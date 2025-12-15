نجاح حفل وضع حجر الأساس لمصنع ديلي في مصر يفتح فصلاً جديداً في التعاون الصيني المصري

القاهرة، 15 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أقامت مجموعة ديلي (Deli Group) حفل وضع حجر الأساس لمصنعها في مصر، وذلك في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان. ويمثل هذا الحدث خطوةً مهمةً في مسيرة التوسع العالمي لمجموعة ديلي، كما يعزز الشراكة المتنامية بين الصين ومصر في قطاع التصنيع. وقد اجتمع مسؤولون حكوميون مصريون، وقيادات مجموعة ديلي، وممثلون عن الإدارة، وشركاء أعمال، ليشهدوا هذا الإنجاز.

وأوضح المدير العام لشركة التصنيع الذكي أن مجموعة ديلي، منذ تأسيسها في عام 1981، التزمت بثبات باستراتيجية تطوير تقوم على «الابتكار والتوسع العالمي». وبعد أكثر من 40 عاماً من الجهود التطويرية المتواصلة، نمت المجموعة لتصبح مجموعة عالمية رائدة في صناعة التكنولوجيا الثقافية والإبداعية، وتغطي مجالات متعددة تشمل الطباعة الرقمية، وحلول المكاتب الذكية، والأدوات الكهربائية، والأثاث المكتبي، والقرطاسية، كما تمتلك شبكة تسويق تمتد إلى أكثر من 140 دولةً ومنطقةً حول العالم. ويستند قرار تأسيس وجود للمجموعة في مصر هذه المرة إلى موقع البلاد الجغرافي الفريد، وبنيتها التحتية التي يجري تطويرها باستمرار، وتوافر العمالة الوفيرة، فضلاً عن الإمكانات الصناعية الهائلة وجاذبية الاستثمار التي برزت في إطار الاستراتيجية الوطنية لـ«المنطقة الاقتصادية لقناة السويس».

ووجّه وزير الاستثمار المصري في كلمته تهانيه الحارة بمناسبة وضع حجر الأساس لمصنع مجموعة ديلي في مصر. وأعرب عن أمله في أن يكون مصنع ديلي في مصر جسراً لتعزيز التعاون بين الصين ومصر في مجالات مثل التبادل التكنولوجي، وتطوير الكفاءات، وتعزيز التكامل على مستوى سلاسل الإمداد الصناعية. ويهدف هذا التعاون إلى دعم التحديث الذكي ورفع مستوى قطاع التصنيع في مصر، بما يحقق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين.

ويمثل مصنع مصر استثماراً استراتيجياً كبيراً لمجموعة ديلي في المنطقة. ومن المخطط أن يغطي المشروع مساحةً إجمالية تبلغ حوالي 160,000 متر مربع، وأن يُطوَّر ليصبح قاعدة إنتاج شاملة تضم التصنيع الذكي، ومنشآت التخزين الحديثة، وإدارة فعّالة لسلاسل التوريد. ومن المتوقع الانتهاء من المصنع وبدء تشغيله بحلول ديسمبر 2026، حيث سيوفّر 3000 فرصة عمل محلية في مصر، مع تعزيز قدرات الدعم الصناعي في المنطقة بشكلٍ كبير، وضخ حيوية جديدة في قطاع التصنيع المصري.

وباعتباره خطوةً رئيسية في مسيرة التوسع العالمي لمجموعة ديلي، يحمل إنشاء مصنع مصر دوراً محورياً يتمثل في تعميق شبكة التصنيع العالمية للمجموعة وتحسين أنظمة سلاسل التوريد الدولية الخاصة بها. في المرحلة المقبلة، ستواصل المجموعة تعزيز شبكة التصنيع العالمية لديها، وتحسين أنظمة سلاسل التوريد، ودفع مسيرة التحديث الصناعي من خلال التقنيات المبتكرة، وتقديم خدمات عالية الجودة تسترشد باحتياجات المستخدمين. وتظل ديلي ملتزمةً بتعزيز التطور المزدهر لصناعة التكنولوجيا الثقافية والإبداعية، والمساهمة في تعزيز الحضور العالمي للتصنيع الصيني.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2845093/11.jpg