نجاح باهر لشركة ARRAY Innovation في منتدى بوابة الخليج مع توقيع ثلاث شراكات استراتيجية

المنامة، البحرين, 3 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ARRAY Innovation، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات المؤسسية والحلول السحابية في مملكة البحرين، عن نجاح مشاركتها في النسخة الثانية من منتدى بوابة الخليج، الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين (EDB)، حيث تم توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية بين الشركة وثلاث مؤسسات بحرينية بارزة، وهي: شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) و بنك البحرين الوطني وصندوق العمل "تمكين"، مما يمثل خطوة هامة ضمن التزام الشركة بالمساهمة في دفع عجلة التحول الرقمي في القطاعات الرئيسية في البحرين.

ARRAY Innovation Celebrates Landmark Success at Gateway Gulf with Three Major Partnership Deals

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة ARRAY Innovation، السيد خالد تقي، على أهمية هذه الشراكات قائلاً: "إن تعاوننا مع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) و بنك البحرين الوطني وصندوق العمل "تمكين" يجسد التزام ARRAY بدعم مسيرة التحول الرقمي في البحرين. نحن ملتزمون بتقديم حلول تقنية تدعم المؤسسات المحلية في تحقيق النمو المستدام والتميز التشغيلي."

وفي تعليقه على هذه الاتفاقيات، قال علاء سعيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ARRAY Innovation : "نعمل على تطوير حلول برمجية متقدمة، وتحليلات، وذكاء اصطناعي، وتعلم آلي في البحرين مع توفير وظائف ذات قيمة عالية للكفاءات البحرينية. تحقق الاتفاقيات التي وقعناها اليوم مع هذه المؤسسات الرائدة هذه الرؤية، وتعزز من مساهمتنا المجتمعية ودعمنا للمؤسسات البحرينية."

وفي إطار الشراكة مع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، صرّح رئيس مجلس إدارة الشركة، السيد خالد الرميحي، قائلاً: "إن تعاوننا الاستراتيجي مع ARRAY يعد خطوة هامة نحو جعل شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) رائدة في القطاع الصناعي القائم على التكنولوجيا. هذه الشراكة ستسهم في تعزيز مسيرتنا نحو الصناعة 4.0 وتحقيق التميز التشغيلي، بالإضافة إلى دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من خلال الاستثمار في تنمية الكفاءات المحلية." وستعمل ARRAY مع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) على تطوير ونشر حلول متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأتمتة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.

أما شراكة ARRAY مع بنك البحرين الوطني فتهدف إلى تحسين البنية التحتية التقنية للبنك باستخدام تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) المتقدمة. وبدعم من فريق ARRAY من خبراء الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، سيوفر هذا التعاون رؤى عملية ويسهم في تحسين العمليات وتجربة العملاء. وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني ، السيد عثمان أحمد، عن دعمه قائلاً: "بدمج أحدث التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي، نحن ماضون قدماً في تحقيق التحول الرقمي، حيث نقدم لعملائنا حلولاً متطورة تعزز تجربتهم المصرفية. شراكتنا مع ARRAY Innovation تعكس تركيزنا على التكنولوجيا الحديثة لدعم مكانة البحرين الريادية في الابتكار المالي."

وفي إطار الاتفاقية مع صندوق العمل "تمكين"، ستقوم ARRAY بتطوير حل للمواءمة الوظيفية يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لمملكة البحرين من خلال توجيه الكفاءات الوطنية نحو القطاع الخاص. وصرحت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لـ Tamkeen، قائلةً: "من خلال هذه الشراكة، نسعى لتعزيز عملياتنا الداخلية والخارجية مما يزيد من أثر مبادراتنا ويوفر المزيد من الفرص للكفاءات البحرينية في القطاع الخاص."

تعكس هذه الاتفاقيات البارزة مع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) و بنك البحرين الوطني وصندوق العمل "تمكين" دور ARRAY Innovation كشريك رئيسي وموثوق في دعم مسيرة التحول الرقمي في البحرين، عبر تمكين المؤسسات من الاستفادة من حلول تكنولوجية متطورة تعزز الكفاءة التنافسية والنمو بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

عن ARRAY Innovation

تأسست شركة ARRAY Innovation في عام 2024 في البحرين، وهي شركة رائدة في الحلول الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتطوير البرمجيات المؤسسية، والتقنيات السحابية. تلتزم ARRAY بتقديم حلول تقنية متقدمة وآمنة تلبي احتياجات العملاء، وتعزز من كفاءة العمليات، وتدعم النمو المستدام في مختلف الصناعات. من خلال فريق عمل ذو كفاءة عالية وأفضل الممارسات، تسعى ARRAY إلى تمكين المؤسسات في رحلتها للتحول الرقمي وتحقيق رؤيتها الاستراتيجية.

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