبر سلسلة من المبادرات التي تساهم في تطوير القطاع المالي المحلي والإقليمي والعالمي. وبدأت هذه المبادرات بمؤتمر دبي الدولي للتأمين الذي استقطب 1,300 مشارك من أكثر من 70 دولة. وتبع ذلك النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي استقطبت ما يزيد على 8,000 مشارك من 118 دولة مُتيحة بذلك فرصاً غير مسبوقة للنمو والابتكار، وتم خلال المؤتمر توقيع 50 اتفاقية مع قادة القطاع المالي العالمي. كما استقبل المركز حوالي 200 من صنّاع القرار في مجال صناديق التحوط من جميع أنحاء العالم في الدورة الأولى لقمة HFM الشرق الأوسط لصناديق التحوط.

وحصلت مبادرة محفز التمويل المستدام، والتي أطلقها مركز دبي المالي العالمي خلال مؤتمر الأطراف COP28))، على جائزة مبادرة التمويل المستدام لهذا العام من قبل جوائز الشرق الأوسط للتمويل 2024.

وكدليل على التقدم الذي أحرزه مركز دبي المالي العالمي في مجال الاستدامة، تواصل دبي تعزيز مكانتها كمركز مالي أخضر رائد في المنطقة وفقاً لمؤشر "المراكز المالية العالمية" الصادر عن مؤسسة "Z/YEN" البريطانية وكذلك مؤشر المراكز المالية الخضراء.

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