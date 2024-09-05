نجاح شركة Huawei وشركاؤها في اختبار حل جديد للكشف عن حرائق الغابات في اليونان

أثينا، اليونان، 5 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- اختبرت شركة Huawei وشركاؤها جامعة كابوديستريان الوطنية في أثينا (NKUA) والشركة الناشئة PROBOTEK بنجاح نظام منع حرائق الغابات في اليونان.

اختبر الشركاء نظام الكشف في الوقت الحقيقي باستخدام محاكاة للدخان والنار. سيساعد الحل الذي تم تطويره بموجب مبادرة TECH4ALL الخاصة بشركة Huawei في تمكين خدمات الطوارئ من الاستجابة لحرائق الغابات المحتملة في غضون 15 دقيقة، وهو الإطار الزمني الذي يمكن من خلاله التحكم في مخاطر الحرائق بأفضل الطرق.

The system sends evacuation routes to residents' phones via an app

"خلال السنوات العشرين الماضية، قدمت شركة Huawei تقنيات رائدة إلى اليونان، معتمدة على قوة الابتكار لحماية البيئة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم،" صرَّح بذلك Ren Fujun، الرئيس التنفيذي لمنطقة جنوب شرق أوروبا في شركة Huawei.

مع مواسم الصيف الحارة والجافة، والرياح، فإن البر الرئيسي اليوناني وجزُرهِ عُرضة للغاية لاندلاع حرائق بالغابات واسعة النطاق. نظرًا لتأثير تغير المناخ، يزداد تفشي حالات نشوب الحرائق في اليونان كل عام بشكل متكرر، مما يسبب تأثيرًا محتملًا دائمًا على النظم البيئية الطبيعية ويطرح خطرًا متزايدًا في وقوع الإصابات البشرية والأضرار المادية.

أجرت شركتا NKUA وPROBOTEK اختبار محاكاة للدخان والنار في مقر شركة NKUA في منطقة غابات (شجرية) في أثينا. دفعت أدوات الاستشعار في الغابة المتصلة بتقنيات شبكة شركة Huawei مركز القيادة إلى نشر طائرة بدون طيار آلية إلى موقع الاختبار.

استنادًا إلى لقطات الفيديو التي نقلتها الطائرة بدون طيار إلى جانب بيانات الأرصاد الجوية والجيومورفولوجية، تمكن تحليل الذكاء الاصطناعي (AI) من تحديد أحداث الحريق والدخان في الوقت الفعلي والتنبؤ بما يلي:

-- مسار النار والمنطقة التي ستغطيها

-- الوقت الذي سيستغرقه المسار للوصول إلى المناطق المأهولة بالسكان

-- ما هي المناطق المعرضة لخطر الحرائق والتي تتطلب الإخلاء

-- معلومات عن طرق الإخلاء

يتألف نظام الاستجابة لحالات الطوارئ من مركز قيادة قائم على الذكاء الاصطناعي (AI) متصل بشبكة طائرات بدون طيار متصلة بشبكة 5G وأدوات استشعار تكتشف الجسيمات في الهواء وثاني أكسيد الكربون CO 2 ودرجة الحرارة واتجاه الرياح وسرعتها.

تم استخدام الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي (AI) للكشف عن الحرائق في المرحلة الأولى من الحل، والتي تم تقديمها في عام 2022 في Syggrou Estate بالقرب من أثينا. يوسع الحل الجديد وظائف النظام لتوفير تحليل انتشار الحريق، وتخطيط الإخلاء، وتخطيط المسار لسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف. يمكن أيضًا تقدير عدد الأشخاص في المنطقة الذين سيتأثرون بالنار، وإرسال إعلامات شخصية عبر تطبيق إلى هواتف السكان، مما يقترح طرق الإخلاء بناءً على خطط الحماية المدنية في البلدية.

سيسمح الحل ككل ببروتوكولات الإخلاء ذات الاستجابة السريعة التي من شأنها إنقاذ الأرواح وتخفيف الضرر الكبير للأراضي والممتلكات التي تُسببها حرائق الغابات عادةً.

ما يميز الحلقة الثالثة Connecting with Nature، من الفيلم الوثائقي "Being Digi-Sapiens" الخاص بقناة Discovery، هو عرض الحل أثناء العمل وعرض دقة النظام مباشرةً، بما في ذلك كيفية تشغيل أدوات الاستشعار ونشر الطائرات بدون طيار.

نبذة عن مبادرة TECH4ALL الخاصة بشركة Huawei

TECH4ALL هي مبادرة خاصة بشركة Huawei طويلة المدي للشمول والاستدامة والتي تهدف إلى عدم السماح بتخلف أحد عن الركب في العالم الرقمي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمبادرة TECH4ALL التابعة لشركة Huawei على https://www.huawei.com/en/tech4all

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