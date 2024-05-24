نجاح كبير في أوروبا: إدراج شبكات TXOne بواسطة شركة Siemens لصالح WinCC

أمن نقطة النهاية Stellar هو الحل من بين جميع المنتجات الإضافية المتوافقة

آيندهوفن، هولندا وتايبيه، 24 مايو 2024 /PRNewswire/ -- TXOne Networks ، تم الاعتراف رسميًا بشركة (CPS) Cyber-Physical Systems الرائدة في مجال أمن الأنظمة الفيزيائية السيبرانية كمنتج مساعد متوافق لـ WinCC من قبل Siemens. أصبح الحل الأمني الشهير لنقطة النهاية Stellar موجود الآن في قائمة التوافق. يمكن الوصول بسهولة إلى TXOne Networks من خلال شركة Siemens عن طريق أداة التوافق .

أعرب Christophe Strauven نائب رئيس المبيعات في أوروبا لدى TXOne Networks عن حماسه قائلًا: "يمثل ذلك إنجازًا كبيرًا لشركة TXOne في أوروبا ويؤكد التفاني الذي أظهرته الشركة الفرعية الأوروبية وموظفوها في الحفاظ على التواصل المباشر مع رواد الصناعة. نحن فخورون للغاية بإدراجنا في قوائم Siemens المرموقة، حيث أن ذلك لا يؤكد على موثوقية منتجاتنا فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على التعاون المثمر بين شركاتنا."

تسهل القائمة الرسمية العملية لعملائنا المشتركين لحماية بيئات التكنولوجيا التشغيلية الخاصة بهم، مما يضمن إمكانية دمج Stellar بسلاسة في أجهزة Siemens بدون عوائق. علاوة على ذلك، يمكن للعملاء الآن التواصل مباشرة مع دعم Siemens للحصول على أي مساعدة قد يحتاجونها. يعتبر الاعتراف والتكامل والتبسيط بمثابة حجر الزاوية في تعاوننا مع شركة Siemens، ويبشر هذا الإعلان بفوائد كبيرة لكلا الطرفين.

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