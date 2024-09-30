نجاح فعالية "حوار البريكس حول الحضارات" التي عقدت في كازان

كازان، روسيا، 30 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- في 24 شتنبر/أيلول، عُقدت فعالية "حوار البريكس حول الحضارات" في كازان الروسية، بحضور أكثر من 300 مشارك، بما في ذلك ممثلون عن مؤسسات وخبراء وعلماء وشباب من دول البريكس.

وقد شارك في استضافة هذا الحدث، الذي أقيم تحت عنوان "حشد قوة التبادلات الشعبية والثقافية لبناء مستقبل مشرق لدول البريكس"، كل من المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني وحكومة جمهورية تتارستان الروسية والقنصلية العامة للصين في قازان. تم تنظيم الحدث بشكل مشترك من قبل مركز الاتصالات الصيني العابر للقارات وجامعة كازان الفيدرالية.

“BRICS Dialogue Civilizations” event concludes in Kazan, Russia, on September 24. Leyla Rinatovna Fazleeva, Deputy Prime Minister of the Republic of Tatarstan of Russia, delivers a speech during the event.

وقد أكد المنظمون على أن التبادلات والتعلم المتبادل بين الحضارات هي المحركات الأساسية للتقدم الإنساني والسلام العالمي. كما أنهم يعتقدون أنه من خلال هذا الحوار، يمكن لدول البريكس تعميق التفاهم المتبادل والصداقات التقليدية، وتعزيز الروابط الثقافية، وإلهام المزيد من مواطني البريكس ليصبحوا سفراء للحوار الثقافي. ويأملون أن تدعم دول البريكس مبادرة الحضارة العالمية بنشاط، وأن تركز على الروابط بين الناس، وأن تستخدم منصة التعاون "بريكس+" لتعميق التبادلات الثقافية وتعزيز فصول جديدة من التفاهم المتبادل والصداقة. معاً ، يهدفون إلى المساهمة في "قوة البريكس" في بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.

في تصريحاتها، سلطت ليلى ريناتوفنا فازلييفا الضوء على أن التبادل الثقافي والتعاون بين دول البريكس قد تعمق بشكل مطرد في إطار آلية التعاون بين دول البريكس. شجعت دول البريكس الموسعة على مواصلة تعزيز الحوار الثقافي وإثراء محتوى التبادل وبناء شبكات تعاونية لتحويل رؤية التبادلات الثقافية إلى واقع ملموس.

خلال جلسة تبادل القصص، تبادل المشاركون قصصاً ملهمة عن كيفية قيام دول البريكس بتعزيز التفاهم المتبادل وتعميق الصداقات من خلال الحوارات عبر الحدود والأجيال المختلفة، والتقدم معاً من خلال التعاون العملي.

ألقت تيا جو، نائبة رئيس الجمعية التشريعية لولاية ريو دي جانيرو في البرازيل، كلمة عبر الفيديو، وشاركت تاليتا برناردو، رئيسة مكتب النائب الثاني لرئيس الجمعية التشريعية لولاية ريو دي جانيرو، الروابط العميقة التي تشكلت بين ريو دي جانيرو والشعب الصيني منذ وصول المهاجرين الصينيين الأوائل قبل أكثر من 200 عام.

شاركت تامارا موسكفينا، المدربة الروسية البالغة من العمر 83 عامًا، ودينيس بتروف، الحائز على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ألبرتفيل، وتشن لو، أول بطلة عالمية للتزلج على الجليد في الصين، وآنا ششرباكوفا، بطلة التزلج الفني للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، قصصًا مشوقة عن الصداقة التي توارثتها ثلاثة أجيال من المتزلجين من الصين وروسيا.

وتحدث البروفيسور ب. ر. ديباك، مدير مركز الدراسات الصينية وجنوب شرق آسيا في جامعة Jawaharlal Nehru، عن التاريخ الطويل من التبادلات الودية بين الصين والهند، مستذكراً زيارة طاغور للصين قبل قرن من الزمان.

استخدم الباحث الجنوب أفريقي البروفيسور بول زيلونجيسيل تيمبي أغنية سنوات المجد لتسليط الضوء على الالتزام المشترك لدول بريكس بالانفتاح والشمولية ورغبتها المشتركة في السلام والتنمية العالمية.

استقطب معرض صور بريكس من خلال العدسة الزوار، حيث عرض لحظات جذابة من دول البريكس في مجالات مثل الاقتصاد والمجتمع والتاريخ والثقافة والبيئة وتنمية الشباب. التقط مصورون من الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا حيوية المدن وإيقاع الزمن المتغير بسرعة، بينما ركز المصورون من مصر وإيران على مشاهد المهرجانات الملونة، حيث نسجوا نسيجًا غنيًا من التنوع الثقافي. وقد ساهمت جمعية صناعة الخيول الصينية بأعمال مذهلة صورت التعايش المتناغم بين البشر والطبيعة، بينما جسد شباب من روسيا والمملكة العربية السعودية ودول أخرى الطاقة والأمل في المستقبل.

في الحدث، عزف فنانون من China Orient Ochestra مزيجًا من الأغاني الشهيرة لدول البريكس باستخدام آلات غوزهنغ الصينية التقليدية، حيث أظهروا السحر الثقافي المتنوع لدول البريكس وحظوا بتصفيق حار من الجمهور.

قدمت أوركسترا Kazan Chamber Orchestra of Russia ألحانًا غنية بالخصائص التتارية وعزفت سنوات المجد، التي أوصلت الحفل إلى ذروته.

قام تشان تشانغ جان، عضو جمعية الفنون والحرف الصينية ومدير جمعية جيانغشي للفنون والحرف، بعرض فن خزف جينغدتشن أمام الضيوف الدوليين. كما ابتكر أعمالًا خزفية مستوحاة من الزهور الوطنية لدول البريكس، والتي تصور مشهداً حياً للوحدة والتعاون بين دول البريكس.

في هذا الحدث، قدمت جامعة تشجيانغ مجموعة شاملة من اللوحات الصينية القديمة إلى جامعة كازان الفيدرالية. حظي المعرض الخاص لهذه المجموعة باهتمام كبير من الحضور.

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للتواصل: فان تشيان هوا،[email protected]