نجاح عقد المؤتمر الصحفي لإطلاق منتجات مجموعة ساينو تراك في الجزائر

الجزائر العاصمة، الجزائر , 29 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- تم عقد المؤتمر الصحفي بنجاح لإطلاق سلسلة العلامة التجارية هوو (HOWO) لمجموعة ساينو تراك تحت عنوان "العلامة التجارية الأولى للشاحنات الثقيلة في الصين - الفرصة الجديدة والبداية الجديدة والصفحة الجديدة" في الجزائر عاصمة الجمهورية الجزائرية في 23 أبريل. حضر هذا المؤتمر أكثر من 300 ضيف كريم، بما في ذلك السيد ليو وي، نائب المدير العام لمجموعة ساينو تراك، والسيد لان جونجي، مساعد المدير العام لمجموعة ساينو تراك والرئيس التنفيذي للشركة الفرعية في منطقة أفريقيا، والسيد سونغ يانغ، المدير العام للشركة الفرعية في منطقة غرب أفريقيا لمجموعة ساينو تراك، والسيد عموري لعروسي، مدير مجمع عموري وشريك تعاوني لمجموعة ساينو تراك في الجزائر، والسيد سالم سويكي الرئيس التنفيذي لشركة سوفراميمكس لمجمع عموري، إلى جانب ممثلي الشركات الجزائرية الرائدة في مجالات الهندسة واللوجستية والنقل والشركات ذات التمويل الصيني في الجزائر وغيرهم. تم عرض عشرة نماذج من العربات التي تركز على بيعها مجموعة ساينو تراك في المؤتمر الصحفي، بما في ذلك شاحنة الجرار ذات الدفع الرباعي (4×6) وشاحنة التفريغ ذات الدفع الرباعي (4×8) وشاحنة الرش وشاحنة نقل البضائع والهيكل القاعدي للعربات المعينة وغيرها.

في المؤتمر الصحفي، قدم السيد لان جونجي، مساعد المدير العام لمجموعة ساينو تراك والرئيس التنفيذي للشركة الفرعية في منطقة أفريقيا، للضيوف حالة مجموعة ساينو تراك ومخطط تطورها في السوق الجزائرية، مما يبرز قوة استثنائية للعلامة التجارية لمجموعة ساينو تراك، باعتبارها علامة تجارية أولى للشاحنات الثقيلة في الصين. وفي الوقت نفسه، أعلنت الشركة عن خطتها لبناء مصنع KD في الجزائر، مما يدل على عزمها على تعزيز وجودها في الجزائر؛ بينما قدم السيد سالم سويكي، الرئيس التنفيذي لشركة سوفراميمكس، المنتجات التي تركز على بيعها مجموعة ساينو تراك ومخطط تطورها في الجزائر، مما يدل على قدرة تنافسية قوية لمنتجات مجموعة ساينو تراك.

قامت مجموعة ساينو تراك بتطوير السوق الجزائرية بعمق لأكثر من 15 عاما، وحصلت على حصة استيراد بلغت 2500 عربة في عام 2023، وكانت العلامة التجارية الوحيدة التي حصلت على حصة استيراد للعربة التجارية في تلك الفترة أيضا، مما يدل على أن العلامة ساينو تراك تحظى بقبول واسع في السوق الجزائرية. ويشير نجاح عقد هذا المؤتمر الصحفي إلى أن شركة ساينو تراك حققت قفزة نوعية في التطور في الجزائر، باعتبارها علامة تجارية أولى للشاحنات الثقيلة في الصين.

ستتعاون مجموعة ساينو تراك مع مجمع عموري يدا بيد لتطوير السوق الجزائرية بشكل مشترك وتقديم

مساهمات ضرورية لتعزيز تنمية الجزائر في المستقبل.

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